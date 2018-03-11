Кандидат в президенты Павел Грудинин не считает предвыборную компанию честной, его незаслуженно стремятся опорочить
Об этом он сказал на митинге «За честные и чистые выборы».
Митинг сторонников Павла Грудинина прошел накануне в центре Москвы. По данным МВД, на него пришли около 700 человек.
Комментарии19
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sjuzanna 11 марта 2018 | 07:09
Пришло около 700 человек - пришли все нечестные люди; честные остались дома.
kochar 11 марта 2018 | 07:25
sjuzanna: Честные собирались на стадионе в "Лужниках" ?
sjuzanna 11 марта 2018 | 07:36
kochar: \\Честные собирались на стадионе в "Лужниках" ?\\
собирались в другое время и в другом месте.
alo0000 11 марта 2018 | 07:27
sjuzanna: А порядочных и дома, видно, не сыскать...
sjuzanna 11 марта 2018 | 07:38
alo0000: \\А порядочных и дома, видно, не сыскать...\\
Честные все дома, а порядочные в чужих парадных.
com30 11 марта 2018 | 07:48
alo0000:
Все порядочные в тюрьме или сбежали за границу.
Остались не порядочные и молчуны-ждуны.
igor20012 11 марта 2018 | 07:25
На митинг пришло 700 его сторонников, а подписей за свое выдвижение он сколько предоставил- 100 тыс. ? А это честно ? Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала !
ivfn 11 марта 2018 | 07:57
igor20012:
Элла Памфилова рассказала журналистам, что больше всего жалоб в ходе предвыборной кампании ЦИК получил от кандидата Павла Грудинина. Из 73 жалоб, направленных кандидатами в ЦИК, 64 – дело рук Грудинина и его доверенных лиц. Об этом сообщают РИА Новости.
keg 11 марта 2018 | 07:26
кроме Памфиловой ни кто её честной не считает...
sjuzanna 11 марта 2018 | 07:40
keg: НИКТО пишется слитно.
alo0000 11 марта 2018 | 07:30
Сейчас ленивые, спросонья будут д... до Грудинина "как пьяный до радио"...
ivfn 11 марта 2018 | 07:54
alo0000:
Элла Памфилова рассказала журналистам, что больше всего жалоб в ходе предвыборной кампании ЦИК получил от кандидата Павла Грудинина. Из 73 жалоб, направленных кандидатами в ЦИК, 64 – дело рук Грудинина и его доверенных лиц. Об этом сообщают РИА Новости.
puteshestvennik 11 марта 2018 | 07:31
У него две главных функции -повысить явку и поздравить Путина с победой.
practolog 11 марта 2018 | 07:43
Господин Грудинин наш президент. Голосуем за товарища Грудинина!
sjuzanna 11 марта 2018 | 07:53
practolog:\ Господин Грудинин наш президент. Голосуем за товарища Грудинина!\
Так кто Грудинин? товарищ или господин?
Самое лучшее для него - принять постриг и удалиться в монастырь (где-нибудь в Швецарии).
practolog 11 марта 2018 | 08:39
sjuzanna:
Пусть пробует стать президентом. Я сойду с ума, если перед моими глазами будет постоянно мелькать одна и та же задниза!
com30 11 марта 2018 | 07:45
Смешной этот Грудинин.
Когда садился за стол играть с шулерами, он прекрасно знал что они шулеры, неужели наивный рассчитывал играть с ними по правилам и честно? )))
Его и взяли в игру для массовки, а не для того что бы подарить власть из за красивых усов а-ля "Сталин".))
Победун назначен уже давно и вся эта суета с "избранием президента" блеф.
Концерт "политической активности" для ваты 86%.
prof57 11 марта 2018 | 08:05
Значит позаховал по швейцарским углам, как белка счетов, отобрал землю у крестьян...., а теперича доброго барина и латифундиста забижают плохие бяки?
ostanovka 11 марта 2018 | 08:34
Кукла театра карабаса-барабаса вредничает? Или это у нее роль такая?