Ведущему Первого канала Артему Шейнину плюнул в лицо гражданин Украины Валерий Ананьев

Об этом украинец рассказал в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Валерий Ананьев также выразил надежду на дальнейшую встречу с Артемом Шейниным в безлюдном месте.

Этот инцидент показывает, что часть украинского народа сбита с толку нынешней ситуацией в стране. Об этом «Эху» рассказал сам Артем Шейнин.

Артем Шейнин выразил надежду, что Ананьев вскоре опомнится, и появится шанс провести более содержательную беседу.