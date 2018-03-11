Спецкор журнала «Эксперт» Сергей Тихонов избит на Сахалине

Сейчас он находится в местной больнице с сотрясением мозга, сообщается на сайте издания.

Инцидент произошел 7 марта в день прилета репортера на остров. Как отмечает издание, на журналиста напали сразу после выхода статьи «Сахалинский котел-2», в которой рассказывается об уголовных делах против сахалинских чиновников. Эта публикация — вторая. Первая — «Сахалинский котел» — появилась прошлой осенью. Редакция подчеркивает, что нападение на корреспондента — это нарушение закона «О СМИ».

Редакция требует оперативного и тщательного расследования случившегося и просит журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием.