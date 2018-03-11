Ведущему Первого канала Артему Шейнину плюнул в лицо гражданин Украины Валерий Ананьев
Об этом украинец рассказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Валерий Ананьев также выразил надежду на дальнейшую встречу с Артемом Шейниным в безлюдном месте.
Этот инцидент показывает, что часть украинского народа сбита с толку нынешней ситуацией в стране. Об этом «Эху» рассказал сам Артем Шейнин.
Артем Шейнин выразил надежду, что Ананьев вскоре опомнится, и появится шанс провести более содержательную беседу.
Комментарии45
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julia_hooker 11 марта 2018 | 08:07
А юльку латынину мочой облили!!!!!)))))))
ohotnik58 11 марта 2018 | 08:08
Ну, в этого грязного пропагандона, харкнуть, лишь немного умыть его.
zmeelov_1 11 марта 2018 | 08:14
Улыбнуло, козёл педрильского вида с обделанными штанами после антибандеровского котла желает встречи наедине.. Педрики бандеровкие, настоящие бойцы не словоблудят, а делают. Если такой смелый, сделал бы врага.. А слюни пускают только бабы.. ну или козлы педрильского вида. Вот в этом вся бандеровская Сраина
kapitonovih_36 11 марта 2018 | 08:18
zmeelov_1: хохлозадые верблюды так делают...свидомых верблюдов отымели во всех щелях в котлах, а они в ответ могут лишь плюнуть трусливо в спину....каклы трусливые....
golodomorr_ce_hohlokost 11 марта 2018 | 08:22
"Йэхо мацы" будет теперь неделю через каждые полчаса вбрасывать эту "новость" на свой вентилятор?
opiatnovyi63 11 марта 2018 | 08:27
kapitonovih_36: Почему в спину?Разве у нашего именитого госпропагандона морда лица со спины?
karelski_otmoroz 11 марта 2018 | 08:53
opiatnovyi63: Твой больной вопрос. Понимаю... Разогнись, и посмотри на мир нормально.)))
zztop1960 11 марта 2018 | 08:21
zmeelov_1: Обделанные штаны были не у украинского десантника , а у вдвшника и бывшего "афганца" Шейнина , да ещё рожа обхарканная
opiatnovyi63 11 марта 2018 | 08:25
zztop1960: Во -первых ,не ведущий ,а кадровый госпропагандон при воровской власти РФ, во-вторых,что в это время делал указанный госпропагандон на просторах загнивющего Запада?
grossalexis032018 11 марта 2018 | 08:58
zmeelov_1: Ой тыбля разоралась ;)) Храбрый - это Италия, Верона - за рукоприкладство дают реальный срок. Это ж не студия Перврого канала где рукоприкладство норма для охреневшего рашкованского быдла на потеху остальному быдлу у экранов.
Так что обтекай солидарно с пропагондоном.
practolog 11 марта 2018 | 09:02
ohotnik58:
А вы не хотели бы стать моим ассистентом, бывает что заканчивается вазелин и нужно плюнуть для смазки пациенту в жопу? Я хорошо плачу. Но вы должны точно попадать больному в анал.
practolog 11 марта 2018 | 09:09
ohotnik58:
Харкнуть, этого достаточно чтобы вас за уважали единомышленники на Эхе, а чтобы я вас зауважал, вам нужно точно попасть в дупло пациента, филин.
vezdehod 11 марта 2018 | 09:12
Награда нашла героя, но для этого нужно было слетать в Верону. Поздравляю Артём, так как ты её Заслужил.
tag188 11 марта 2018 | 08:27
julia_hooker: Так сравнение явно не в пользу Шейнина.
В одном случае облили женщину, после чего нападавший драпанул со всех ног.
