Сразу несколько акций против мусора пройдут сегодня в Подмосковье
В том числе и согласованный митинг «За чистый воздух» в Балашихе.
Кучинская свалка и мусоросжигательные заводы являются постоянными источниками неприятного запаха, — рассказал «Эху» руководитель общественного движения «Чистый Железнодорожный» Максим Герасименко
Митинг начнется в 12 часов у ДК «Кучино». Также акции пройдут в Троицке и Коломне
Комментарии4
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vaka257 11 марта 2018 | 07:18
А что это за митинг сегодня будет проходить а Балашихе по поводу закрытия свалки? Её же Путин лично приезжал закрывать. Или это было как всегда, враньё для ваты?...
igor20012 11 марта 2018 | 07:36
Смешно: "акции против мусора" ! Не против тех, кто этот мусор туда свозит, неправильно его утилизирует и пр., а против "мусора" ! Дон Кихот против ветряных мельниц !
puteshestvennik 11 марта 2018 | 07:56
Приходишь на митинг против свалки и оказывается что это просто предвыборная агитация ЛДПР.
max3446 11 марта 2018 | 08:04
Против штабов ничтожества наврального протестовать будут? Согласен, вони и неприятностей от них очень много.