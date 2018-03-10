ЦИК отреагировал на нецензурную брань Владимира Жириновского на теледебатах с Ксенией Собчак
Как заявила в эфире НТВ глава Центральной избирательной комиссии, соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру. При этом Памфилова отметила, что никого из восьми кандидатов в президенты, внесенных в бюллетень, снять с выборов уже невозможно
Комментарии28
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russkie_za_sverjenie 10 марта 2018 | 21:29
Когда этого старого клоуна уже выкинут на помойку?? Он отыграл свою псевдо оппозиционера.
oldpartizan 10 марта 2018 | 21:41
ни одна психлечебница не рискнула взять такого пациента?
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:51
oldpartizan: Этот "клоун" - единственный человек, который за постсовеское время всегда давал верные политические прогнозы. Другие действительно оказывались клоунами-пустобрёхами.
nikitin43 10 марта 2018 | 22:03
r88w556xl4: прогнозы даёт фсб . жирик всего лишь шавка от этой конторы . кое- что сбывается .
savl_1 10 марта 2018 | 22:38
r88w556xl4: всегда давал верные политические прогнозы
Так пусть идёт работает Павлом Глобой, экстрасенсом. Другой вопрос более интересен, за какие законы он голосовал в Думе?
mayer 10 марта 2018 | 23:36
r88w556xl4: Этот умный дурак Ж. всегда чует, куда дует ветер, чтобы оставаться при власти и давать "правильные прогнозы".
vinokur 10 марта 2018 | 21:31
Наконец-то. Метлу ему суток на 15, пусть тротуар перед дурой метет.
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:08
vinokur: метлу тебе в ...опу после 18.03.18 ))
antimrakobes 10 марта 2018 | 21:32
В данной ситуации Памфилова - словно зажравшийся и упоровшийся коксом циркач. Который сидит на арене, не читает свои слова, не пытается играть и выступать. Кому-то пришлось подойти к ней и пнуть , чтобы расшевелить это цирковое чудовище...
antimrakobes 10 марта 2018 | 21:36
antimrakobes: Даже не так. Памфилова - это пьяный дрессировщик цирка, у которого львы уже доедают клоунов. Но чтобы она отреагировала, кому-то нужно подойти и пнуть её.
ugiazov 10 марта 2018 | 21:37
Ай-яй-яй сказали?
len56 10 марта 2018 | 21:42
У Панфиловой всё уже подсчитано...Она отработала должок.
Поэтому теперь отсыпается...
Торговля словом и телом-основа духовности.
allexmar 10 марта 2018 | 21:42
А представьте себе на секундочку что это чудо вдруг стало бы ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ! Каково ? Смеяться или плакать ?
mixanazarov 10 марта 2018 | 21:44
Хулиган был сурово наказан - полит водичкой .
А Жирик пусть подаст встречный иск . До 18 уже надо что то уже сделать , пипл засыпает.
symphony 10 марта 2018 | 21:47
Я так и не поняла, почему Жириновскому всё можно и всё прощается. Такая нынче мода на жириновских? Тренд, как теперь говорят. Месседж.
abuvgrobu 10 марта 2018 | 21:50
Жирик просто выразил мнение большинства, разве стоит за это наказывать?
practolog 10 марта 2018 | 21:51
Богат словами русский язык и чистоплюя мы не хотим видеть президентом. Нам надо по конкретнее знать - в каком сортире после выборов либерастов будут мочить.
nastawnik_dulo_w 10 марта 2018 | 21:52
Как матерится похабная дочка "сенатора" Нарусовой, Жириновскому и не достичь.
spec71205 10 марта 2018 | 21:52
Даже если этот жиденок достанет свой член и будет ананироват в прямом эфире на кандидатов ...сним ничего не сделают! Другое дело зачем вы смотрите ЭТО и идёте на выборы! Сидите дома занимайтесь своими делами!
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:12
spec71205: ты, чертило, не русский, похоже. Ты будешь "онанировать" - именно так пишется правильно это слово. Кстати, тебе лучше "анарироват" дома, перед женой и дочкой ))
echo2011 10 марта 2018 | 21:53
Снимать нужно только тех,кто мог хотя бы теоретически бороться с Путиным и обеспечить второй тур.А Жирики пусть
ругаются,что с них взять...
bervalano 10 марта 2018 | 21:55
Жириновский - редиска! Сослать его в Науру!
sasass 10 марта 2018 | 22:01
Долго телилась начальник ЦИК - несамостоятельная она какая-то ....
eduard53 10 марта 2018 | 22:02
Крайне оперативная, принципиальная и эффективная реакция чурциркачки ...
marina27 10 марта 2018 | 22:03
ЦИК даже не цыкнул?
alexander25101977 10 марта 2018 | 22:08
Страшненький цирк со старыми, нафталиновыми клоунами. Директор цирка, естественно, в представлениях участия не принимает. Хотя тут недавно жонглировал с несуществующими ракетами перед всем миром, на посмешище последнему.
alisa929 10 марта 2018 | 22:45
Это почему же - невозможно,да еще УЖЕ...Он,дорогуша,не в туалет,а в президенты Рашен Федерейшн собрался!!!
komandarm_68 10 марта 2018 | 23:06
Вольфыч был не прав?! "Проститутка" - не нецензурно ))