Сразу несколько акций против свалок и мусоросжигательных заводов пройдут сегодня в Подмосковье

Среди них — митинг «За экологию Новой Москвы» в Троицке. Об этом «Эху» рассказал организатор акции и председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Митинг начнется в 14.00 по адресу Сиреневый бульвар, дом 1. Также акции пройдут в Балашихе и Коломне.