Здесь же к Шейнину подошли, и начали его оскорблять словесно. Шейнин это проглотил. Ему плюнули в лицо (при жене, заметьте) он и это проглотил. Все это вдобавок сфотографировали. И никто от Шейнина не пытался убегать. Даже если допустить, что на какое-то время он впал в ступор, то времени у Шейнина было десять раз из ступора выйти. Нет, это не ступор.
А ведь Шейнин рассказывал, что он десантник, прошел Афганистан, причем и в ВДВ и в Афганистан, он якобы пошел добровольно. То есть он -- очень смелый и мужественный человек.
А по факту оказывается, ему прилюдно плюют в харю, а "смельчак-патриот" это молча терпит.
Но какая грозная Моська в эфире своего ток-шоу! За Россиюшку всех готова порвать! По факту, даже за себя постоять не может.
vinibi 11 марта 2018 | 08:46
tag188: Этому штатному гниде пропагандону -нужно было бы еще и пендаля отвесить смачного на глазах у жены!!!
tomorrow_never_knows 11 марта 2018 | 08:54
tag188: Он был хлеборезом в столовой для десантников. И человека он убил в этой столовой некачественной едой.
daos15 11 марта 2018 | 08:07
Не иначе хахаль кариночки орловой))) Подход один!
zztop1960 11 марта 2018 | 08:13
daos15: Завтра опущенный , петух, Шейнин опять будет по студии расхаживать важно. На Майкле Боме злость свою сольёт или Янину с Украины за волосы потоскает. Ну и форму ВДВ опять напялит.Только на него все уже будут смотреть другими глазами , как на трусливое , обхарканное ,чмо
arye_11 11 марта 2018 | 08:18
zztop1960:
Ну, это вы зря.
Красивую форму бравого красавца из ВДВ прапорщика Артема Шейнина не портит даже плевок в лицо.
Наоборот - капельки слюны его украшают. Этакая, интригующая деталь, придающая ему дополнительного шарма.
За ВДВ, посоны, короче.
sir_sar 11 марта 2018 | 08:20
zztop1960: О, еще один внимательный зритель Первого канала.
Плюнь завтра в свой монитор, когда увидишь Артема. )))
ha12raz 11 марта 2018 | 08:08
Раньше бы дуэль или бы застрелился, для порядочного человека это и сейчас погубленная честь и репутация........но шалишь, наши бабуины прыгают по студиям с красным оттопыренным задом, что им плевок в харю.
korol74 11 марта 2018 | 08:08
Оно не утонуло?
russky77 11 марта 2018 | 08:13
А нефиг шастать в гейропу. В Крым шуруй. Удивило одно, что украинцы смотрят российские говноканалы
alex110 11 марта 2018 | 08:46
russky77: А еще,хохложопые-очень хотят транзирить русский газ,аж до головной и анальной боли,ведут бизнес с "агрессором",работают в России....и многое другое))))Так что-дивись и дальше.
poluputing 11 марта 2018 | 08:47
russky77: Врага надо знать в лицо
ivanov356 11 марта 2018 | 08:17
Надо установить доброй традицией, плевать в шейниных, соловьёвых в.
j_partizan 11 марта 2018 | 08:18
Два дня на Эхе мусолят дурацкий поступок. Если это вас возбуждает, плюньте же наконец друг другу в лицо и успокойтесь.
vinibi 11 марта 2018 | 08:49
j_partizan: Если вас что то здесь не устраивает-какого... вы тогда здесь третесь???
v1nc 11 марта 2018 | 08:21
Молодец Валерий Ананьев, просто молодец!!....В такую мерзоту и шваль как путинский выкидыш шейнин плевать и плевать!
jblack2 11 марта 2018 | 08:25
Плевок украинского десантника - поступок абсолютно идиотский, человека бескультурного.
andre_klimov 11 марта 2018 | 08:33
jblack2:
Когда речь идёт о плевке в кусок дерьма, кто плюёт - уже неважно.
j_partizan 11 марта 2018 | 08:47
andre_klimov: плевке в кусок дерьма
_______
Полнейшая деградация.
