На Кубе пройдут выборы в парламент

Они открывают путь к исторической смене власти. В апреле депутаты нового созыва изберут из своих рядов преемника нынешнего главы государства, 86-летнего Рауля Кастро. Он занимает должность председателя Госсовета и Совета министров Кубы с 2008 года. На этом посту Рауль Кастро сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Наиболее вероятным преемником действующего кубинского лидера считается 57-летний первый зампредседателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель.