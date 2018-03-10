Z Архив новостей новости
5 48 6 4611
23:01, 10 марта 2018

Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Как заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, найдены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции. По словам Радд, Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.

Британские власти обсуждают с союзниками возможные ответные меры, если Москва окажется причастна к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве варианта рассматривается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. По сведениям Times, этому примеру готовы последовать Австралия, Япония и Польша. В крайнем случае допускается и  отказ сборной Англии от участия в Мундиале.

Комментарии

48

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:07

Этот Скрипаль, выходит, пострадал за футбол... Повод, мля...

captain_ 10 марта 2018 | 23:08

- Я же всю жизнь думал, что хамон - это праздник еврейский какой-то.
Если бы не Пуйло, и не узнал бы никогда, что это сыр испанский копченый...

danko_pidla 10 марта 2018 | 23:12

captain_: при-урок. Это вообще мясо.

practolog 10 марта 2018 | 23:35


Вход в ГРУ рубль, а выход ледоруб. Бесплатно.

dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:14

Спасибо Скрипалю!
Место сборной Англии с удовольствием займет, например, сборная Италии.
А, главное, в Россию не приедут больные на голову английский болельщики...

ed81 10 марта 2018 | 23:48

dobro_vam_v_d и в конечном итоге , чтобы бы был радостно и не обидно , путин проведет мировое первенство между дворовыми командами - приз машина Зпорожец!( личный)

bozman1944 10 марта 2018 | 23:48

dobro_vam_v_dom: Ты, бабка, права - в рашке своих больных на голову в избытке.

splin2 10 марта 2018 | 23:57

dobro_vam_v_dom: Не допонял ты чуток самую суть.

Британская полиция. учтя опыт истории отравления Литвиненко, так серъезно отнеслась к делу. что полне реальна перспектива взятия за яйца исполнителей отравления Скрипаля и его дочери.
А если это опять окажутся граждане РФ, то выдаст их Путин или , как всегда, даст только интервью? )))

nikmart001 10 марта 2018 | 23:38

captain_: Ну вообще то это просто вяленое мясо, соленое. его вялили для дальних морских путешествий. Его и в России делали, правда называли просто - "солонина". А еще фуражку морскую надел, а таких вещей не знаешь....

practolog 10 марта 2018 | 23:53

nikmart001:

Вы заблуждаетесь - сегодня хамон для нас россиян праздник!

pravdatut 10 марта 2018 | 23:08

Так держать!! Поздно спохватились.Не заметили волка в овечьей шкуре.

dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:16

pravdatut: Да, раньше нужно было грохнуть предателя... В назидание всем...

(комментарий скрыт)

irdo 10 марта 2018 | 23:45

К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.
============
То есть статус не уголовщины, а терроризма.

polba 10 марта 2018 | 23:08

Это вам не убийство принцессы Дианы, где по делу работало ажник ДВЕНАДЦАТЬ британских копов. Это цельный Скрипаль, там меньше чем полтыщщей не обойтись. Да....

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 23:09


Шаг за шагом британская полиция найдёт исполнителей этого заказного убийства (пока - покушения).
Но они уже наверняка вернулись, спели хором с нацдилером "с чего начинается Родина" и получили из его рук ордена, медали и ключи от квартир.
Так что впереди нас ждут санкции и бойкоты.

danko_pidla 10 марта 2018 | 23:14

mikhail_spb_: наверняка, вероятно, возможно. Коклотролль юморной.

bozman1944 10 марта 2018 | 23:50

danko_pidla: Ты, смотрю, помешался из-за Украины.

mordvinyka_zabiyka 11 марта 2018 | 00:07

danko_pidla: кто там тебе в морду плюнул?? данко что ли??))

ihor_syvoryj 10 марта 2018 | 23:09

Не стОит постоянно дёргать британского льва за усы.

buzukin938 10 марта 2018 | 23:17

ihor_syvoryj: Пора дать ему под жопу - шоб не гадил. Млять, свою же прынцессу грохнули - и концов нет, а тут траванули своего же агента - 250 свидетелей нашлось! И даже тещу выкопали - и закопали ее снова, сказав - нет, так дальше жить невозможно...

