МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал»
Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал», ракета поразила цель на полигоне. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Как отметили в министерстве, МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. «Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — добавили в Минобороны.
Комментарии38
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nikitin43 11 марта 2018 | 00:19
там распятый мальчик не проходил ?
nikitin43 11 марта 2018 | 00:21
nikitin43:если серьёзно то на такие пуски приглашают иностранных корреспондентов , военных атташе , иначе бла , путен , бла....
nanaryfive 11 марта 2018 | 00:30
nikitin43:МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал»
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А хохлы дружно пёрнули на эхе в комментариях
nikitin43 11 марта 2018 | 00:32
nikitin43: сообщения МО напоминают о создании " оружия возмездия " в 1945 году германия , геббельс каждый день вещал что уже испытали ... при всём этом у них уже были ракеты как средства доставки ....
pmasel 11 марта 2018 | 00:35
Первые МиГ-31 начали поступать в войска ПВО с 1980 году. Производство МиГ-31 было свёрнуто в 1994 году. По данным на 2013 год, 80 % парка нуждались в ремонте.
nikmart001 11 марта 2018 | 00:54
pmasel: Немного не так, не в ремонте, а в модернизации, ее планируют сделать до 20-го года.
wargen 11 марта 2018 | 00:58
nikmart001: вечно они планируют планировать, но ничего не делают.
aleksandr39 11 марта 2018 | 00:48
nikitin43: Это летчик Волошин " летал " на Мосфильме на тренажере .
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:19
Лётчика, пилотировавшего истребитель, следует немедленно представить к высшей госнаграде!
Если, конечно, это не был очередной мультик из коллекции нацлидера и выдумка из арсенала пескоструя.
Говорят, что на ракете "кинжал" нанесена надпись: "Друга спасёт врага паразит".
Что она значит - никто не знает.
neon001 11 марта 2018 | 00:27
mikhail_spb_: вероятно, у врага есть некий паразит, который спасет друга.
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:31
neon001: Не стали сильно заморачиваться, привязали ракету к цели прямо на полигоне и рванули!
Зачем рисковать...
salut__521 11 марта 2018 | 00:20
Так учебный или боевой запуск? Совсем там забрехались в своём Миноборонбрехуне, что ли?..
alena01 11 марта 2018 | 00:20
Какое счастье для всех россиян...
Не зря они живут рядом со свалками и вдалеке от больниц...
Не зря пенсионеры живут без современных лекарств...
Теперь можно простить жуликам и ворам все, правда???
Пусть воруют???
vulgaris_liberal 11 марта 2018 | 00:24
А на украинде десантиник парасюк метким плевком поразил мишень с завязанными глазами :)
v_bnd 11 марта 2018 | 00:44
vulgaris_liberal: Гггг, ты все отлично понимаешь, vulgaris, Парасюки не х@ло - на "вершине" не задерживаются, особенно если тупые. Это только на рашке и других севкореях и баддустанах возможно :)
Ты еще Семенченко, Савченко, Саакашвили вспомни :)
Яроша и его визитку я тебе не предлагаю по гуманитарным соображениям - ты ж от них ссы.. (ой, преверженец энуреза)
pravdatut 11 марта 2018 | 00:25
Зато купят больше пальмового масла!
v_bnd 11 марта 2018 | 00:46
pravdatut: Пальмовое масло хотя бы не тонет !
holic 11 марта 2018 | 00:27
Пля... иногда такую пургу гонит (с) ВВХ-ло.
us101 11 марта 2018 | 00:27
"гиперзвуковая аэробаллистическая ракета"!!! - Але, в России не осталось образованных людей, кто мог-бы со мной посмеятся над потугами этого идиота из кремля?..
Хотя нет, 150 миллионов послушных ягнят, слепо верующих в своего шамана - это грустно. ;(
rips3 11 марта 2018 | 00:34
us101: ну опровергни возможность создания такой ракеты, коль уж ты такой образованный на йхе комменты строчишь.., видимо в промежутке между открытиями и нобелевкой..))
vinokur 11 марта 2018 | 00:45
rips3: БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Аэро (от греч. αέρος, аэрос, воздух[1]) — общепринятый корень в терминах, связанных с воздухом, воздухоплаванием.
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ, траектория движения свободно брошенного тела под действием только силы тяжести. Ракета, движущаяся по баллистической траектории после выключения двигателей, называется баллистической.
Это все из ВИКИ.
