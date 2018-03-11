Российской фигуристке впервые в истории фигурного катания удалось чисто исполнить сразу два прыжка в четыре оборота

Российской фигуристке Александре Трусовой впервые в истории фигурного катания удалось чистое исполнение в произвольной программе сразу двух прыжков в четыре оборота. На юниорском чемпионате мира в Болгарии 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе выиграла золотую медаль.