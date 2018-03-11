Дональд Трамп рассказал, каким будет его новый слоган во время следующей президентской кампании в 2020 году
Глава Белого дома Высказался на этот счет, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пеннсильвания). «Наш новый слоган — когда мы начнем гонку всего через два года — будет звучать как «Сохраним Америку великой!» — заявил президент, обратив особое внимание на восклицательный знак в конце. «Но это станет возможным только в том случае, если мы изберем людей, которые будут поддерживать нашу повестку», — добавил американский лидер. Слоган Трампа на президентской кампании в 2016 году звучал как «Сделаем Америку вновь великой».
Комментарии7
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practolog 11 марта 2018 | 07:39
Они только делают и хотят сохранить свою страну великой, а мы уже давно великие!
tonight 11 марта 2018 | 07:50
practolog: Я смотрю ты попрежнему практикуеш по ночам. Здрасте это вы великие?!
practolog 11 марта 2018 | 08:25
tonight:
Гляньте на запястье, 7:50 утра.
tonight 11 марта 2018 | 08:47
practolog: это у нас ночь )
practolog 11 марта 2018 | 08:51
tonight:
Гуднайт!
mikescholar 11 марта 2018 | 08:06
Неожиданно! Креатив, сцукко, пузырится и брызжет во все стороны. Интересно, сколько стоила разработка слогана?
tonight 11 марта 2018 | 08:50
mikescholar: Путин не заморачивается слоганом ему не надо, конкурентов то нет. Правда удобно? )