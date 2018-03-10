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22:03, 10 марта 2018

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину

Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину. Подробности сам Ананьев, в прошлом украинский военный, рассказал у себя в Фейсбуке.
Шейнин известен своей жесткой позицией по отношению к антитеррористической операции на востоке Украины.
Комментируя инцидент в Вероне, Шейнин сказал ЭМ, что часть украинского народа сбита с толку.

Комментарии

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kriimsdyk 10 марта 2018 | 22:57

Единственная реакция на новость была "Наконец-то!"

vis_a_vis 10 марта 2018 | 23:03

Назвался "Ведром-с-дерьмом" - не удивляйся, что в тебя плевать будут.

kail34 10 марта 2018 | 23:12

Шейнину? Плюнуть в морду? В Вероне? В Италии? Да быть такого не может,НАШ ПАТРИОТ ШЕЙНИН не позволит себе в канун президентских выборов таскаться по проклятому Западу и подставлять свою морду под плевки украинца! А с другой стороны,наконец то нашелся человек,который плюнул в эту харю.Жалко что под рукой у этого парня не было ведра с говном,надеть на башку этого идиота.Шейенина.

polsan 10 марта 2018 | 23:47

kail34: Верона это не передача Шейнина, там нет заготовленных вёдер с дерьмом, усердно наработанных этим пропагандоном!

andrey100067 10 марта 2018 | 23:17

Надо же. Зашто?!!!

annacrimea 10 марта 2018 | 23:18

Жалко, что в глаз не засветил... "Никогда мы не будем братьями..."

komandarm_68 10 марта 2018 | 23:19

Шейнин обратился в веронский травмпункт, и там ему провели полную инфекционную и паразитологическую санобработку от последствий нападения укромутанта. Здоровью товарища Шейнина ничего не угрожает. ))

snegir_pravosekovich 10 марта 2018 | 23:31

komandarm_68:
Клим Чугункин...

komandarm_68 10 марта 2018 | 23:40

snegir_pravosekovich: Здравствуй, Клим! Дважды судим, один раз оправдан по соцпроисхождению, второй раз- каторга условно? ))

vmotor 10 марта 2018 | 23:23

Быдловатая свинья, этот Валера.

vulgaris_liberal 10 марта 2018 | 23:47

vmotor: И трусливая. Впрочем, как и вся порашкина орда

(комментарий скрыт)

vvpv 10 марта 2018 | 23:28

Российский десантник Шейнин привычно оглянулся с надеждой на охрану, опомнился, вспомнив где он, и ретировался ссыкливо поджав хвост.

(комментарий скрыт)

snegir_pravosekovich 10 марта 2018 | 23:33

Теперь будет не шейнин, а Плевков.
Или Чмырёв, как вариант.

vulgaris_liberal 10 марта 2018 | 23:35

snegir_pravosekovich: а ананьеву быть теперь агрессивным верблюдом с украинды :)

savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 23:34



Новость года

polsan 10 марта 2018 | 23:50

savushkinsky_troll: приятная новость года! ))

savushkinsky_troll 10 марта 2018 | 23:58

polsan: потом не нойте когда в вас плюнут
тут вы радуетесь. а соседняя новость мол обидели собчак

litmaral 10 марта 2018 | 23:52

мы бы тоже плюнули в него

lnmanusnostras1 10 марта 2018 | 23:52

Це дебил!

grishakras 10 марта 2018 | 23:59

Похоже говнюкам с российского телевидения становиться опасным выезжать в Европу . То в морду дадут , то плюнут. Заслужили!

rodom_neotkuda 11 марта 2018 | 00:00

да шейнин не дурачок.. он прекрасно понимает за что ему в рожу плюют

у негож наверняка семья.. дети.. думает наверно слава богу, полижу еще 6 лет, зато детей там у врагов пристрою

знает сучок )) что как бы вошьдь не грозил, туда где живут их дети и лежат их деньги, они герои никогда стрелять не станут

(комментарий скрыт)

rodom_neotkuda 11 марта 2018 | 00:44

посмотрел клип валеры..
у меня с украинским не очень.. немецкий и английский всё вынесли из головы..
но понятно

вата! запишите на флешки.. будете показывать внукам.. чтоб стали не как вы

ulagai 11 марта 2018 | 00:56

Это правильный поступок.Геббельсёныш это заслужил.

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