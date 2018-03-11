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08:33, 11 марта 2018

В Китае сегодня могут внести поправки в Конституцию

Высший орган власти Китая рассмотрит изменения в конституцию, касающиеся сроков полномочий председателя КНР. По предложению Центрального комитета Коммунистической партии страны из основного закона планируется убрать ограничение на пребывание на этом посту двумя пятилетними сроками. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на  высший государственный пост в третий раз.

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jblack2 11 марта 2018 | 08:52

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