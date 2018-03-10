Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину
Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину. Подробности сам Ананьев, в прошлом украинский военный, рассказал у себя в Фейсбуке.
Шейнин известен своей жесткой позицией по отношению к антитеррористической операции на востоке Украины.
Комментируя инцидент в Вероне, Шейнин сказал ЭМ, что часть украинского народа сбита с толку.
Комментарии118
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kriimsdyk 10 марта 2018 | 22:57
Единственная реакция на новость была "Наконец-то!"
vis_a_vis 10 марта 2018 | 23:03
Назвался "Ведром-с-дерьмом" - не удивляйся, что в тебя плевать будут.
kail34 10 марта 2018 | 23:12
Шейнину? Плюнуть в морду? В Вероне? В Италии? Да быть такого не может,НАШ ПАТРИОТ ШЕЙНИН не позволит себе в канун президентских выборов таскаться по проклятому Западу и подставлять свою морду под плевки украинца! А с другой стороны,наконец то нашелся человек,который плюнул в эту харю.Жалко что под рукой у этого парня не было ведра с говном,надеть на башку этого идиота.Шейенина.
polsan 10 марта 2018 | 23:47
kail34: Верона это не передача Шейнина, там нет заготовленных вёдер с дерьмом, усердно наработанных этим пропагандоном!
andrey100067 10 марта 2018 | 23:17
Надо же. Зашто?!!!
annacrimea 10 марта 2018 | 23:18
Жалко, что в глаз не засветил... "Никогда мы не будем братьями..."
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:19
Шейнин обратился в веронский травмпункт, и там ему провели полную инфекционную и паразитологическую санобработку от последствий нападения укромутанта. Здоровью товарища Шейнина ничего не угрожает. ))
snegir_pravosekovich 10 марта 2018 | 23:31
komandarm_68:
Клим Чугункин...
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:40
snegir_pravosekovich: Здравствуй, Клим! Дважды судим, один раз оправдан по соцпроисхождению, второй раз- каторга условно? ))
vmotor 10 марта 2018 | 23:23
Быдловатая свинья, этот Валера.
vulgaris_liberal 10 марта 2018 | 23:47
vmotor: И трусливая. Впрочем, как и вся порашкина орда
vvpv 10 марта 2018 | 23:28
Российский десантник Шейнин привычно оглянулся с надеждой на охрану, опомнился, вспомнив где он, и ретировался ссыкливо поджав хвост.
snegir_pravosekovich 10 марта 2018 | 23:33
Теперь будет не шейнин, а Плевков.
Или Чмырёв, как вариант.
vulgaris_liberal 10 марта 2018 | 23:35
snegir_pravosekovich: а ананьеву быть теперь агрессивным верблюдом с украинды :)
savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 23:34
Новость года
polsan 10 марта 2018 | 23:50
savushkinsky_troll: приятная новость года! ))
savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 23:58
polsan: потом не нойте когда в вас плюнут
тут вы радуетесь. а соседняя новость мол обидели собчак
litmaral 10 марта 2018 | 23:52
мы бы тоже плюнули в него
lnmanusnostras1 10 марта 2018 | 23:52
Це дебил!
grishakras 10 марта 2018 | 23:59
Похоже говнюкам с российского телевидения становиться опасным выезжать в Европу . То в морду дадут , то плюнут. Заслужили!
rodom_neotkuda 11 марта 2018 | 00:00
да шейнин не дурачок.. он прекрасно понимает за что ему в рожу плюют
у негож наверняка семья.. дети.. думает наверно слава богу, полижу еще 6 лет, зато детей там у врагов пристрою
знает сучок )) что как бы вошьдь не грозил, туда где живут их дети и лежат их деньги, они герои никогда стрелять не станут
rodom_neotkuda 11 марта 2018 | 00:44
посмотрел клип валеры..
у меня с украинским не очень.. немецкий и английский всё вынесли из головы..
но понятно
вата! запишите на флешки.. будете показывать внукам.. чтоб стали не как вы
ulagai 11 марта 2018 | 00:56
Это правильный поступок.Геббельсёныш это заслужил.