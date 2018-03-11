Спецкор журнала «Эксперт» Сергей Тихонов избит на Сахалине
Сейчас он находится в местной больнице с сотрясением мозга, сообщается на сайте издания.
Инцидент произошел 7 марта в день прилета репортера на остров. Как отмечает издание, на журналиста напали сразу после выхода статьи «Сахалинский котел-2», в которой рассказывается об уголовных делах против сахалинских чиновников. Эта публикация — вторая. Первая — «Сахалинский котел» — появилась прошлой осенью. Редакция подчеркивает, что нападение на корреспондента — это нарушение закона «О СМИ».
Редакция требует оперативного и тщательного расследования случившегося и просит журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием.
Комментарии12
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ansata 11 марта 2018 | 08:35
Редакция требует... Да клали с прибором они на вашу редакцию.
poluputing 11 марта 2018 | 08:51
ansata: сожалею, но вы не заметили, что клали они и лично на вас, да и на всех россиянцев с прибором
proxit 11 марта 2018 | 08:55
poluputing:
Русским рабам Путина не понять вас - гидных, наскакавших себе европейских покращений и убивших за это кучу ваты.
ansata 11 марта 2018 | 09:00
poluputing: Заметил. И давно.
vezdehod 11 марта 2018 | 09:08
А разве Сергей Тихонов не знал. что "Коррупции в России "нет" , а за поклёп - можно и поплатится.
archibald_dandy_esquire 11 марта 2018 | 09:07
ansata:
Да, леди и сэры,
а что скажет глав-журналист Пол Гусев по этому поводу? Возможно, Сергей Тихонов уронил достоинство журналиста, раз к нему пристали "неизвестные" в штатском и сам виноват?
j_partizan 11 марта 2018 | 08:40
Что нам собственный разгул преступности, нам бы в Сирии порядок навести.
alo0000 11 марта 2018 | 08:41
Надо в Верону ездить. Там только плюнут и - все. С позором, но живой и здоровый. А здесь - Россия, край непуганного медведя.
mjau 11 марта 2018 | 08:41
Редакция подчеркивает, что нападение на корреспондента — это нарушение закона «О СМИ»./// Нарушение закона о СМИ? Всего лишь?.. А может, все же, покушение на убийство?
poluputing 11 марта 2018 | 08:44
не отравили, не в коме? Спасибо нацлидеру за мягкость местечковой элитки, то ли ещё будет
nordman_berlin 11 марта 2018 | 08:50
стабильность
sasass 11 марта 2018 | 08:59
Власть всесторонне прессует народ - сажает , травит , расстреливает и бьет , неужели не понимает , что бумеранг придет....