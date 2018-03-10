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22:04, 10 марта 2018

ЦИК отреагировал на нецензурную брань Владимира Жириновского на теледебатах с Ксенией Собчак

Как заявила в эфире НТВ глава Центральной избирательной комиссии, соответствующее обращение направлено в  Генпрокуратуру. При этом Памфилова отметила, что никого из  восьми кандидатов в  президенты, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно

Комментарии

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mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 22:09


Если эта памфилова будет возбухать, то жирик обматерит и её.
И обзовёт таким словом, что она неделю ни есть, ни спать не сможет.

savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 22:10



19 марта собчак будет в психушке, а жирик в думе


savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 22:17



Я всё жду новость, как там хохлы, пустили Ксению в Крым через Украину?
А? Эхо, пропагандонское.
Что молчите и не говорите что она внесена в сайт миротворца? Только плевки весь день обсуждают.


peshehonez 10 марта 2018 | 22:31

"Она первая начала!!

Все видели её слова и слышали её жесты!!"
(Сын Юриста)

ts 10 марта 2018 | 22:42

mikhail_spb_:
Если эта памфилова будет возбухать, то жирик обматерит и её.
И обзовёт таким словом, что она неделю ни есть, ни спать не сможет.
___________________________________________________
Жаль, что этого не произойдет!

(комментарий скрыт)

polsan 10 марта 2018 | 23:35

mikhail_spb_: поэтому, смелая Памфилова, которая не боится Навального и помалкивает в тряпочку. Продажная тётка, пропахавшая 12 лет в профоргом потеряла остаток совести уже давно!

arbat51 10 марта 2018 | 23:51

mikhail_spb_:
Эта публика к мату привыкшая, им без него даже скучно.

gelont 10 марта 2018 | 22:13

Снять с выборов уже невозможно . Ну дайте ему в морду и пусть до 18 марта носит на спине бумажку с надписью " хамская рожа "

neon999 10 марта 2018 | 22:18

Цирк с конями это надувательство втюхиваемое под видом "выборов".
Кто этот цирк примет всерьез и пойдет в нем участвовать, тот станет соучастником
"легимитизации" кремлевских тварей и пособником преступлений творимых этими убийцами и ворами.

ringmenn 10 марта 2018 | 22:19

Самое главное - ВОВРЕМЯ отреагировать!! Когда, снять с выборов уже невозможно!! 5 баллов Памфилова!!

kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:16

ringmenn: "Осторожность - обратная сторона стремительности..."
Как-то так у Штирлица.
Ну она же отреагировала, значит отработала свои бабки.

ringmenn 10 марта 2018 | 23:50

kir_pich_101: Отработала тем, что - ВОВРЕМЯ отреагировала!

kochar 10 марта 2018 | 22:33

То есть ,если этот шизофреник кого то убьёт то всё равно нельзя будет снять с выборов товарищ Панфилова ?
Да стоит ему косо посмотреть на эти псевдоцики и ему тут же укажете на дверь и не надо ля ля.

vpn 10 марта 2018 | 22:39

Ляпи Емеля, твоя неделя, все можно)))

j_partizan 10 марта 2018 | 22:40

Россияне, не голосуйте за Собчак! Прочитайте её предвыборную программу. Её Программа это биологическая смерть российской науки и промышленности! В её Программе заложен механизм уничтожения отраслей промышленности, обеспечивающих безопасность России.
Правильно, Собчак - кандидат против всех (против России и всех россиян).

p14 10 марта 2018 | 22:56

j_partizan: Странно: что-то вы так переживаете по поводу К.Собчак... А за Жириновского можно голосовать? Советуете?

j_partizan 10 марта 2018 | 23:12

p14:
Я жириновского как серьёзного политика не воспринимаю и его Программу даже не читаю.

allpha00 10 марта 2018 | 22:47

Серьезно? Снять невозможно? А закон, в котором есть целый раздел, посвященный тому, КАК СНЯТЬ КАНДИДАТА, Памфилова читала? Там целый набор есть. И даже статья 84, п.5, пп.12 звучит так:

5. Регистрация кандидата может быть отменена Верховным Судом Российской Федерации по заявлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования в случае:
12) установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.

То есть ЦИК нужно только заявить в суд, но, понятное дело, этого он делать не станет. Чтобы выборы не становились еще большим фарсом.

hrzn877 10 марта 2018 | 23:29

allpha00: Так бОльшего фарса придумать невозможно, сам процесс уже прошёл фазу абсолютного насыщения, какие-то детали не в состоянии изменить уровень гротеска и сюра этих так называемых выборов.

captaingeorge 10 марта 2018 | 22:48

Прям обреченность зубной пасты, выдавленной из тюбика...

practolog 10 марта 2018 | 22:54

Грудинин наш президент, голосую за честного коммуниста!

curhatuy6 10 марта 2018 | 22:58

Что же это за выборА??? Один матерится на всю страну по ящику. Другой жонглирует золотыми слитками и зарубежными счетами. И такие законы , что ЦИК не может их снять??? А как же престиж страны? Что же будет за президент? Хотя понятно! Президент уже давно известен, а престиж валяется в помойной яме. Беспокоится нечего. Театр марионеток продолжается:(((

vadimp 10 марта 2018 | 23:17

"что никого из восьми кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно"

В смысле? Ежели помре, так трупом и в "прызиденты"?

arbat51 10 марта 2018 | 23:48

Выберут вдруг Жыриновского, а он уже на нарах в Бутырке, что делать тогда?

amrigo 11 марта 2018 | 00:24

Невозможно? Ну конечно, какой закон, всё по понятиям!

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