В Великобритании разрабатывают свою версию «закона Магнитского»

Против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, будет введен новый жесткий санкционный режим, по аналогии с уже принятым в США и Канаде, пишет The Telegraph. По информации издания, об этом договорились глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд.

Отмечается, что разработка этого плана началась до того, как в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По мнению правительственных чиновников, многое в расследовании этого покушения указывает на причастность к нему Москвы.