Лауреатов Международной профессиональной музыкальной премии BraVo назовут сегодня в Москве
Лауреатов в классических номинациях объявят на Исторической сцене Большого театра. В концерте примут участие мировые звезды: Хосе Каррерас, Светлана Захарова, Анна Нетребко, Хибла Герзмава. Среди номинаций: лучшие альбом и композиция, опера и балет, женский и мужской вокал, дирижер. В этом году организаторы решили провести две церемонии. Такое разделение необходимо, чтобы не смешивать различные стили музыки.
Награждение, посвященное популярной музыке, прошло накануне. Лауреатами стали, в том числе, Род Стюарт, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Константин Меладзе и группа «Ленинград».
Комментарии2
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ha12raz 11 марта 2018 | 08:14
У кого будет 2 миллиарда баксов, тот и лучший.
Кстати, поп Фотий с Голоса, уже заколесил по провинции, деньгу зашибает.........и поститься некогда и 2 лярдов видать нет.
ilja13 11 марта 2018 | 08:48
Госбюджетный "междусобойчик", для "своих". Ладно - орг.комитет, жюри, участники, что называется "деньги не пахнут" - "уплочено". Но зрители то? Зачем пришли? Как ЭТО может называться творческим КОНКУРСОМ?