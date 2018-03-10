Сегодня завершится 7-й этап Кубка мира по биатлону
В программе дня две гонки с общего старта.
В финском Контиолахти сборную России, наконец, прорвало. Проваленный сезон, ноль медалей на Олимпиаде, все это, кажется, осталось в прошлой жизни. Первую гонку 7-го этапа выиграл Антон Шипулин. Что любопытно, это был спринт. Гонки с раздельным стартом лидер сборной России, как известно, не любит. Он предпочитает контактную борьбу. Как раз этим и славен масс-старт, который бегут 30 сильнейших биатлонистов из общего зачета Кубка мира. Тут Шипулину придется тягаться с Мартеном Фуркадом, который пропускал спринт по болезни, и Йоханнесом Бе. Но, кажется, россиянин сильно зол из-за недопуска на Олимпиаду и готов рвать и метать. В женском масс-старте Россию представят пропустившая Игры Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна Акимова. Она в Пхенчхане стала в масс-старте последней. А фавориты женской гонки, как всегда Лаура Дальмайер, Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева и Кайса Макарайнен.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Осло.
Комментарии4
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a_i_zhukov 10 марта 2018 | 22:10
10 марта
Сегодня завершится 7-й этап Кубка мира по биатлону
=
Не сегодня, а ЗАВТРА, 11 марта, в ВС.
Осиновщина!
pravdatut 10 марта 2018 | 23:03
Сборная Украины в составе Виты Семеренко, Анастасии Меркушиной, Артема Примы и Дмитрия Пидручного выиграла серебро в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Росияне на четвертом месте.
kinnlade 10 марта 2018 | 23:18
pravdatut: Да кого в России интересуют успехи украинце? Разве что либерастов и то лишь для того что бы опоганить своих
russsibiryak 11 марта 2018 | 00:38
kinnlade: За всех-то в России кто дал право тебе решать, засрашка. утри себе слюни и не мельтеши, жди "педигри" молча.