Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал», ракета поразила цель на полигоне. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, передает ТАСС.



Как отметили в министерстве, МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. «Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — добавили в Минобороны.