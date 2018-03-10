Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, найдены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции. По словам Радд, Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.
Британские власти обсуждают с союзниками возможные ответные меры, если Москва окажется причастна к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве варианта рассматривается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. По сведениям Times, этому примеру готовы последовать Австралия, Япония и Польша. В крайнем случае допускается и отказ сборной Англии от участия в Мундиале.
Комментарии48
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dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:07
Этот Скрипаль, выходит, пострадал за футбол... Повод, мля...
captain_ 10 марта 2018 | 23:08
- Я же всю жизнь думал, что хамон - это праздник еврейский какой-то.
Если бы не Пуйло, и не узнал бы никогда, что это сыр испанский копченый...
danko_pidla 10 марта 2018 | 23:12
captain_: при-урок. Это вообще мясо.
practolog 10 марта 2018 | 23:35
Вход в ГРУ рубль, а выход ледоруб. Бесплатно.
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:14
Спасибо Скрипалю!
Место сборной Англии с удовольствием займет, например, сборная Италии.
А, главное, в Россию не приедут больные на голову английский болельщики...
ed81 10 марта 2018 | 23:48
dobro_vam_v_d и в конечном итоге , чтобы бы был радостно и не обидно , путин проведет мировое первенство между дворовыми командами - приз машина Зпорожец!( личный)
bozman1944 10 марта 2018 | 23:48
dobro_vam_v_dom: Ты, бабка, права - в рашке своих больных на голову в избытке.
splin2 10 марта 2018 | 23:57
dobro_vam_v_dom: Не допонял ты чуток самую суть.
Британская полиция. учтя опыт истории отравления Литвиненко, так серъезно отнеслась к делу. что полне реальна перспектива взятия за яйца исполнителей отравления Скрипаля и его дочери.
А если это опять окажутся граждане РФ, то выдаст их Путин или , как всегда, даст только интервью? )))
nikmart001 10 марта 2018 | 23:38
captain_: Ну вообще то это просто вяленое мясо, соленое. его вялили для дальних морских путешествий. Его и в России делали, правда называли просто - "солонина". А еще фуражку морскую надел, а таких вещей не знаешь....
practolog 10 марта 2018 | 23:53
nikmart001:
Вы заблуждаетесь - сегодня хамон для нас россиян праздник!
pravdatut 10 марта 2018 | 23:08
Так держать!! Поздно спохватились.Не заметили волка в овечьей шкуре.
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:16
pravdatut: Да, раньше нужно было грохнуть предателя... В назидание всем...
irdo 10 марта 2018 | 23:45
К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.
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То есть статус не уголовщины, а терроризма.
polba 10 марта 2018 | 23:08
Это вам не убийство принцессы Дианы, где по делу работало ажник ДВЕНАДЦАТЬ британских копов. Это цельный Скрипаль, там меньше чем полтыщщей не обойтись. Да....
mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 23:09
Шаг за шагом британская полиция найдёт исполнителей этого заказного убийства (пока - покушения).
Но они уже наверняка вернулись, спели хором с нацдилером "с чего начинается Родина" и получили из его рук ордена, медали и ключи от квартир.
Так что впереди нас ждут санкции и бойкоты.
danko_pidla 10 марта 2018 | 23:14
mikhail_spb_: наверняка, вероятно, возможно. Коклотролль юморной.
bozman1944 10 марта 2018 | 23:50
danko_pidla: Ты, смотрю, помешался из-за Украины.
mordvinyka_zabiyka 11 марта 2018 | 00:07
danko_pidla: кто там тебе в морду плюнул?? данко что ли??))
ihor_syvoryj 10 марта 2018 | 23:09
Не стОит постоянно дёргать британского льва за усы.
buzukin938 10 марта 2018 | 23:17
ihor_syvoryj: Пора дать ему под жопу - шоб не гадил. Млять, свою же прынцессу грохнули - и концов нет, а тут траванули своего же агента - 250 свидетелей нашлось! И даже тещу выкопали - и закопали ее снова, сказав - нет, так дальше жить невозможно...
Уроды с островов. Провокаторы. Разве это львы? Шакалы это...
alehan000074 10 марта 2018 | 23:34
Wow:((( из-за путирашинского г**** по всему миру столько проблем и расходов. Дешевле окружить этот путинский свинарник колючей проволокой и базами НАТО. И вообще не давать никаких виз. Пусть там у себя за Уралом травят друг друга и дрочат в присядку под боярышник...а там посмотрим:)))
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:41
alehan000074: Ты сортиры у пиндосских хозяев уже помыл? Н отвлекайся, холуй...
buzukin938 10 марта 2018 | 23:51
alehan000074: Это мы смотрим, как там у вас вашего президента дрочат - того, которого мы вам выбрали. Развлекайтесь, идиоты! Думаете, на этом все кончится? Нет! Если не задрочите, выберем вам его еще раз :) А ты из шаровар говно выгребай - страна под прицелом! Майами просто смоет, как какашку в унитаз - вместе с тобой :)
alehan000074 11 марта 2018 | 00:07
buzukin938:Правильно мыслишь говно-партян! Дрочат президента Трампа. А как ты думал? Это же не страна-бензоколонка 3-го мира, где халуи вроде себя сидят с языками в ж***, а Америка - самая богатая мощная и свободная держава в мире.
