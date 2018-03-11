В Петербурге откроют мемориальную доску Мариусу Петипа
Её установят в честь двухсотлетия со дня рождения великого балетмейстера, театрального деятеля и педагога. Мемориальная доска появится в самом центре города, на здании Академии русского балета имени Вагановой. В пресс-службе учебного заведения отмечают, что на церемонии открытия, помимо ректора вуза Николая Цискаридзе, будут петербургские депутаты и представители городской администрации. Акция приурочена к дате рождения Мариуса Петипа – 200 лет назад он появился на свет во французском городе Марсель. Несмотря на это, славу Петипа снискал именно в России – здесь он проработал около 50 лет. За это время он успел создать собственный стиль академического балета, а также воспитать несколько поколений выдающихся танцовщиков.
Мариус Петипа поставил несколько десятков спектаклей, в том числе такие балетные шедевры, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Дон Кихот»,"Баядерка" и «Раймонда».
Комментарии2
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midnightblues 11 марта 2018 | 08:00
Скорее всего она не провесит,гамадрилы из поклонников русскага мира ее сорвут и обгадят
vaka257 11 марта 2018 | 08:29
Не прошло и 200 лет ,как вспомнили основателя русского балета...Балет,которому рукоплескал весь мир.