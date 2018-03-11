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Эксклюзив Эха 07:31, 11 марта 2018

В Великобритании разрабатывают свою версию «закона Магнитского»

Против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, будет введен новый жесткий санкционный режим, по аналогии с уже принятым в США и Канаде, пишет The Telegraph. По информации издания, об этом договорились глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд.
Отмечается, что разработка этого плана началась до того, как в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По мнению правительственных чиновников, многое в расследовании этого покушения указывает на причастность к нему Москвы.

Комментарии

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ha12raz 11 марта 2018 | 07:36

.Отдельный список должен быть на непричастных к коррупции.....фамилии на полторы.
На причастных бумаги не хватит.

jblack2 11 марта 2018 | 07:46

Отмечается, что разработка этого плана началась до того, как в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль ...
----------------
Это может свидетельствовать о том, что "отравление" Серипаля было удачным поводом, возможно, организованным самими инициаторами новых санкций...

lankovskaya 11 марта 2018 | 08:25

jblack2: Это совершенно неважно. Каков бы ни был повод, причин для такого списка более чем достаточно.

vinibi 11 марта 2018 | 08:27

jblack2: Чуханы пригожинские -всегда оправдывают убийц и казнокрадов за ведро помоев из кремлевской столовки!!!

ulagai 11 марта 2018 | 07:52

Пусть вороватые чинуши и "бизьнесменты" едут отдыхать и жить в Крымваш.

sjuzanna 11 марта 2018 | 08:00

Англичане относятся к русским в Лондоне, как москвичи к таджикам в Москве. Видимо их уже перебор.

vinibi 11 марта 2018 | 08:29

sjuzanna: Как вы отнесетесь к гостю-который периодически станет мочится на коврик возле вашей входной двери???

sjuzanna 11 марта 2018 | 09:09

vinibi: \\ Как вы отнесетесь к гостю-который периодически станет мочится на коврик возле вашей входной двери???\\
1. периодически мочится на коврик сосед, а не гость;
гость может мочиться только постоянно при приходе;
2.Я проверю его мочевой пузырь и аденому простаты;
3. Не рассержусь.

tonight 11 марта 2018 | 08:57

sjuzanna: Ну да русские не арабы терракт устраивать не будут. А вот к арабам другое отношение в Лондоне. Англичане преступления арабов замыливают не дают огласки, боятся гнева арабов

sjuzanna 11 марта 2018 | 09:12

tonight: \\Англичане преступления арабов замыливают не дают огласки, боятся гнева арабов\\
Не в курсе.

rash 11 марта 2018 | 08:02

Французы говорят - хама не перехамишь, поэтому отходят в сторонку, типа сам успокоится. Англичане думали так поступить с нашим хамом, а не знали того, что отвечать нужно адекватно. Наконец до них дошло, что по делам воздавать надо, а остальное подворотный путин считает слабостью. А насчёт - "началась до того", что-то я сомневаюсь, скорее пытаются "сохранить лицо".

andre_klimov 11 марта 2018 | 08:23

rash:
Да, многие британские политики сейчас с ужасом осознали, что вне зависимости от результатов расследования их предыдущая "мягкотелость" в отношении прошлых политических убийств выходит им боком. А повторение ситуации с массовым поражением граждан Великобритании во время этих "шалостей" указывает на то, что произошедшее - прямое следствие ненадлежащих действий британского правительства, сдерживавшего спецслужбы. Так что всё это - отнюдь не об убийстве. Речь идёт о терракте, в котором пострадали и британские поданные и о преступном бездействии (как минимум) правительства.

paracetomol 11 марта 2018 | 08:04

плять , начинайте свои списки с пыни , главного причастника

vedma2017 11 марта 2018 | 08:25

Давно пора.

sasass 11 марта 2018 | 09:06

Такие же санкции им надо вести и против исламистских фундаментлистов - они и российские коррупционеры бьющие свой народ два сапога пара...

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