Украинец Валерий Ананьев в Вероне плюнул в лицо российскому телеведущему Артему Шейнину. Подробности сам Ананьев, в прошлом украинский военный, рассказал у себя в Фейсбуке.

Шейнин известен своей жесткой позицией по отношению к антитеррористической операции на востоке Украины.

Комментируя инцидент в Вероне, Шейнин сказал ЭМ, что часть украинского народа сбита с толку.