Российской фигуристке впервые в истории фигурного катания удалось чисто исполнить сразу два прыжка в четыре оборота
Российской фигуристке Александре Трусовой впервые в истории фигурного катания удалось чистое исполнение в произвольной программе сразу двух прыжков в четыре оборота. На юниорском чемпионате мира в Болгарии 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе выиграла золотую медаль.
Комментарии14
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kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:13
Здорово, конечно!
Но на политической сцене вошьдь всех давно уделал своими кульбитами!
vulgaris_liberal 11 марта 2018 | 00:14
А украинцы показали миру, что умею не только скакать мартышками, но и плеваться как потомственные верблюды :)
aleksandr39 11 марта 2018 | 00:39
vulgaris_liberal: А российская армия потерпела сокрушительное поражение в Чечне ,теперь платит многомиллиардную контрибуцию
martin5660 11 марта 2018 | 00:19
Скоро сальто начнут делать впервые в мире
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:21
Пора ставить следующую цель - объединить два прыжка в один, но в восемь оборотов!
kinnlade 11 марта 2018 | 00:22
Блестяще!!! Ура!!! Молодцы девочки!!! Россия вперед!
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:29
kinnlade: Речь Дерипаски на яхте...
kinnlade 11 марта 2018 | 00:32
kir_pich_101: Каждый думает в меру своей испорченности
aleksandr39 11 марта 2018 | 00:50
kinnlade: Что , теперь опять увеличат тарифы ЖКХ и подымут цены на бензин и продукты для народа России ???
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:54
aleksandr39: Конечно нет!
Снизят налоги, цены в магазинах, повысят зарплаты, снизят процентные ставки по ипотеке, отремонтируют дороги, построят заводы и фабрики..
Как-то достойно ответят...
idshoohov 11 марта 2018 | 00:31
Это как же высоко надо прыгнуть и как быстро вращаться, чтобы успеть сделать 4 оборота!
И сколько сил, чтобы сделать это дважды!
zemljanka 11 марта 2018 | 00:33
Поздрааления.
darkshadownet_ 11 марта 2018 | 00:54
Браво!
salut__521 11 марта 2018 | 00:59
Чего-чего, а крутиться россияне умеют, особенно когда их раскручивают кремлёвцы по полной произвольной программе...