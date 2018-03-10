ЦИК отреагировал на нецензурную брань Владимира Жириновского на теледебатах с Ксенией Собчак

Как заявила в эфире НТВ глава Центральной избирательной комиссии, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру. При этом Памфилова отметила, что никого из восьми кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно