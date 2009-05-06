Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери еще не определило круг подозреваемых
Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще не определило круг подозреваемых.
Об этом, по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» заявила глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд. По ее словам, пока слишком рано для расследования подобного масштаба. В нем, по словам министра, задействованы более 250 человек. «Полиция изучает более 240 улик, огромный объем записей камер наружного наблюдения», правоохранительным органам удалось установить более 200 свидетелей. Ранее Эмбер Радд заверила, что полиция сделает все, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в этом отравлении.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 10 марта 2018 | 22:05
Искать нужно среди боевиков из ОПГ " днр -лугандон " приехавших в " отпуск " в Англию .
captain_ 10 марта 2018 | 22:16
Вопрос:
– Почему вы кормите русских хлебом из фуражного зерна?!
Пуйло:
– А чем ещё прикажете скот кормить?
practolog 10 марта 2018 | 22:25
captain_:
Вообще то свиней желудями. А вы про какой скот?
gonduras_on_kolima 10 марта 2018 | 22:28
// Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери еще не определило круг подозреваемых //
Но известно точно, что этот круг находится внутри азиопской территории в 1/7 суши, где 2/3 вечной мерзлоты.
taglit 10 марта 2018 | 22:48
gonduras_on_kolima: Авторитетное издание The Sun обнародовало заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно политических и экономических санкций против Российской Федерации, передает "Диалог.UA". Согласно данным СМИ, власти Соединеного Королевства прорабатывают дипломатические, экономические и военные меры против Кремля. Речь идет о развитии событий, в ходе которых будет безоговорочно доказана причастность РФ к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Некоторые источники уверяют, что британские меры будут включать немедленную высылку российских дипломатов, отмену виз для российских олигархов, заморозку активов. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров убеждал СМИ в отсутствии в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля конкретных фактов, доказывающих причастность Кремля.
mg_vr 10 марта 2018 | 22:53
taglit: не определен круг подозреваемых////
это как с санкциями: подозреваемые все те, кто в Кремле - это открытый список, но есть ещё и закрытый - кто отдавал приказ и кто его исполнял
mikhail_spb_ 10 марта 2018 | 22:07
У нацлидера алиби.
Хотя, это мог быть и один из многочисленных двойников.
nanaryfive 10 марта 2018 | 22:13
mikhail_spb_: Тёмной..тёмной ночью..лысый..лысый карлик делает свои грязные делишки по уничтожению фсех неполживых и рукопожатных со светлыми лицами.
captain_ 10 марта 2018 | 22:37
Подходит человек к наперсточнику и спрашивает:
- А у Вас тут игра честная?
- Конечно, абсолютно честная! - отвечает наперсточник.
- Ну раз Вы сказали, что честная, я сыграю.
К чему это я?
К тому, что многие до сих пор собираются идти голосовать 18 марта.
prade 10 марта 2018 | 22:14
Бывшего шпиона отравили. А друзья-миллиардеры Путина, против которых США вводят санкции, поняли, что будет с предателями. Все просто.
sg72 10 марта 2018 | 22:16
Куда спешить. Литвиненко 11 лет не могут завершить дело. Уже и заказчик его на шарфике вздернулся, а дело так и не сдвинулось. Тут та же херня будет..
practolog 10 марта 2018 | 22:19
sg72:
Отсюда вывод - предал родину, не ходи на мол, а заказывай все на ибее и амазоне.
a8olduin 10 марта 2018 | 22:22
sg72: Очень трудно искать "чёрную кошку в тёмной комнате". Скелета в шкафу нащупать проще.
malanoff 10 марта 2018 | 22:23
sg72: Ты что то нервничаешь , не бреешься. Такой стресс может привести к раку , врачи так говорят.
doch_nic 10 марта 2018 | 22:38
sg72: Дело Литувиненко завершено. Судеьные слушания закончены.
Решение судьи объявлено.
Исполнители - Луговой и Ковтун. Заказчики Путин и перевозчик наркотив из Совбеза Патрушев.
Судья сэр Роберт Оуэн.
------------------------------
На жэтом пока все.
как только Путин лишится иммунитета процесс будет продолжен.
