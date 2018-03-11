Сразу несколько акций против мусора пройдут сегодня в Подмосковье

В том числе и согласованный митинг «За чистый воздух» в Балашихе.

Кучинская свалка и мусоросжигательные заводы являются постоянными источниками неприятного запаха, — рассказал «Эху» руководитель общественного движения «Чистый Железнодорожный» Максим Герасименко

Митинг начнется в 12 часов у ДК «Кучино». Также акции пройдут в Троицке и Коломне