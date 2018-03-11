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08:00, 11 марта 2018

Следы неизвестного вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери, обнаружены в ресторане «Зизи»

В деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери появились важные улики. В ресторане «Зизи», где они обедали 4 марта, обнаружены следы неизвестного нервно-паралитического вещества. Спустя два часа после посещения этого заведения оба были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра. При этом отмечается, что пока нет оснований полагать, что кто-либо из других посетителей заведения находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.
«Зизи» остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери — домом Скрипаля, пабом Bishop’s Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.
Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.
Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас «быстро и профессионально» изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.
Она также сообщила, что сам 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
Полицейский, оказавший им первую помощь, также остается под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.
Напомню, в России Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на раскрытых в США российских разведчиков.

Комментарии

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ha12raz 11 марта 2018 | 08:10

Не следы, а происхождение отравы обнаружится в РФ.

kir_pich_101 11 марта 2018 | 08:10

Гэбня разучилась действовать тонко, а может и не умела...
Коновалы.

(комментарий скрыт)

oleg__ 11 марта 2018 | 08:46

kir_pich_101: Ну вот! Ещё несколько мест надо готовить в Госдуме, на нашу шею.

arye_11 11 марта 2018 | 08:11

Камеры наружного наблюдения зафиксировали группу из трех человек - мужчина и две женщины, подходящих к дому Скрипаля за некоторое время до предполагаемого отравления.
Личности их установлены, но не разглашаются.
Сообщили только, что все трое - российские граждане.
Ситуация горячеет.

eternity88 11 марта 2018 | 08:27

arye_11: А разглашать не потребуется - Манька-Кордебалет скоро сама обычной своей методой все выложит. Сначала будет "ничеготамнебыло", затем - "этоненаши", потом - "дажееслинашиточуть-чутьсовсем" и в конце - "нуичточтонашионижчастнымпорядкоманепоприказунацлидера"...

julia_hooker 11 марта 2018 | 08:31

arye_11: Ага камеры уже научились врать как ты заднеприводной.

hi_kitty 11 марта 2018 | 08:23

интересно, когда этих расиянских свиней перестанут пускать в Европу?

sg72 11 марта 2018 | 08:25

Повар со специями ошибся? В этой гребаной англии вечно все через жопу. В прямом и переносном смысле слова..
Но надо отдать должное - подготовили наглы провокацию с размахом, хоть и выбрали такого мелкого пакостника, про которого уже все и забыли давно. Березу - и того скромнее убрали в его собственной ванной. Значит нужно было просто убрать. А тут всего лишь мелкого предателя. Значит нужно было именно попытаться подставить Россию.
ЗЫ Магницкий, сотрудник американской компании, склеил ласты в России. Виноватой назначили ее. Скрипаль, бывший сотрудник российской спецслужбы, даст скоро дуба в Англии. Виновата англия, так ведь? Но понятия логики для этик пидаров не сууществует и они идут напролом. Надо нагадить России перед выборами - они это делают.

poluputing 11 марта 2018 | 08:58

sg72: а чё вам гадить, вы сами всё глубже в дерьмо закапываетесь , это ваш национальный спорт

michael_golubchik 11 марта 2018 | 08:58

sg72: ЗЫ Магницкий, сотрудник американской компании, склеил ласты в России. Виноватой назначили ее.
-----------
Магницкий умер не просто в России, а в тюрьме в России. Умер потому что его держали в тюрьме и не лечили.

michael_golubchik 11 марта 2018 | 09:06

sg72: А не лечение человека, находящегося в тюрьме - приравнивается к пыткам. И эта ситуация используется следователями для давления на подозреваемых в России сплошь и рядом. Обвинения России по случаю Магницкого - это была последняя капля. Сами обвинения закон Магницкого преполагает санкции против любых должностных лиц уличенных в пытках и иных нарушениях прав человека не только по отношению к Магницкому.

julia_hooker 11 марта 2018 | 08:28

Неизвестные вещества под названием антикрысин и дихлофос, после обработки кафе заразили продукты и посетителей, но мелкобриташкам нужно наврать целый короб, чтобы вывести своего гуся.

andre_klimov 11 марта 2018 | 08:29

Ну почему "Зизи"? Ну имейте же уважение к итальянским названиям... Или, по-вашему, в ваших пизериях готоват пизу?

zamirisovest 11 марта 2018 | 08:47

andre_klimov: Да еще круче, что по-французски зизи - некоторая часть тела, если произносить с ударением на втором слоге, как произнес вчера знаток французского, а его собеседник - не засмеялся.

davi__koloradov 11 марта 2018 | 08:30

Рукожопые путиноиды даже отомстить профессионально не могут. Пострадали посторонние, загадили окрестности. Одно слово, лишнехромосомные.

sergei_tn 11 марта 2018 | 08:36

По уголовным понятиям, отступников убивают?

А чем полезным заняты спецслужбы? МВД понятно чем, а вот ФСБ чем занято?

poluputing 11 марта 2018 | 09:05

sergei_tn: вы сомневаетесь в том, что ФСБ живёт по уголовным понятиям? Зря. Эти понятия близки даже нацлидеру. Но всё гораздо хуже. Пришлось как- то давненько быть в компании гэбиста и сидельца одновременно, более удручающее впечатление произвёл первый. Рассказывал о причинах запрета в Харькове проката фильма "Блондинка за углом". Мрак..

igor20012 11 марта 2018 | 09:06

Вообщем закончится все тем, что объявят: "над всей англией распылен нервно-паралитический газ и виновата в этом Россия". Психоз начался.

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