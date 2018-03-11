Сразу несколько акций против свалок и мусоросжигательных заводов пройдут сегодня в Подмосковье
Среди них — митинг «За экологию Новой Москвы» в Троицке. Об этом «Эху» рассказал организатор акции и председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Митинг начнется в 14.00 по адресу Сиреневый бульвар, дом 1. Также акции пройдут в Балашихе и Коломне.
Комментарии2
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ivfn 11 марта 2018 | 08:33
несколько акций против свалок и мусоросжигательных заводов/
Интересно,а что они предлагают?
stoik33 11 марта 2018 | 08:33
Чайки слетаются. Митинг против их бизнеса. Угроза счетам в швейцарских банках. Проку.. проку... проку.. оры.