Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, найдены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции. По словам Радд, Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом, но стабильном состоянии. Между тем, по сведениям «Таймс», Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России по меньшей мере на уровне официальных лиц, если выяснится, что за отравлением Скрипаля стоит Москва.
Комментарии18
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kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:09
Ну здорово! А если остальные присоединятся?
Теперь будет реальная возможность Расее стать чемпионами по футболу.
Среди Албании, Ватикана, Армении и прочих банановых друзей
nikitin43 11 марта 2018 | 00:17
kir_pich_101: расеяне не конкуренты британии в футболе провели акцию убийства , для отвлечения внимания от аргентинского кокса завалили вертолёт в чечне или самолёт в сирии .
patrik03 11 марта 2018 | 00:17
Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России по меньшей мере на уровне официальных лиц, если выяснится, что за отравлением Скрипаля стоит Москва...
Быстро.
solonko 11 марта 2018 | 00:55
kir_pich_101: Албанию и Ватикан в друзья России не относите.
mashulya 11 марта 2018 | 00:14
Доигрались чекисты.....
splin2 11 марта 2018 | 00:16
mashulya: Британская полиция. учтя опыт истории отравления Литвиненко, так серъезно отнеслась к делу. что полне реальна перспектива взятия за яйца исполнителей отравления Скрипаля и его дочери
fresh_breeze 11 марта 2018 | 00:40
splin2:
"полне реальна перспектива взятия за яйца исполнителей отравления Скрипаля и его дочери"
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В любом расследовании самое главное правило — не выйти на самих себя.
Учитывая, что в Солсбери находится британский военный центр по работе с отравляющими веществами, британским следователям нужно постоянно помнить об этом.
nikitin43 11 марта 2018 | 00:42
fresh_breeze в москве таких центров не менее 4-х ,это что-то значит для местного населения .:
splin2 11 марта 2018 | 01:02
fresh_breeze: Поговорим через две недели, а то и раньше.
xrays 11 марта 2018 | 00:14
Из них 400 видели Путина рядом со скамейкой
v_bnd 11 марта 2018 | 00:52
xrays: Не, не видели. Но от этого тупые не станут умнее. А вот агрессивные, "берегов не видящие" может и призадумаются, если не совсем тупые
askold_rurik 11 марта 2018 | 00:20
Похоже, что ЧМ 2018 у России отберут. По совокупности совершенных преступлений.
v_bnd 11 марта 2018 | 00:55
askold_rurik: Нет, не отберут. "Шоу маст гоу он", как говорил классиик - московиты должны показать "класс". И они покажут :)
mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:27
Не Москва, а Кремль.
Вернее, один из его обитателей.
salut__521 11 марта 2018 | 00:33
Кремлёвцы, похоже, грохнули трёх зайцев сразу - двоих чужих скрипалей и один свой чемпионат...
fresh_breeze 11 марта 2018 | 00:36
Не знаю, дойдёт ли дело до бойкота ЧМ со стороны того острова, но независимо от этого, в ответ на бездоказательные обвинения, Москве не нужно делать английским болельщикам никаких поблажек при открытии виз, относясь к ним так же, как к английским туристам в остальное время.
raffal 11 марта 2018 | 00:54
fresh_breeze: Не знаю, дойдёт ли дело до бойкота ЧМ со стороны того острова, но независимо от этого, в ответ на бездоказательные обвинения...
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Я тоже думаю, что до бойкота Мундиаля -2018 дело не дойдёт.
А в том, что России уже не видать крупным международных мероприятий, это очевидно.
И по "бездоказательным обвинениям"
А откуда Вы знаете какие доказательства уже имеются в распоряжении британской полиции? Или Россия таки безгрешна или у неё репутация честного игрока? Изоврались донельзя. Тотальная уголовная игра в несознанку.
Тем не менее, я не знаю, кто виновный в злодейском преступлении в Солсбери. Следствие покажет. И его выводам поверят больше, чем брехне МИДо и МО России.
И не забудем, что продолжается следствие пр делу трагедии малайзиского самолёта.
И не дай бог, если будет доказан след России.
solonko 11 марта 2018 | 00:57
fresh_breeze: И тем самым в который уже раз нарушить взятые на себя обязательства. Орда.