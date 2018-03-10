Модельер Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод
Он продемонстрировал коллекцию осень-зима 2018-2019. Событие было приурочено к 80-летию Зайцева.
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Он продемонстрировал коллекцию осень-зима 2018-2019. Событие было приурочено к 80-летию Зайцева.
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Комментарии7
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neyexo 10 марта 2018 | 23:09
Если он не поддерживал ВВП, то я желаю ему долгих лет творческой жизни
book_publisher 10 марта 2018 | 23:13
Как быстро летит время...
perevozchik62 10 марта 2018 | 23:19
Показали славу. Так он труп ходячий. Дебилизм в высшей
kinnlade 10 марта 2018 | 23:35
Эй на Эхе !!!! Советую осветить итоги чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров, или слабо, или анти либерально?
perevozchik62 10 марта 2018 | 23:47
Неужели сдох ?
arisha_petrovna 10 марта 2018 | 23:49
Мавр сделал свое дело... (с)
world_nail 10 марта 2018 | 23:52
"Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод" - да вы чо.
Как же мы ща без мод Зайцева. Правда населению России было наср*ть и на все первые показы мод Зайцева.
Помню я его вельветовые штаны.