В Тульском суворовском училище введен карантин
Это связано с массовыми простудными заболеваниями среди курсантов. Как сообщается на сайте училища, здесь запрещены массовые мероприятия, включая общие построения и посещение суворовцев родителями. Также ограничено увольнение курсантов из расположения. Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Как передает ИФ, с простудными заболеваниями в лазарете училища оказались уже более 20 курсантов.
Комментарии10
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kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:12
"Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы..."
В нашей стране даже ещё дети - уже мясо...
Далее цинк маме, командиру - квартира.
mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 23:14
Чё-то какие-то нежные курсанты пошли.
Избаловали их в жирные годы, вот и потеряли стойкость к инфекциям.
danko_pidla 10 марта 2018 | 23:19
mikhail_spb_: юморная коклуша. Наверное, наверняка. Вероятно. Возможно.
zapadnay 10 марта 2018 | 23:34
Предполагаю, что холодно и голодно.
neon001 10 марта 2018 | 23:22
mikhail_spb_: потом все эти защитники отечества благополучно подсядут на бюджетик, получат халявные квартирки, военные пенсии... ну и по приказу гаранта за такую халяву будут месить дубинами по хребту демонстрантов.
monik_7 10 марта 2018 | 23:23
Полоний?
kriimsdyk 10 марта 2018 | 23:53
Личинки ихтамнетов
timber_head 11 марта 2018 | 00:02
Карантин в связи с массовыми ПРОСТУДНЫМИ заболеваниями? Чёт с трудом верится.
quartal 11 марта 2018 | 00:41
Кишечная палочка, грипп, лишай или в конце концов эбола. Но от простуды 20 сразу в карантин не падают
fun43 11 марта 2018 | 00:41
Деньги на отопление пошли на пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал».