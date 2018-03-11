Дональд Трамп рассказал, каким будет его новый слоган во время следующей президентской кампании в 2020 году

Глава Белого дома Высказался на этот счет, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пеннсильвания). «Наш новый слоган — когда мы начнем гонку всего через два года — будет звучать как «Сохраним Америку великой!» — заявил президент, обратив особое внимание на восклицательный знак в конце. «Но это станет возможным только в том случае, если мы изберем людей, которые будут поддерживать нашу повестку», — добавил американский лидер. Слоган Трампа на президентской кампании в 2016 году звучал как «Сделаем Америку вновь великой».