Z Архив новостей новости
5 14 6 2217
00:05, 11 марта 2018

Российской фигуристке впервые в истории фигурного катания удалось чисто исполнить сразу два прыжка в четыре оборота

Российской фигуристке Александре Трусовой впервые в истории фигурного катания удалось чистое исполнение в произвольной программе сразу двух прыжков в четыре оборота. На  юниорском чемпионате мира в Болгарии 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе выиграла золотую медаль.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:13

Здорово, конечно!
Но на политической сцене вошьдь всех давно уделал своими кульбитами!

vulgaris_liberal 11 марта 2018 | 00:14

А украинцы показали миру, что умею не только скакать мартышками, но и плеваться как потомственные верблюды :)

aleksandr39 11 марта 2018 | 00:39

vulgaris_liberal: А российская армия потерпела сокрушительное поражение в Чечне ,теперь платит многомиллиардную контрибуцию

martin5660 11 марта 2018 | 00:19

Скоро сальто начнут делать впервые в мире

mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:21


Пора ставить следующую цель - объединить два прыжка в один, но в восемь оборотов!

kinnlade 11 марта 2018 | 00:22

Блестяще!!! Ура!!! Молодцы девочки!!! Россия вперед!

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:29

kinnlade: Речь Дерипаски на яхте...

kinnlade 11 марта 2018 | 00:32

kir_pich_101: Каждый думает в меру своей испорченности

aleksandr39 11 марта 2018 | 00:50

kinnlade: Что , теперь опять увеличат тарифы ЖКХ и подымут цены на бензин и продукты для народа России ???

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:54

aleksandr39: Конечно нет!
Снизят налоги, цены в магазинах, повысят зарплаты, снизят процентные ставки по ипотеке, отремонтируют дороги, построят заводы и фабрики..
Как-то достойно ответят...

idshoohov 11 марта 2018 | 00:31

Это как же высоко надо прыгнуть и как быстро вращаться, чтобы успеть сделать 4 оборота!
И сколько сил, чтобы сделать это дважды!

zemljanka 11 марта 2018 | 00:33

Поздрааления.

darkshadownet_ 11 марта 2018 | 00:54

Браво!

salut__521 11 марта 2018 | 00:59

Чего-чего, а крутиться россияне умеют, особенно когда их раскручивают кремлёвцы по полной произвольной программе...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 475 6 6234 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 392 6 5782 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 7289 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину Подробности сам Ананьев, в прошлом украинский военный, рассказал у себя в Фейсбуке

5 109 6 6397
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 342 6 23874 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину Шейнин известен своей жесткой позицией по отношению к антитеррористической операции на востоке Украины

5 101 6 7053
Новости

Ведущему Первого канала Артему Шейнину плюнул в лицо гражданин Украины Валерий Ананьев Ананьев также выразил надежду на дальнейшую встречу с Артемом Шейниным в безлюдном месте…

5 76 6 5604
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 157 6 11802 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Новости

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину Об этом сам Ананьев, в прошлом участник АТО пишет у себя в Твиттере

5 144 6 11270
Новости

Телеведущий Артем Шейнин назвал провокацией нападение на него украинца Валерия Ананьева В итальянской Вероне Ананьев увидел российского пропагандиста в аптеке, дождался пока тот выйдет из магазина и плюнул ему в лицо…

5 110 6 8645
Новости

НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта» НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта» (по английски — aspirations) означает, что страну приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства и связанных с ним реформ

5 72 6 5685
Новости

Телеведущий Первого канала Артём Шейнин назвал провокацией инцидент в итальянской Вероне Там россиянину плюнул в лицо гражданин Украины Валерий Ананьев

5 89 6 7201
Новости

Президент Путин отрицает какие-либо финансовые связи с виолончелистом Сергеем Ролдугиным Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC…

5 71 6 6088
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 6857 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 215 6 18488 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 197 6 17898 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вице-премьер Болгарии раскритиковал Патриарха Кирилла в ответ на его резкие высказывания в ходе визита в Софию Симеонов публично назвал главу РПЦ агентом КГБ…

5 49 6 30574
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 196 6 155896 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 121 6 20088 06.03
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему МИД врет-2, или Антология советского анекдота Я полагал, что Ковальчук — главное звено, а он, похоже, просто высокопоставленный наркокурьер. Его начальство находится намного выше…

5 299 6 175997 04.03
Kаргентина, рф, наркотики, скандалы, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 188 6 153837 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6768204
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3340123

Сегодня в эфире