Уроды с островов. Провокаторы. Разве это львы? Шакалы это...

alehan000074 10 марта 2018 | 23:34

Wow:((( из-за путирашинского г**** по всему миру столько проблем и расходов. Дешевле окружить этот путинский свинарник колючей проволокой и базами НАТО. И вообще не давать никаких виз. Пусть там у себя за Уралом травят друг друга и дрочат в присядку под боярышник...а там посмотрим:)))

dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:41

alehan000074: Ты сортиры у пиндосских хозяев уже помыл? Н отвлекайся, холуй...

buzukin938 10 марта 2018 | 23:51

alehan000074: Это мы смотрим, как там у вас вашего президента дрочат - того, которого мы вам выбрали. Развлекайтесь, идиоты! Думаете, на этом все кончится? Нет! Если не задрочите, выберем вам его еще раз :) А ты из шаровар говно выгребай - страна под прицелом! Майами просто смоет, как какашку в унитаз - вместе с тобой :)

alehan000074 11 марта 2018 | 00:07

buzukin938:Правильно мыслишь говно-партян! Дрочат  президента Трампа.  А как ты думал? Это же не страна-бензоколонка 3-го мира, где халуи вроде себя сидят с языками в ж***, а Америка - самая богатая мощная и свободная держава в мире.
А насчёт того кто что и кому выбрал-  всё что ты можешь выбрать - это бухнуть тройного одеколона или боярышника или и то и другое:)). Удачи:))

buzukin938 11 марта 2018 | 00:12

alehan000074: Да весь мир знает - тринадцать русских факеров опустили Аменрику и выбрали ей президента - всего делов! Или не вы скулили как опущенные, што не шмогли с русскими справиться и они вашим президентом крутят как хотят? Ладно, дрочите дальше! Пусть бардак у вас процветает - пока вы лаетесь, мы вас обложили и запугали :)

(комментарий скрыт)

dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:18

ihor_syvoryj: Ихор! Ты шо весь перебинтованный? Из Дебальцево что ли выполз?

mordvinyka_zabiyka 11 марта 2018 | 00:09

dobro_vam_v_dom: из под Дейр эз зор)) тока не выполз а вынесли))по частям))

neyexo 10 марта 2018 | 23:14

Английские следователт переживают, что все это трудно доказать - думают, поверит ли суд

(комментарий скрыт)

kaplan911 10 марта 2018 | 23:17

Вау!
Утырки- отравители..... мечтают отделаться бойкотом ЧМ по футболу ?!
Зря.

dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 23:21

kaplan911: Каплан? Это твоя пробабка, сцука, Ленина грохнула?

neyexo 10 марта 2018 | 23:30

dobro_vam_v_dom: каплан это лев на турецком

kaplan911 11 марта 2018 | 00:51

neyexo:

На тюрском тигр, барс и тд.

kaplan911 11 марта 2018 | 00:44

dobro_vam_v_dom:

Жаль что не попала.
Много жизней бы сохранила. И меньше было бы дерьма.

vsveter 10 марта 2018 | 23:29

kaplan911: Отделаться можно проще - вычистить всех, кто клевещет. Начать можно и с вас.

kaplan911 11 марта 2018 | 00:54

vsveter:

Чистильщиков желающих видал до хрена.
И вы будете не последним.

kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:44

kaplan911: Стыд не дым, глаза не выест...
А у вошьдя даже стыда нет, одна наглость и хамство и другие полезные качества, присущие всей кодле гэбни.

kaplan911 11 марта 2018 | 00:59

kir_pich_101:

Когда бог всем раздавал всем благие качества.....честь, достоинство, стыд и пр.,
чекисты стояли совсем в другой....... ОЧЕРЕДИ.....за наглостью, хамством и пр.
У них совсем другие ценности по жизни.

