В Подмосковье на Киевском шоссе задержали участников одиночных пикетов против мусоросжигательного завода

В Подмосковье на Киевском шоссе на въезде в Наро-Фоминке задержали участников одиночных пикетов против мусоросжигательного завода. Об этом рассказала «Эху Москвы» одна из задержанных, общественный деятель городского округа Наро-Фоминск Татьяна Павлова.

Противники строительства мусоросжигательного завода настаивают, что альтернативой такому производству могла бы стать вторичная переработка отходов.