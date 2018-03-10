В Тульском суворовском училище введен карантин

Это связано с массовыми простудными заболеваниями среди курсантов. Как сообщается на сайте училища, здесь запрещены массовые мероприятия, включая общие построения и посещение суворовцев родителями. Также ограничено увольнение курсантов из расположения. Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Как передает ИФ, с простудными заболеваниями в лазарете училища оказались уже более 20 курсантов.