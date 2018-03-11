Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Как заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, найдены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции. По словам Радд, Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом, но стабильном состоянии. Между тем, по сведениям «Таймс», Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России по меньшей мере на уровне официальных лиц, если выяснится, что за отравлением Скрипаля стоит Москва.