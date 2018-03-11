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00:00, 11 марта 2018

На Кубе сегодня пройдут первые после смерти Фиделя Кастро в ноябре 2016го парламентские выборы

В них примет участие более восьми миллионов человек.

По результатам выборов в Национальную ассамблею может определиться преемник Рауля Кастро на посту председателя Госсовета Кубы. Нынешний кубинский лидер не раз заявлял, что покинет руководящий пост. Выборы в парламент на острове Свободы, по мнению аналитиков, могут помочь изменить отношения с США. После прихода к власти Дональда Трампа они снова обострились. Штаты многие месяцы обвиняли Кубу в акустических атаках на своих дипломатов. Госдепартамент пенял также Гаване на создание иллюзии демократии. А прошедшие в конце осени муниципальные выборы на Кубе представитель Госдепа Хизер Науэрт прямо назвала не демократичными. США также сохраняют торговое эмбарго в отношении Кубы. Новому кубинскому лидеру, по общему мнению, придётся приложить немало усилий, чтобы растопить лёд между Гаваной и Вашингтоном.

Депутатов Национальной ассамблеи – однопалатного парламента Кубы — изберут на 5 лет.

Комментарии

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mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:16


Чёртовы комуняки прилипли к руководящим креслам и сидят, пока их не вынесут вперёд ногами.
Что это за "выборы", если определяется "преемник" живодёров-кастро?

nikitin43 11 марта 2018 | 00:27

mikhail_spb_: никому эта куба не нужна с нищим народишком и коммунистами ....как можно русским миром превратить нормальную страну в с. корею или кубу ...интересно что россия не считает себя виновной в таких извращениях , со временем у них будет возможность подать в международный суд на компенсации...

kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:26

Плесень коммунизма ещё долго будет всплывать по всему миру.
Но благотворные прививки пенициллина уже дают свои плоды.
Лёд тронулся, Кубе вылечится удастся быстрее, мне кажется.

(комментарий скрыт)

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