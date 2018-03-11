Следы неизвестного вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери, обнаружены в ресторане «Зизи»

В деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери появились важные улики. В ресторане «Зизи», где они обедали 4 марта, обнаружены следы неизвестного нервно-паралитического вещества. Спустя два часа после посещения этого заведения оба были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра. При этом отмечается, что пока нет оснований полагать, что кто-либо из других посетителей заведения находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

«Зизи» остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери — домом Скрипаля, пабом Bishop’s Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас «быстро и профессионально» изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

Она также сообщила, что сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский, оказавший им первую помощь, также остается под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Напомню, в России Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на раскрытых в США российских разведчиков.