ЦИК отреагировал на нецензурную брань Владимира Жириновского на теледебатах с Ксенией Собчак
Как заявила в эфире НТВ глава Центральной избирательной комиссии, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру. При этом Памфилова отметила, что никого из восьми кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно
Комментарии25
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mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 22:09
Если эта памфилова будет возбухать, то жирик обматерит и её.
И обзовёт таким словом, что она неделю ни есть, ни спать не сможет.
savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 22:10
19 марта собчак будет в психушке, а жирик в думе
savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 22:17
Я всё жду новость, как там хохлы, пустили Ксению в Крым через Украину?
А? Эхо, пропагандонское.
Что молчите и не говорите что она внесена в сайт миротворца? Только плевки весь день обсуждают.
peshehonez 10 марта 2018 | 22:31
"Она первая начала!!
Все видели её слова и слышали её жесты!!"
(Сын Юриста)
ts 10 марта 2018 | 22:42
mikhail_spb_:
Если эта памфилова будет возбухать, то жирик обматерит и её.
И обзовёт таким словом, что она неделю ни есть, ни спать не сможет.
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Жаль, что этого не произойдет!
polsan 10 марта 2018 | 23:35
mikhail_spb_: поэтому, смелая Памфилова, которая не боится Навального и помалкивает в тряпочку. Продажная тётка, пропахавшая 12 лет в профоргом потеряла остаток совести уже давно!
arbat51 10 марта 2018 | 23:51
mikhail_spb_:
Эта публика к мату привыкшая, им без него даже скучно.
gelont 10 марта 2018 | 22:13
Снять с выборов уже невозможно . Ну дайте ему в морду и пусть до 18 марта носит на спине бумажку с надписью " хамская рожа "
neon999 10 марта 2018 | 22:18
Цирк с конями это надувательство втюхиваемое под видом "выборов".
Кто этот цирк примет всерьез и пойдет в нем участвовать, тот станет соучастником
"легимитизации" кремлевских тварей и пособником преступлений творимых этими убийцами и ворами.
ringmenn 10 марта 2018 | 22:19
Самое главное - ВОВРЕМЯ отреагировать!! Когда, снять с выборов уже невозможно!! 5 баллов Памфилова!!
kir_pich_101 10 марта 2018 | 23:16
ringmenn: "Осторожность - обратная сторона стремительности..."
Как-то так у Штирлица.
Ну она же отреагировала, значит отработала свои бабки.
ringmenn 10 марта 2018 | 23:50
kir_pich_101: Отработала тем, что - ВОВРЕМЯ отреагировала!
kochar 10 марта 2018 | 22:33
То есть ,если этот шизофреник кого то убьёт то всё равно нельзя будет снять с выборов товарищ Панфилова ?
Да стоит ему косо посмотреть на эти псевдоцики и ему тут же укажете на дверь и не надо ля ля.
vpn 10 марта 2018 | 22:39
Ляпи Емеля, твоя неделя, все можно)))
j_partizan 10 марта 2018 | 22:40
Россияне, не голосуйте за Собчак! Прочитайте её предвыборную программу. Её Программа это биологическая смерть российской науки и промышленности! В её Программе заложен механизм уничтожения отраслей промышленности, обеспечивающих безопасность России.
Правильно, Собчак - кандидат против всех (против России и всех россиян).
p14 10 марта 2018 | 22:56
j_partizan: Странно: что-то вы так переживаете по поводу К.Собчак... А за Жириновского можно голосовать? Советуете?
j_partizan 10 марта 2018 | 23:12
p14:
Я жириновского как серьёзного политика не воспринимаю и его Программу даже не читаю.
allpha00 10 марта 2018 | 22:47
Серьезно? Снять невозможно? А закон, в котором есть целый раздел, посвященный тому, КАК СНЯТЬ КАНДИДАТА, Памфилова читала? Там целый набор есть. И даже статья 84, п.5, пп.12 звучит так:
5. Регистрация кандидата может быть отменена Верховным Судом Российской Федерации по заявлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также по заявлению иного зарегистрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования в случае:
12) установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.
То есть ЦИК нужно только заявить в суд, но, понятное дело, этого он делать не станет. Чтобы выборы не становились еще большим фарсом.
hrzn877 10 марта 2018 | 23:29
allpha00: Так бОльшего фарса придумать невозможно, сам процесс уже прошёл фазу абсолютного насыщения, какие-то детали не в состоянии изменить уровень гротеска и сюра этих так называемых выборов.
captaingeorge 10 марта 2018 | 22:48
Прям обреченность зубной пасты, выдавленной из тюбика...
practolog 10 марта 2018 | 22:54
Грудинин наш президент, голосую за честного коммуниста!
curhatuy6 10 марта 2018 | 22:58
Что же это за выборА??? Один матерится на всю страну по ящику. Другой жонглирует золотыми слитками и зарубежными счетами. И такие законы , что ЦИК не может их снять??? А как же престиж страны? Что же будет за президент? Хотя понятно! Президент уже давно известен, а престиж валяется в помойной яме. Беспокоится нечего. Театр марионеток продолжается:(((
vadimp 10 марта 2018 | 23:17
"что никого из восьми кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно"
В смысле? Ежели помре, так трупом и в "прызиденты"?
arbat51 10 марта 2018 | 23:48
Выберут вдруг Жыриновского, а он уже на нарах в Бутырке, что делать тогда?
amrigo 11 марта 2018 | 00:24
Невозможно? Ну конечно, какой закон, всё по понятиям!