На Западе умеют ждать. Сколько там Младича ждали. И дождались.
malanoff 10 марта 2018 | 22:19
Ну да , так они вам всё и рассказали , Чтобы вы уже вещи начали упаковывать ?. Конспирация в этом деле нужна , доктор Ватсон. Это вам не простатит лечить , делая вид , что вы геморрой вырезаете.
nastawnik_dulo_w 10 марта 2018 | 22:24
В этой Англии просто страшные преступления творятся, а власти хоть бы хны. Уровень криминала зашкаливает.
Почему МИД не сделал еще заявления с требованием немедленно найти покусителей на жизнь российской гражданки?
gonduras_on_kolima 10 марта 2018 | 22:34
nastawnik_dulo_w: // В этой Англии просто страшные преступления творятся, а власти хоть бы хны. Уровень криминала зашкаливает. //
Удило ватный, сообщаю тебе, одноизвилинному, что на 100 тыс. населения число убийство за год в Британии 1,2 а в Северной Нигерии 14.
Так что свой путриотический спич сверни в трубочку и задвинь в место, которым думаешь.
А то знаешь, клоун, 3,14здеть не мешки ворочать.
kaplan911 10 марта 2018 | 23:50
nastawnik_dulo_w: \\ В этой Англии просто страшные преступления творятся, а власти хоть бы хны. Уровень криминала зашкаливает.
Почему МИД не сделал еще заявления с требованием немедленно найти покусителей на жизнь российской гражданки? \\
МИДрашке некогда. Кокаинчик.......расфасовывает.
Машка еле успела волос перекрасить......мыть не успевает.
vpn 10 марта 2018 | 22:33
Время все расставит по своим местам... Все тайное, когда то становится явным...
practolog 10 марта 2018 | 22:41
vpn:
И я про то стеснительным пациентам - не надо из своей задницы тайну делать.
vpn 10 марта 2018 | 22:44
practolog: Дуракам один раз отвечу, не надо все мерять своей задницей.
practolog 10 марта 2018 | 22:51
vpn:
Добавлю к вашему, от тюрьмы, сумы, суммы и проктолога никогда не зарекайтесь - держите зад в чистоте.
vpn 10 марта 2018 | 22:54
practolog: Вы не на том форуме))) Вам к медикам надо, по задним делам)))
practolog 10 марта 2018 | 22:57
vpn:
Напрасно вы так, я по всем форумам пробежался со своей рекламой. Я не только хороший врач, но и неплохой продюсер.
vpn 10 марта 2018 | 23:03
practolog: Сомневаюсь, если вы свою рекламу втюхиваете, где придется. Не везде она интересна)))
practolog 10 марта 2018 | 23:21
vpn:
Когда теряют собаку, то рекламу вешают на каждом столбе. Это когда теряют девственность, то в основном молчат, пытаясь жениться целомудренным. Как врач-проктолог вас уверяю!
vpn 10 марта 2018 | 23:23
practolog: Спешу обрадовать вас, свои 11-80 вы отработали))))
practolog 10 марта 2018 | 23:30
vpn:
Благодарю. В свою очередь хотел бы сказать, что вы не первый, который обещает только один раз, но попробовав, обращается еще и еще!
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:23
"Щ" - Азбука Маяковского))
Щетина украшает борова.
Щенки Антанты лают здорово
vpn 10 марта 2018 | 23:33
komandarm_68: Чудик, куда ты полез, Антанта??? Ты бы еще вспомнил Александра Македонского... Ну или еще кого нибудь, кто больше людей убил...
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:42
vpn: ну-у...как скажешь... Тогда о Чубайсе ))
balya 10 марта 2018 | 23:32
Ну судя по тому, как пристально следят за расследованием этого отравления российские власти, поневоле подумаешь что "вертикаль" далеко раскинула свои шупальцы.
vpn 10 марта 2018 | 23:42
balya: Оставим это дело профессионалам. Думаю они разберутся, а щупальцы надо удалять.
kaplan911 10 марта 2018 | 23:46
Определит не только круг подозреваемых, но и виновных участников.
И не только по делу полковника ГРУ Скрипаля. Но и по другим.....убийствам.
Установят убийц и тех, кто их туда послал.
Мало не покажется.
stoned_fox 11 марта 2018 | 00:16
Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери еще не определило круг подозреваемых
А наши Эховские либералы уже определили, не только подозреваемых, но уже провели суд и назначили виновного!!!