В Польше с сегодняшнего дня вводятся ограничения на торговлю по воскресеньям

Это нужно для того, чтобы у продавцов была возможность провести время с семьёй и посетить церковь.

Запрет также не коснется аптек, кондитерских и цветочных магазинов. Для нарушителей предусмотрен штраф, эквивалентный полутора миллионам рублей.