Лауреатов Международной профессиональной музыкальной премии BraVo назовут сегодня в Москве

Церемония награждения победителей в 12 классических номинациях пройдет в Большом театре. Церемонию и награждение подготовили при поддержке министерства культуры, Российского авторского общества, министерства связи и массовых коммуникаций. Генеральным спонсором стала компания «Роснефть». BraVo названа ее организаторами первой евразийской музыкальной премией. Среди участников 15 стран: Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, государства СНГ. По словам создателей награды, их цель — обойти западных конкурентов, например, премию Grammy, в том числе и по охвату территории. Однако пока Международная профессиональная музыкальная премия BraVo в мире широко не известна.

Лауреатов в классических номинациях объявят на Исторической сцене Большого театра. В концерте примут участие мировые звезды: Хосе Каррерас, Светлана Захарова, Анна Нетребко, Хибла Герзмава. Среди номинаций: лучшие альбом и композиция, опера и балет, женский и мужской вокал, дирижер. В этом году организаторы решили провести две церемонии. Такое разделение необходимо, чтобы не смешивать различные стили музыки.

Награждение, посвященное популярной музыке, прошло накануне. Лауреатами стали, в том числе, Род Стюарт, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Константин Меладзе и группа «Ленинград».