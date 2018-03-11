В Подмосковье сегодня пройдут сразу три акции с требованиями закрыть мусорные свалки
Все они согласованы.
Участники трех акций живут в разных городах. Это Балашиха, Коломна и Троицк. Но проблема у них общая – это соседство с мусорной свалкой. Огромной кучей мусора, от которой неприятно пахнет и которая, возможна, опасна для здоровья. В Балашихе одна из самых крупных свалок в регионе. Ее закрыли по распоряжению президента, которому пожаловались жители во время прямой линии. Но воздух заметно чище не стал. Участники акции сегодня потребуют закрыть местный мусоросжигательный завод и возобновить публикацию данных Мосэкомониторинга. Доступ к ним закрыли в сентябре прошлого года. В Троицке жители будут протестовать против возобновления деятельности полигона «Малинки». А в Коломне из-за местной свалки пройдет автопробег.
Наиболее острой остается ситуация в Волоколамске, где местные жители перекрывали дорогу к свалке. Их задерживали полицейские.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 11 марта 2018 | 00:13
Только агенты Госдепа, МИ-6, Моссада и Пентагона могут отказываться вдыхать аромат Родины.
Где же ваш патриотизм?
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:19
mikhail_spb_: Если они и далее так намерены себя вести, то позвольте, а кто же на выборы пойдёт?
И даже крамольнее: А за кого голосовать будут?
И даже совсем неприлично: А если они, озаботившись здоровьем своих детей, (какая наглость!) вообще не пойдут на выборы?
fire1966 11 марта 2018 | 00:49
в последнее время проблема мусорок стала подозрительно частой и острой! Полагаю ротанберги-путины специально выпускают свалочные газы, чтобы обосновать строительство дорогих мусоросжигательных заводов! Скоро все будете вдесятеро платить за УТИЛИЗАЦИЮ мусора, а не не за ВЫВОЗ!
oldpartizan 11 марта 2018 | 00:55
и запах родины нам сладок и приятен.
все на выборы?
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:16
Раша давно стала страной "от которой неприятно пахнет и которая, возможна, опасна для здоровья."
Мирового масштаба.
kinnlade 11 марта 2018 | 00:26
kir_pich_101: Ехал бы ты из раши, ведь противно тебе здесь, да только вряд ли ты еще где то нужен, подумай над этим.
kir_pich_101 11 марта 2018 | 00:34
kinnlade: Да, я здесь пригожусь.
Как-нибудь приду за твоей шкурой.
"Молитесь, что бы мы не взяли в кредит оружие."
"С"
putinnavsegda 11 марта 2018 | 00:59
А осенью вроде "выборы" мера... Подозреваю что это дерьмо везут с собякинского кишлака. Впрочем губер Подмосковья ничем не лучше, одна отмена бесплатного проезда пенсам по Москве чего стоит. Оккупанты.