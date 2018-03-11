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00:00, 11 марта 2018

В Польше с сегодняшнего дня вводятся ограничения на торговлю по воскресеньям

Это нужно для того, чтобы у продавцов была возможность провести время с семьёй и посетить церковь.

Запрет также не коснется аптек, кондитерских и цветочных магазинов. Для нарушителей предусмотрен штраф, эквивалентный полутора миллионам рублей.

Комментарии

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us101 11 марта 2018 | 00:17

Может это будет звучать странно, но это признак надвигающихся анти-семитских настроений.

pmasel 11 марта 2018 | 00:21

us101: Ты хочешь сказать, что по воскресеньям теперь будут погромы?

contador 11 марта 2018 | 00:52

pmasel: Где туристам теперь купить поесть ?

kotbajune 11 марта 2018 | 00:55

"провести время с семьёй и посетить церковь...
. Для нарушителей предусмотрен штраф, эквивалентный полутора миллионам рублей."

У них что, явка в церковь уже по спискам?

kinnlade 11 марта 2018 | 00:28

us101: Они уже давно там есть

pedro_juares 11 марта 2018 | 00:36

это хитрый план по повышению рождаемости - с кем проводить воскресенье тем, у кого нет семьи? придется заводить. ну и в церковь заодно записатся. а то отдых не получится. неча по шопинг-центрам шарится в воскресенье. сидите по норкам.

quartal 11 марта 2018 | 00:38

Или прохристианских

world_nail 11 марта 2018 | 00:46

"Польшанаш". Маладсы, пшеки. По ипанутости вы скоро догоните русичей с хохлами.

guliona 11 марта 2018 | 00:59

У венгров так уже было, но народ протестовал и в конце концов торговля по воскресеньям возобновились.

kау 11 марта 2018 | 01:02

Спасибо партии родной, за то что трезвы в выходной.(с) Совок. католический но совок.

clandestino 11 марта 2018 | 01:02

Дичь какая-то!

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