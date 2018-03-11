В Подмосковье на Киевском шоссе задержали участников одиночных пикетов против мусоросжигательного завода
В Подмосковье на Киевском шоссе на въезде в Наро-Фоминке задержали участников одиночных пикетов против мусоросжигательного завода. Об этом рассказала «Эху Москвы» одна из задержанных, общественный деятель городского округа Наро-Фоминск Татьяна Павлова.
Противники строительства мусоросжигательного завода настаивают, что альтернативой такому производству могла бы стать вторичная переработка отходов.
Комментарии6
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sasass 11 марта 2018 | 08:53
Всеми силами хотят сократить продолжительность жизни москвичей и их областных родичей, а кто хочет жить дольше , то их в каталажку отправляют- вот такая она у нас "народная власть".....
alo0000 11 марта 2018 | 08:53
Вторичная переработка требует раздельного сбора мусора. Для этого надо убедить-заставить граждан его раздельно собирать и выбрасывать. А вот это, после общения указанных граждан с российским жилкомхозом, сделать невозможно. Нет самоуправления - нет "сознательности" жителей. Простейшее уравнение. А сжигание - просто, откаты при закупке, рост ввп и дополнительная энергия, нак нужная нашей энергозависимой от зарубежных поставок стране. Продадим газ, купим мусоросжигательные заводы. КПД - ВО!!!
ivfn 11 марта 2018 | 09:04
alo0000:
Стали раздельно собирать мусор. Вы хоть знаете что это?
Недостаточно просто выбросить отдельно пластик, отдельно бумагу и прочее. Нужно еще учитывать, что всю тару нужно обязательно мыть, следить за тем, чтобы бумага была действительно бумагой без скрепок, скоб и пленочных покрытий. То есть даже если вы решили выбросить блокнот, то, скорее всего, страницы придется отделять от обложки и скрепляющих элементов.
От грамотной сортировки зависит вся коммерческая выгода этого мероприятия. Потому что если сырье поступает грязное, или смешанное - страдает эффективность, и эта история становится провальной и убыточной.
Ну ИТД и ИТД и ИТД
Даже у экологических активистов расходятся мнения по поводу того, какая модель сбора вторсырья является наиболее эффективной. Кто-то за то, чтобы каждая семья самостоятельно сортировала свои отходы и имела при этом возможность их удобно сдать. А другие активисты считают, что достаточно лишь крупных и хорошо оснащенных пунктов по сбору мусора, в которые будет свозиться несортированный мусор от жилых домов, магазинов и организаций. Там работники будут осуществлять разбор на фракции и отправлять мусор на переработку.
ВЫ ЛИЧНО БУДЕТЕ СОРТИРОВАТЬ МУСОР???!!! ТО-ТО!!!!!
ivfn 11 марта 2018 | 09:07
alo0000:
Хорошо. Убедили. Построим заводы по вторичной переработке мусора. Вопрос. А кто работать будет на них. ? Москвичи??? МДА!!!
poluputing 11 марта 2018 | 08:53
Пустить их на растопку на этих заводах мечтают местечковые едроссы, но это - после выборов
piter_ug 11 марта 2018 | 09:00
Разве воробьев ещё не переселил своё правительство на свалку, для наиболее эффективной борьбы с ней!?
Они обязаны личным примером показать, что жить и работать рядом со свалкой можно.