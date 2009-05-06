// Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери еще не определило круг подозреваемых //

Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще не определило круг подозреваемых.

Об этом, по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета «Кобра» заявила глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд. По ее словам, пока слишком рано для расследования подобного масштаба. В нем, по словам министра, задействованы более 250 человек. «Полиция изучает более 240 улик, огромный объем записей камер наружного наблюдения», правоохранительным органам удалось установить более 200 свидетелей. Ранее Эмбер Радд заверила, что полиция сделает все, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в этом отравлении.