В Польше с сегодняшнего дня вводятся ограничения на торговлю по воскресеньям
Это нужно для того, чтобы у продавцов была возможность провести время с семьёй и посетить церковь.
Запрет также не коснется аптек, кондитерских и цветочных магазинов. Для нарушителей предусмотрен штраф, эквивалентный полутора миллионам рублей.
Комментарии6
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sjuzanna 11 марта 2018 | 07:13
Надо иметь сменяющихся продавцов, а не посещать церковь только по воскресеньям.
rassvet_12 11 марта 2018 | 09:02
sjuzanna: А мы в синагогу по субботам ходим.
juche 11 марта 2018 | 07:14
Зачем писать такие новости? Местным консерваторам рпц такое может понравится, они всегда самое дурное берут на вооружение.
com30 11 марта 2018 | 07:38
Похоже это не надолго, наиграются и вернут все как было.
Торгаши потеряют барыши, наемные работники потеряют в зарплате, а государство солидно не доберет в налогах. Да и возникшие неудобства вызовут раздражение в обществе. Могут ведь этот закон и в конституционном суде оспорить. Одним словом Глупость. В Польше к рулю власти дорвались бездари и популисты, умного предложить не могут, занимаются тем чем занимаются коты от безделья.
raffal 11 марта 2018 | 09:04
com30: Одним словом Глупость
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Практически во всей Европе магазины в воскресенье закрыты. Справедливо считают, что шести дней в неделю вполне достаточно для покупок. А воскресенье это день отдыха и для работников торговли.
Не вызывает и не вызовет это раздражения. А глупость это 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. В России, однако, считают, что всё, что иначе, чем у ней, это глупость.
Между тем, как была Россия примером как жить нельзя, так и осталась.
И если кто заигрался, то это Россия заигралась в своё мифическое "величие".
estamp 11 марта 2018 | 09:04
А куда податься холостому атеисту?