cukker 10 марта 2018 | 23:19

надо поручить прокурору Миллеру это расследование, шо б все до кучи

(комментарий скрыт)

vsveter 10 марта 2018 | 23:27

Кому все эти дрязги и безосновательные заявления выгодны? Ну никак не России. Вывод очевиден, что покушение совершили либо подельники Скрипиля, либо сами британские провокаторы. Англичан хлебом не корми, дай только возможность подгадить России.

kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:49

vsveter: Согласен!
Сидят эти буржуины на бочке варенья и ящике печенья и только и думают, как бы скрепоносной нагадить...
И дел других не видят...
И спят даже плохо...

solonko 10 марта 2018 | 23:53

vsveter: Ну, или Россия, полагая, что все будут думать, что ей невыгодно, стало быть не она. Хитрость второго порядка.

nikmart001 10 марта 2018 | 23:34

Ну сразу бы так и сказали, что за футбол принялись всерьез, даже человека под это дело отравили, что нельзя было как с олимпиадой сделать, попросили бы Родченкова, он вам рассказал бы, что и футболистам допинг привозил, проверять уже никто не стал бы, все пробирки с царапинами.

moriak2 10 марта 2018 | 23:34

И что говорят эти 200 свидетелей? О чем свидетельствуют? Видели путина подсыпающего яд скрипалю?

ed81 10 марта 2018 | 23:56

moriak2: потерпи малость и тайное станет явным - сме-уёчками не отделаетесь...в России так любят детей , что и своих травят...., милосердные.

terens 10 марта 2018 | 23:45

подстава чистой воды. на кануне выборов уже столько говна вылилось на РФ. Слепит она глаза капиталистам.

solonko 10 марта 2018 | 23:55

terens: Она ж в говне - слепить не может. Сквозь говно.

salut__521 10 марта 2018 | 23:51

Всерьёз взялись за путриотов. Пошлые ужимки "настанет, выдокажите, русофобыхеровы) уже не канают...

juju11 10 марта 2018 | 23:57

Колоссальные усилия.... и опять прогнутся и заявят о несчастном случае?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 475 6 6234 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 392 6 5782 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 7289 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Новости

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину Подробности сам Ананьев, в прошлом украинский военный, рассказал у себя в Фейсбуке

5 109 6 6397
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 342 6 23874 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Новости

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину Шейнин известен своей жесткой позицией по отношению к антитеррористической операции на востоке Украины

5 101 6 7053
Новости

Ведущему Первого канала Артему Шейнину плюнул в лицо гражданин Украины Валерий Ананьев Ананьев также выразил надежду на дальнейшую встречу с Артемом Шейниным в безлюдном месте…

5 76 6 5604
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 157 6 11802 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Новости

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину Об этом сам Ананьев, в прошлом участник АТО пишет у себя в Твиттере

5 144 6 11270
Новости

Телеведущий Артем Шейнин назвал провокацией нападение на него украинца Валерия Ананьева В итальянской Вероне Ананьев увидел российского пропагандиста в аптеке, дождался пока тот выйдет из магазина и плюнул ему в лицо…

5 110 6 8645
Новости

НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта» НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта» (по английски — aspirations) означает, что страну приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства и связанных с ним реформ

5 72 6 5685
Новости

Телеведущий Первого канала Артём Шейнин назвал провокацией инцидент в итальянской Вероне Там россиянину плюнул в лицо гражданин Украины Валерий Ананьев

5 89 6 7201
Новости

Президент Путин отрицает какие-либо финансовые связи с виолончелистом Сергеем Ролдугиным Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC…

5 71 6 6088
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 6857 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 215 6 18488 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 197 6 17898 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вице-премьер Болгарии раскритиковал Патриарха Кирилла в ответ на его резкие высказывания в ходе визита в Софию Симеонов публично назвал главу РПЦ агентом КГБ…

5 49 6 30574
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 196 6 155896 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 121 6 20088 06.03
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Почему МИД врет-2, или Антология советского анекдота Я полагал, что Ковальчук — главное звено, а он, похоже, просто высокопоставленный наркокурьер. Его начальство находится намного выше…

5 299 6 175997 04.03
Kаргентина, рф, наркотики, скандалы, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 188 6 153837 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6768204
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3340123

Сегодня в эфире