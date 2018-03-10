Выборочный турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам 2018 года стартовал сегодня в Берлине

Его победитель получит право осенью в Лондоне выступить против норвежца Магнуса Карлсена.

На 18 дней Берлин станет столицей шахмат. Восемь лучших гроссмейстеров со всего мира примут участие в самом репрезентативном соревновании года. В турнире участвуют и трое россиян, в том числе, Владимир Крамник.

Прошлогодний соперник чемпиона мира Вишванатан Ананд на этот раз сделает перерыв. За увлекательными партиями лучших игроков мира можно будет наблюдать как на пяти уровнях здания турнира в центре Берлина, так и в интернете. Стоимость билетов для зрителей – от 17 евро. Минимальный призовой фонд соревнования – 420 000 евро. Силы претендентов на звание соперника Магнуса Карлсена примерно равны. Владимир Крамник не исключает возможности победить в турнире.

Турнир будет проходить по классической системе из 14 раундов. Комментировать его на немецком и английском языке будут гроссмейстеры Германии и одна из сильнейших шахматисток мира Юдит Полгар.