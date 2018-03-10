В калифорнийском городе Помона неизвестный мужчина убил полицейского, ранил второго и забаррикадировался в доме

По данным полиции, наряд устроил погоню за мужчиной, который на автофургоне спровоцировал аварию и попытался скрыться с места происшествия. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление. Убийца еще не сдался. На месте событий замечены усиленные наряды органов правопорядка, мобилизован отряд спецназа.