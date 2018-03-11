В Польше с сегодняшнего дня вводятся ограничения на торговлю по воскресеньям
Это нужно для того, чтобы у продавцов была возможность провести время с семьёй и посетить церковь.
Запрет также не коснется аптек, кондитерских и цветочных магазинов. Для нарушителей предусмотрен штраф, эквивалентный полутора миллионам рублей.
Комментарии11
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us101 11 марта 2018 | 00:17
Может это будет звучать странно, но это признак надвигающихся анти-семитских настроений.
pmasel 11 марта 2018 | 00:21
us101: Ты хочешь сказать, что по воскресеньям теперь будут погромы?
contador 11 марта 2018 | 00:52
pmasel: Где туристам теперь купить поесть ?
kotbajune 11 марта 2018 | 00:55
"провести время с семьёй и посетить церковь...
. Для нарушителей предусмотрен штраф, эквивалентный полутора миллионам рублей."
У них что, явка в церковь уже по спискам?
kinnlade 11 марта 2018 | 00:28
us101: Они уже давно там есть
pedro_juares 11 марта 2018 | 00:36
это хитрый план по повышению рождаемости - с кем проводить воскресенье тем, у кого нет семьи? придется заводить. ну и в церковь заодно записатся. а то отдых не получится. неча по шопинг-центрам шарится в воскресенье. сидите по норкам.
quartal 11 марта 2018 | 00:38
Или прохристианских
world_nail 11 марта 2018 | 00:46
"Польшанаш". Маладсы, пшеки. По ипанутости вы скоро догоните русичей с хохлами.
guliona 11 марта 2018 | 00:59
У венгров так уже было, но народ протестовал и в конце концов торговля по воскресеньям возобновились.
kау 11 марта 2018 | 01:02
Спасибо партии родной, за то что трезвы в выходной.(с) Совок. католический но совок.
clandestino 11 марта 2018 | 01:02
Дичь какая-то!