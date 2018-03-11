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00:00, 11 марта 2018

МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал»

Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал», ракета поразила цель на полигоне. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как отметили в министерстве, МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. «Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — добавили в Минобороны.

Комментарии

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nikitin43 11 марта 2018 | 00:19

там распятый мальчик не проходил ?

nikitin43 11 марта 2018 | 00:21

nikitin43:если серьёзно то на такие пуски приглашают иностранных корреспондентов , военных атташе , иначе бла , путен , бла....

nanaryfive 11 марта 2018 | 00:30

nikitin43:МиГ-31 ВКС России выполнил учебно боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал»
==============
А хохлы дружно пёрнули на эхе в комментариях

nikitin43 11 марта 2018 | 00:32

nikitin43: сообщения МО напоминают о создании " оружия возмездия " в 1945 году германия , геббельс каждый день вещал что уже испытали ... при всём этом у них уже были ракеты как средства доставки ....

(комментарий скрыт)

pmasel 11 марта 2018 | 00:35

Первые МиГ-31 начали поступать в войска ПВО с 1980 году. Производство МиГ-31 было свёрнуто в 1994 году. По данным на 2013 год, 80 % парка нуждались в ремонте.

nikmart001 11 марта 2018 | 00:54

pmasel: Немного не так, не в ремонте, а в модернизации, ее планируют сделать до 20-го года.

wargen 11 марта 2018 | 00:58

nikmart001: вечно они планируют планировать, но ничего не делают.

aleksandr39 11 марта 2018 | 00:48

nikitin43: Это летчик Волошин " летал " на Мосфильме на тренажере .

mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:19


Лётчика, пилотировавшего истребитель, следует немедленно представить к высшей госнаграде!
Если, конечно, это не был очередной мультик из коллекции нацлидера и выдумка из арсенала пескоструя.

Говорят, что на ракете "кинжал" нанесена надпись: "Друга спасёт врага паразит".
Что она значит - никто не знает.

neon001 11 марта 2018 | 00:27

mikhail_spb_: вероятно, у врага есть некий паразит, который спасет друга.

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:31

neon001: Не стали сильно заморачиваться, привязали ракету к цели прямо на полигоне и рванули!
Зачем рисковать...

salut__521 11 марта 2018 | 00:20

Так учебный или боевой запуск? Совсем там забрехались в своём Миноборонбрехуне, что ли?..

alena01 11 марта 2018 | 00:20

Какое счастье для всех россиян...
Не зря они живут рядом со свалками и вдалеке от больниц...
Не зря пенсионеры живут без современных лекарств...
Теперь можно простить жуликам и ворам все, правда???
Пусть воруют???

vulgaris_liberal 11 марта 2018 | 00:24

А на украинде десантиник парасюк метким плевком поразил мишень с завязанными глазами :)

v_bnd 11 марта 2018 | 00:44

vulgaris_liberal: Гггг, ты все отлично понимаешь, vulgaris, Парасюки не х@ло - на "вершине" не задерживаются, особенно если тупые. Это только на рашке и других севкореях и баддустанах возможно :)
Ты еще Семенченко, Савченко, Саакашвили вспомни :)
Яроша и его визитку я тебе не предлагаю по гуманитарным соображениям - ты ж от них ссы.. (ой, преверженец энуреза)

pravdatut 11 марта 2018 | 00:25

Зато купят больше пальмового масла!

v_bnd 11 марта 2018 | 00:46

pravdatut: Пальмовое масло хотя бы не тонет !

holic 11 марта 2018 | 00:27

Пля... иногда такую пургу гонит (с) ВВХ-ло.

us101 11 марта 2018 | 00:27

"гиперзвуковая аэробаллистическая ракета"!!! - Але, в России не осталось образованных людей, кто мог-бы со мной посмеятся над потугами этого идиота из кремля?..
Хотя нет, 150 миллионов послушных ягнят, слепо верующих в своего шамана - это грустно. ;(

rips3 11 марта 2018 | 00:34

us101: ну опровергни возможность создания такой ракеты, коль уж ты такой образованный на йхе комменты строчишь.., видимо в промежутке между открытиями и нобелевкой..))

vinokur 11 марта 2018 | 00:45

rips3: БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Аэро (от греч. αέρος, аэрос, воздух[1]) — общепринятый корень в терминах, связанных с воздухом, воздухоплаванием.
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ, траектория движения свободно брошенного тела под действием только силы тяжести. Ракета, движущаяся по баллистической траектории после выключения двигателей, называется баллистической.
Это все из ВИКИ.
Вместе: кинули ракету (в том числе, с помощью батута), и летит она а воздухе.

