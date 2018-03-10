В калифорнийском городе Помона неизвестный мужчина убил полицейского, ранил второго и забаррикадировался в доме
По данным полиции, наряд устроил погоню за мужчиной, который на автофургоне спровоцировал аварию и попытался скрыться с места происшествия. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление. Убийца еще не сдался. На месте событий замечены усиленные наряды органов правопорядка, мобилизован отряд спецназа.
Комментарии27
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r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:29
Что ни новость о безумии с трупам, так обязательно из США.
lenin3 10 марта 2018 | 21:33
r88w556xl4: ага, зато про Дагестан, где доблестный мент застрелил еще более доблестного росгвардейца,вам,портянкам,во избежание помешательства, не сообщают...
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:37
lenin3: А в Дагестан как раз лезет и вербует боевиков ИГИЛ (запрещённый в России), которого русофобы очень любят и уважают, и кричат, чтобы Россия в Сирии его не трогала.
lenin3 10 марта 2018 | 21:43
r88w556xl4: так,значит честный мент застрелил росгвардейца-игиловца?Или,наоборот,патриот-росгвардеец был застрелен подлым ментом-террористом?)) Вы, эта, верните забористый кокс Захаровой,а то они там уже без дозы на людей, как Гундяй в Болгарии, бросаются...)))
nestor199 10 марта 2018 | 21:54
lenin3: И что нам не сообщили? В Дагестане стреляют каждый день, каждый день об этом и сообщают. Но стрельба в США, в стране всеобщего благополучия и благоденствия? Почему в США стреляют?
lenin3 10 марта 2018 | 22:06
nestor199: а почему стреляют в Дагестане, да еще каждый день, который(Дагестан)входит в состав РФ, страну всеобщего благоденствия и благополучия, управляюмую мудрым руководством Путина? Почему в России стреляют, да ещё и ежедневно?)))
vasilevich58 10 марта 2018 | 22:30
Полагаю дата смерти застреленного полицейского совпадёт с датой смерти "неизвестного мужчины".
barmental123 10 марта 2018 | 22:09
nestor199: nestor199:
видимо трангсляция криминальной хроники из метрополии (США) пользуется спросом у провинциального охлоса.
raffal 10 марта 2018 | 22:28
nestor199: Но стрельба в США, в стране всеобщего благополучия и благоденствия? Почему в США стреляют?
___________________
Плохо всё это, спору нет. Даже в соседней Канаде, близкой по ментальности, числе убийств на 100 тысяч населения в пять раз ниже. Это серьёзная проблема Америки.
США среди всех западных стран - самая неблагополучная в отношении криминала.
Но...число умышленных убийств на 100 тысяч населения, в России ВДВОЕ выше, чем в США.
И что-то не слышно, что в России бьют тревогу.
____
Статистику умышленных убийств (исключая жертв ДТП и несчастных случаев) найдёте в правовом портале Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в ежегодном отчёте Управления ООН по наркотикам и преступности - United Nations Office on Drugs and Crime
doch_nic 10 марта 2018 | 22:54
raffal: У вас немного неточные цифры.
«В Японии в год убивают 395 человек, а в России - 16232 (в 41 раз больше). Численность населения сопоставима: Япония - 127 млн, Россия - 147 млн. Россия вообще является одним из мировых лидеров по убийствам. Показатели на уровне африканских стран.
Количество убийств за год на 100 тысяч человек:
Россия - 11.31
США - 4.88
Канада - 1.68
Франция - 1.58
Причем количество убийств в России - э
то по официальной статистике.
Реально раза в 3 выше. так доказывают специалисты. См. данные генерала МВД Овчинского
raffal 10 марта 2018 | 23:04
doch_nic: У вас немного неточные цифры.
_______________
Спасибо. Но цифр я вообще не приводил. Только написал где можно найти, упомянув только самые авторитетные, профессиональные источники.
Однозначно, что в США, самой НЕблагополучной в отношении криминала стране Запада (см. показатели Канады и стран Европы), криминальная обстановка значительно лучше, чем в России. Причём, в США общественность, СМИ, законодатели, бьют тревогу, а В России это не повестка дня.
anemon 10 марта 2018 | 21:34
r88w556xl4: Ты плохо за новостями скрепной высокодуховной следишь.
ugiazov 10 марта 2018 | 21:35
anemon: Да пусть порадуется.
practolog 10 марта 2018 | 21:45
r88w556xl4:
Наши трупы "подснежники" по весне взойдут, когда снег стает.
aleksandr39 10 марта 2018 | 21:58
r88w556xl4: Понаехали боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон " .
doch_nic 10 марта 2018 | 22:46
r88w556xl4: Какая важэная джля мира странга эти США.
каждое происшествие в них транслируется во всем мире.
Даже и мелкое.
Вот сегодня в Мексике убили 17 человек и что? Кто знает.
А в России ежедневно убивают минимум 30 человек, в среднем 40-45 человек и ничего не сообщают об этом в США, да и в России тоже. Насрать всем на убитых Россиян, а американцы важны для всего мира.
«В Японии в год убивают 395 человек, а в России - 16232 (в 41 раз больше). Численность населения сопоставима: Япония - 127 млн, Россия - 147 млн. Россия вообще является одним из мировых лидеров по убийствам. Показатели на уровне африканских стран.
Количество убийств за год на 100 тысяч человек:
Россия - 11.31
США - 4.88
Канада - 1.68
Франция - 1.58
practolog 10 марта 2018 | 21:42
Не иначе полицейские гнались для того, чтобы получить взятку. А получили пули. Наши не гоняются, наши на посту собирают мзду.
sg72 10 марта 2018 | 21:46
Убил полицейского - спас негра!
kinnlade 10 марта 2018 | 21:48
Ай ай ай как не хорошо не либерально и не демократично!
abuvgrobu 10 марта 2018 | 21:52
Весело жить в Калифорнии !
Демократия , кого захотел того и убил ))
practolog 10 марта 2018 | 22:08
abuvgrobu:
И причем. когда захотел, тогда и убил. У нас то не Америка, у нас все в одних натруженных руках президента - когда он захочет, тогда нас и добьют.
spec71205 10 марта 2018 | 22:00
...скучно в Америке! И потом я Дагестанец там чужой ! -да люди приятные ...но после дурдома что в рашке трудно интегрироватся. Силовики правда прикольные в Америке. Попросил как-то сделки селбфи рядом с их машиной они были рады моей просьбе. Попробуй это сделат в рашке))) -лучше не рискуйте! )))
nikmart001 10 марта 2018 | 22:09
spec71205: Вы уж что нибудь измените в своей личке, а то непонятно, как это безработный имеет возможность путешествовать по Америке, в России кто хорошо живет и не работает - однозначно ворует!
spec71205 10 марта 2018 | 22:12
nikmart001: завидуеш МНЕ? ??! -чтобы ты так жил! !!
nikmart001 10 марта 2018 | 22:03
Вот настоящий поступок, это вам не в журналиста плюнуть! Учитесь хомячки....
ura_123 10 марта 2018 | 22:11
Чё та сразу вспомнилась дагестания,где полицаи росгвардейцев заколбасили...
practolog 10 марта 2018 | 22:23
ura_123:
В смысле заколбасили, пустили на колбасу?