Уровень интеллекта как у обезьян.
tag188 11 марта 2018 | 08:40
jblack2: Плевок украинского десантника - поступок абсолютно идиотский, человека бескультурного.
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А ток-шоу Шейнина прям верх высокой культуры и воспитания.
Хождения по студии с ведром го..а, и сплошные "патриотические" истерики, вопли, хамство.
Так что, за что Шейнин боролся, на то и напоролся.
Если бы подобное проделали с ведущим "Клуба кинопутешественников" или программы "Большой балет", то Ананьев заслуживал бы наказания и осуждения. Здесь же, видимо, украинец просто посмотрел ток-шоу Шейнина, и общался с ним на его же волне.
sprav77 11 марта 2018 | 08:36
Этот ведущий, как и все там, на федеральных каналах несут пургу.
piter_ug 11 марта 2018 | 08:37
Глубокие сожаления!
Глубочайшие, что только одного пропагандона уделали.
Ещё почти непочатый простор для работы в этом направлении.
ilja13 11 марта 2018 | 08:38
Поведение этого ананьева - это ментальность озверевшего бандюги, от которых надо держаться подальше. А Шейнин - конечно кремлевский пропагандос, но делать при таком событии "миролюбивые заявления" - неприлично. Тебе плюнули рожу, может ещё и штаны спустишь, чтобы "доказать любовь двух братских народов"....))))) аха ха ха.
andre_klimov 11 марта 2018 | 08:38
Какого чёрта это дерьмо-Ш делал в прекрасной Вероне? Он что, "вышел из образа"? Ну так загоните его обратно - и что б он жил строго по своим "телезаветам"!
Блин, это ж сколько теперь придётся проветривать город?!...
vinokur 11 марта 2018 | 08:40
Писал на другой ветке по другому поводу, но вынужден повториться:
Мурло живет на обеих берегах Днепра.
alex_d 11 марта 2018 | 08:40
как же эху хочется подорвать авторитет офпропаганды своей страны!
теперь эта шняга неделю будет висеть вверху в главных новостях...
stauts 11 марта 2018 | 08:53
Шейнин-да это русъкий мир
chubuk 11 марта 2018 | 08:56
Это для хомячья плевок в лицо оскорбление, а для ватного патриота харкотина на морде - это как орден "За заслуги перед Отечеством". А уж как его жена будет гордиться мужем, перед своими подругами...: "... а моему-то прямо в морду харкнули..."
stoik33 11 марта 2018 | 08:57
Распалилась глупота. И с той, и с другой стороны.
Оказывается, теперь для всех геройство: плевать в лицо человеку, обливать его зеленкой, дерьмом, мочой. Причем, за "своих героев" радуются искренне. Показывая этим всем пробелы в воспитании. Какашками нехорошо кидаться в любом случае. Ни в "правых", ни в "левых". Пещерное воспитание, что поделаешь?
sabotage_nik 11 марта 2018 | 08:58
Шейнин актер патриотического жанра ,бизнес патриот который знает что на путриотическом угаре можно сколотить приличное состояние и потом спокойно свалить в Европу и на почтенном расстояние от Путинской стабильности радоваться как он на ''пальцах разводил ВАТУ''!
grossalexis032018 11 марта 2018 | 09:05
Какая прелесть - и смачный плевок в рожу пропагандону и жалкая истерика проплаченной швали ;)) Хочется задать вопрос, что же Шейнин в отличие от Шевченко не дал отпор - зассал, рядом нет охраны и мордобой не проплачен ;))!!!
А с тыблями и понятно все уже давно ;)) Еще для смеха - вчера рюсси в биатлоне просрали обе смешанные эстафеты, оба раза Украина впереди и даже с серебром. У веняляйненов тоска !!!
echo2011 11 марта 2018 | 09:06
Как раз пропагандоны федеральных телеканалов пытаются сбить с толку российский народ по поводу ситуации
в Украине.