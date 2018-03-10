Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Как заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, найдены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции. По словам Радд, Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.

Британские власти обсуждают с союзниками возможные ответные меры, если Москва окажется причастна к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве варианта рассматривается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. По сведениям Times, этому примеру готовы последовать Австралия, Япония и Польша. В крайнем случае допускается и отказ сборной Англии от участия в Мундиале.