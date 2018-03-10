Выборочный турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам 2018 года стартовал сегодня в Берлине
Его победитель получит право осенью в Лондоне выступить против норвежца Магнуса Карлсена.
На 18 дней Берлин станет столицей шахмат. Восемь лучших гроссмейстеров со всего мира примут участие в самом репрезентативном соревновании года. В турнире участвуют и трое россиян, в том числе, Владимир Крамник.
Прошлогодний соперник чемпиона мира Вишванатан Ананд на этот раз сделает перерыв. За увлекательными партиями лучших игроков мира можно будет наблюдать как на пяти уровнях здания турнира в центре Берлина, так и в интернете. Стоимость билетов для зрителей – от 17 евро. Минимальный призовой фонд соревнования – 420 000 евро. Силы претендентов на звание соперника Магнуса Карлсена примерно равны. Владимир Крамник не исключает возможности победить в турнире.
Турнир будет проходить по классической системе из 14 раундов. Комментировать его на немецком и английском языке будут гроссмейстеры Германии и одна из сильнейших шахматисток мира Юдит Полгар.
Комментарии6
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kinnlade 10 марта 2018 | 23:12
Либераст Каспаров непобедим!!!
fig_wam 10 марта 2018 | 23:17
kinnlade: Идиоты непобедимы. В своем воображении. нварисуют мультики и побеждают .
А Каспаров давно уже не игоает.
Но вот "выборочный турнир" портянок безграмотных и в новостную службу набрали.
kinnlade 10 марта 2018 | 23:22
fig_wam: Каспаров вечен, он лучший и вообще он либерал!!!!
fig_wam 10 марта 2018 | 23:26
kinnlade: Он был лучший, но никто не вечен ... кроме Путина.
Путин всегда живой
Путин всегда с тобой
В горе, надежде и в радости
Путин в твоей весне ь
В каждом счастливом дне
Путин в тебе и твоей жене.
Но не весь а частично.
dadmorose 11 марта 2018 | 00:08
Может быть, все же выморочный турнир?
chomja 11 марта 2018 | 00:09
Не выборочный,а отборочный. Стыдно этого не знать.