А насчёт того кто что и кому выбрал- всё что ты можешь выбрать - это бухнуть тройного одеколона или боярышника или и то и другое:)). Удачи:))
buzukin938 11 марта 2018 | 00:12
alehan000074: Да весь мир знает - тринадцать русских факеров опустили Аменрику и выбрали ей президента - всего делов! Или не вы скулили как опущенные, што не шмогли с русскими справиться и они вашим президентом крутят как хотят? Ладно, дрочите дальше! Пусть бардак у вас процветает - пока вы лаетесь, мы вас обложили и запугали :)
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:18
ihor_syvoryj: Ихор! Ты шо весь перебинтованный? Из Дебальцево что ли выполз?
mordvinyka_zabiyka 11 марта 2018 | 00:09
dobro_vam_v_dom: из под Дейр эз зор)) тока не выполз а вынесли))по частям))
neyexo 10 марта 2018 | 23:14
Английские следователт переживают, что все это трудно доказать - думают, поверит ли суд
kaplan911 10 марта 2018 | 23:17
Вау!
Утырки- отравители..... мечтают отделаться бойкотом ЧМ по футболу ?!
Зря.
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:21
kaplan911: Каплан? Это твоя пробабка, сцука, Ленина грохнула?
neyexo 10 марта 2018 | 23:30
dobro_vam_v_dom: каплан это лев на турецком
kaplan911 11 марта 2018 | 00:51
neyexo:
На тюрском тигр, барс и тд.
kaplan911 11 марта 2018 | 00:44
dobro_vam_v_dom:
Жаль что не попала.
Много жизней бы сохранила. И меньше было бы дерьма.
vsveter 10 марта 2018 | 23:29
kaplan911: Отделаться можно проще - вычистить всех, кто клевещет. Начать можно и с вас.
kaplan911 11 марта 2018 | 00:54
vsveter:
Чистильщиков желающих видал до хрена.
И вы будете не последним.
kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:44
kaplan911: Стыд не дым, глаза не выест...
А у вошьдя даже стыда нет, одна наглость и хамство и другие полезные качества, присущие всей кодле гэбни.
kaplan911 11 марта 2018 | 00:59
kir_pich_101:
Когда бог всем раздавал всем благие качества.....честь, достоинство, стыд и пр.,
чекисты стояли совсем в другой....... ОЧЕРЕДИ.....за наглостью, хамством и пр.
У них совсем другие ценности по жизни.
cukker 10 марта 2018 | 23:19
надо поручить прокурору Миллеру это расследование, шо б все до кучи
vsveter 10 марта 2018 | 23:27
Кому все эти дрязги и безосновательные заявления выгодны? Ну никак не России. Вывод очевиден, что покушение совершили либо подельники Скрипиля, либо сами британские провокаторы. Англичан хлебом не корми, дай только возможность подгадить России.
kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:49
vsveter: Согласен!
Сидят эти буржуины на бочке варенья и ящике печенья и только и думают, как бы скрепоносной нагадить...
И дел других не видят...
И спят даже плохо...
solonko 10 марта 2018 | 23:53
vsveter: Ну, или Россия, полагая, что все будут думать, что ей невыгодно, стало быть не она. Хитрость второго порядка.
nikmart001 10 марта 2018 | 23:34
Ну сразу бы так и сказали, что за футбол принялись всерьез, даже человека под это дело отравили, что нельзя было как с олимпиадой сделать, попросили бы Родченкова, он вам рассказал бы, что и футболистам допинг привозил, проверять уже никто не стал бы, все пробирки с царапинами.
moriak2 10 марта 2018 | 23:34
И что говорят эти 200 свидетелей? О чем свидетельствуют? Видели путина подсыпающего яд скрипалю?
ed81 10 марта 2018 | 23:56
moriak2: потерпи малость и тайное станет явным - сме-уёчками не отделаетесь...в России так любят детей , что и своих травят...., милосердные.
terens 10 марта 2018 | 23:45
подстава чистой воды. на кануне выборов уже столько говна вылилось на РФ. Слепит она глаза капиталистам.
solonko 10 марта 2018 | 23:55
terens: Она ж в говне - слепить не может. Сквозь говно.
salut__521 10 марта 2018 | 23:51
Всерьёз взялись за путриотов. Пошлые ужимки "настанет, выдокажите, русофобыхеровы) уже не канают...
juju11 10 марта 2018 | 23:57
Колоссальные усилия.... и опять прогнутся и заявят о несчастном случае?