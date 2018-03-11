На Кубе сегодня пройдут первые после смерти Фиделя Кастро в ноябре 2016го парламентские выборы

В них примет участие более восьми миллионов человек.

По результатам выборов в Национальную ассамблею может определиться преемник Рауля Кастро на посту председателя Госсовета Кубы. Нынешний кубинский лидер не раз заявлял, что покинет руководящий пост. Выборы в парламент на острове Свободы, по мнению аналитиков, могут помочь изменить отношения с США. После прихода к власти Дональда Трампа они снова обострились. Штаты многие месяцы обвиняли Кубу в акустических атаках на своих дипломатов. Госдепартамент пенял также Гаване на создание иллюзии демократии. А прошедшие в конце осени муниципальные выборы на Кубе представитель Госдепа Хизер Науэрт прямо назвала не демократичными. США также сохраняют торговое эмбарго в отношении Кубы. Новому кубинскому лидеру, по общему мнению, придётся приложить немало усилий, чтобы растопить лёд между Гаваной и Вашингтоном.

Депутатов Национальной ассамблеи – однопалатного парламента Кубы — изберут на 5 лет.