Вместе: кинули ракету (в том числе, с помощью батута), и летит она а воздухе.
us101 11 марта 2018 | 00:47
rips3: Я обращался к тем образованным людям, кто понимает маразм дешёвых понтов в самом названии - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета!
Ну а для вас,... это будет более понятно если вдруг Трамо будет хвастатся американцам угрозой России "синхрофазатронно-гиперболоидным презервативом" ;)
rips3 11 марта 2018 | 00:52
us101: то есть ты ни в физике, ни в аэродинамике,ни в ракетных двигателях,ни в электронике сам ничего не понимаешь, но вот не может быть, и фсе...!?)) И что то там про смех и образованных людей..?)) Да ты клоун..
russsibiryak 11 марта 2018 | 00:57
rips3: Создать возможно все! Вопрос времени и обстоятельств. И писдеть тоже можно про все, но для это не обязательно нужно что-то серьезное, просто сказать, что она прилетела. и все... . Не волнуйся, буратино, гиперзвуковое возмездие от папы Карло материализовано успешно, генералы и маршалы поклялись и побожились, Чай. не в первый раз.
bekipp 11 марта 2018 | 00:30
Убивать не лечить. Убивать научились, а лечить не хотим.
mikr 11 марта 2018 | 00:53
bekipp: Умение убивать тоже может быть использовано в лечебных целях. Например, достаточно смертоносное оружие России способно вылечить некоторые больные головы на Западе. А, если терапия не поможет, то можно будет применить ампутацию.
edward_sakash 11 марта 2018 | 00:31
все баллистические ракеты летают на гиперзвуковых скоростях, только у них нет гиперзвукового двигателя, поэтому их нельзя называть гиперзвуковыми.
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:39
edward_sakash: Тихо-тихо!
Не надо рассказывать проклятым пиндосам все наши тайны!
Рогозин может ещё и таксу в торпеду посадит, тогда ваще весь мир в труху!
mikr 11 марта 2018 | 00:44
Данный комплекс практически обнуляет авианосцы США. Откровенно говоря, они и раньше были предназначены лишь для войны с государствами, не имеющими серьезного противокорабельного оружия. А, как показала практика, сегодня даже Северная Корея способна "убедить" американцев не подплывать слишком близко к своим берегам.
Но, что касается России, то американским кораблям возле нее делать нечего. Нет, в мирное время можно конечно повыпендриваться присутствием одного кораблика в акватории Черного моря. Но в случае войны время жизни вражеского корабля в зоне безопасности России будет исчисляться считанными минутами.
Кстати, дело тут не только в новейшем комплексе "Кинжал". Россия всегда обладала достаточно серьезным противокорабельным оружием. Просто сегодня "Кинжал" в данном вопросе поставил последнюю жирную точку...
kondrakr 11 марта 2018 | 00:49
mikr: Жжоте!!! :-D
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:50
mikr: "Шило" - самое суровое противокорабельное оружие.
Бессмысленное и беспощадное...
Применяется на всех флотах РФ повсеместно.
mikr 11 марта 2018 | 00:59
kir_pich_101: kondrakr:
Хотите проверить? - Нет проблем.
Подгоните какой-нибудь ненужный авианосец поближе к нашему берегу и положите спичечный коробок на середину летной палубы, а мы постараемся в него попасть. Если промахнемся больше чем на полтора метра, то будем считать, что вы выиграли.
emoss 11 марта 2018 | 00:46
Что за чушь....
nestormihnenko 11 марта 2018 | 00:50
Из Китая сегодня пришло сообщение об испытаниях нового поезда Fuxing. Длина поезда 415 метров, а его скорость достигает 350 км/ч. Ну всё для комфортной жизни людей разрабатывают.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/03/2018/5aa3d1529a794766a5e7e767
И у нас гордость: испытали очередную ракету для массового уничтожения людей. Тут даже самый "замкнутый в себе человек" должен понять, в какую политическую яму такими "достижениями" опускает Солнцеликий нашу державу.
gvzdk 11 марта 2018 | 00:51
Уз ты , от души отлегло. Ну теперь попрем !
solonko 11 марта 2018 | 00:53
Глядя на то, чем гордятся россияне, понимаешь, что гордиться им нечем.
world_nail 11 марта 2018 | 00:54
Еще б с "кукурузника" запустили.
wargen 11 марта 2018 | 00:55
Самолет вставший на вооружение в 81 году выпустил ракету 89 года, Браво!