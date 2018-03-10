Дональд Трамп рассчитывает на то, что КНДР не станет проводить ракетные испытания
Дональд Трамп рассчитывает на то, что КНДР не станет проводить ракетные испытания в течение предстоящих встреч американского и северокорейского руководства
У себя в Твиттере президент США выразил надежду, что Пхеньян выполнит свои обещания. Ранее северокорейская сторона объявила, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться до мая этого года. В Белом дому сообщили, что никакой встречи не будет пока КНДР не свернет свои ядерные разработки.
Комментарии7
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danko_pidla 10 марта 2018 | 23:05
Я тоже рассчитываю.
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:10
Пиндосы никак понять не могут, что КНДР просто пристреливается получше по Америке...
fig_wam 10 марта 2018 | 23:22
dobro_vam_v_dom: США уже полняли, что жирненький туже встал раком и снял штаны. теперь примериваются как ему удобнее вставить.
Жирный понял, что дело пошло всерьез и пары бетонобойных бомб хъватит, чтобы он полностью обделался.
Поэтому "В Белом доме сообщили, что никакой встречи не будет пока КНДР не свернет свои ядерные разработки".
Ын срочно подмывается.
mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 23:12
Ради встречи с Трампом толсторожий кээндээровец не только не станет проводить ракетно-ядерные испытания, но и выдаст нацдилера, снабдившего его ракетно-ядерными технологиями.
Это же такой шанс выклянчить себе послабления и гуманитарную помощь!
danko_pidla 10 марта 2018 | 23:17
mikhail_spb_: вероятно, возможно, наверное, наверняка. Какломрас юморной.
kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:19
mikhail_spb_: Больше сдаст - больше дадут!
А мы будем надеяться...
ludvig14 10 марта 2018 | 23:59
ким чин ын понял, наконец, что с ракетами не получается, поэтому решил договариваться...