us101 11 марта 2018 | 00:47

rips3: Я обращался к тем образованным людям, кто понимает маразм дешёвых понтов в самом названии - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета!
Ну а для вас,... это будет более понятно если вдруг Трамо будет хвастатся американцам угрозой России "синхрофазатронно-гиперболоидным презервативом" ;)

rips3 11 марта 2018 | 00:52

us101: то есть ты ни в физике, ни в аэродинамике,ни в ракетных двигателях,ни в электронике сам ничего не понимаешь, но вот не может быть, и фсе...!?)) И что то там про смех и образованных людей..?)) Да ты клоун..

russsibiryak 11 марта 2018 | 00:57

rips3: Создать возможно все! Вопрос времени и обстоятельств. И писдеть тоже можно про все, но для это не обязательно нужно что-то серьезное, просто сказать, что она прилетела. и все... . Не волнуйся, буратино, гиперзвуковое возмездие от папы Карло материализовано успешно, генералы и маршалы поклялись и побожились, Чай. не в первый раз.

bekipp 11 марта 2018 | 00:30

Убивать не лечить. Убивать научились, а лечить не хотим.

mikr 11 марта 2018 | 00:53

bekipp: Умение убивать тоже может быть использовано в лечебных целях. Например, достаточно смертоносное оружие России способно вылечить некоторые больные головы на Западе. А, если терапия не поможет, то можно будет применить ампутацию.

edward_sakash 11 марта 2018 | 00:31

все баллистические ракеты летают на гиперзвуковых скоростях, только у них нет гиперзвукового двигателя, поэтому их нельзя называть гиперзвуковыми.

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:39

edward_sakash: Тихо-тихо!
Не надо рассказывать проклятым пиндосам все наши тайны!
Рогозин может ещё и таксу в торпеду посадит, тогда ваще весь мир в труху!

mikr 11 марта 2018 | 00:44

Данный комплекс практически обнуляет авианосцы США. Откровенно говоря, они и раньше были предназначены лишь для войны с государствами, не имеющими серьезного противокорабельного оружия. А, как показала практика, сегодня даже Северная Корея способна "убедить" американцев не подплывать слишком близко к своим берегам.

Но, что касается России, то американским кораблям возле нее делать нечего. Нет, в мирное время можно конечно повыпендриваться присутствием одного кораблика в акватории Черного моря. Но в случае войны время жизни вражеского корабля в зоне безопасности России будет исчисляться считанными минутами.

Кстати, дело тут не только в новейшем комплексе "Кинжал". Россия всегда обладала достаточно серьезным противокорабельным оружием. Просто сегодня "Кинжал" в данном вопросе поставил последнюю жирную точку...

kondrakr 11 марта 2018 | 00:49

mikr: Жжоте!!! :-D

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:50

mikr: "Шило" - самое суровое противокорабельное оружие.
Бессмысленное и беспощадное...
Применяется на всех флотах РФ повсеместно.

mikr 11 марта 2018 | 00:59

kir_pich_101: kondrakr:

Хотите проверить? - Нет проблем.
Подгоните какой-нибудь ненужный авианосец поближе к нашему берегу и положите спичечный коробок на середину летной палубы, а мы постараемся в него попасть. Если промахнемся больше чем на полтора метра, то будем считать, что вы выиграли.

emoss 11 марта 2018 | 00:46

Что за чушь....

nestormihnenko 11 марта 2018 | 00:50

Из Китая сегодня пришло сообщение об испытаниях нового поезда Fuxing. Длина поезда 415 метров, а его скорость достигает 350 км/ч. Ну всё для комфортной жизни людей разрабатывают.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/03/2018/5aa3d1529a794766a5e7e767
И у нас гордость: испытали очередную ракету для массового уничтожения людей. Тут даже самый "замкнутый в себе человек" должен понять, в какую политическую яму такими "достижениями" опускает Солнцеликий нашу державу.

gvzdk 11 марта 2018 | 00:51

Уз ты , от души отлегло. Ну теперь попрем !

solonko 11 марта 2018 | 00:53

Глядя на то, чем гордятся россияне, понимаешь, что гордиться им нечем.

world_nail 11 марта 2018 | 00:54

Еще б с "кукурузника" запустили.

wargen 11 марта 2018 | 00:55

Самолет вставший на вооружение в 81 году выпустил ракету 89 года, Браво!

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