Дональд Трамп рассчитывает на то, что КНДР не станет проводить ракетные испытания в течение предстоящих встреч американского и северокорейского руководства

У себя в Твиттере президент США выразил надежду, что Пхеньян выполнит свои обещания. Ранее северокорейская сторона объявила, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться до мая этого года. В Белом дому сообщили, что никакой встречи не будет пока КНДР не свернет свои ядерные разработки.