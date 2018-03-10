Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери еще не определило круг подозреваемых
Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще не определило круг подозреваемых. Как заявила в эфире «Скай ньюс» глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд, еще слишком рано для расследования подобного масштаба. В нем, по словам министра, задействованы более 250 человек. Отравленный в Солсбери бывший российский разведчик Сергей Скрипаль передал британской разведке весь телефонный справочник ГРУ. Во всяком случае так утверждает The Times. По сведениям издания, Скрипаль был высокооплачиваемым и особо ценным агентом MI-6 и снабжал своих кураторов информацией на протяжении 10 лет. Накануне британские следователи обследовали кладбище, где похоронены жена Скрипаля Людмила и их сын Александр. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена арестованными по обвинению в шпионаже.
Комментарии19
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anemon 10 марта 2018 | 21:31
Определят, в конце концов. А я - и не сомневаюсь.
dvch_nic 10 марта 2018 | 21:33
Люди, которые засветились на видео, женщина и мужчина, видимо опознаны, но сообщать об этом не будут , конечно.
cukker 10 марта 2018 | 21:33
зато Борька Джонсон ,шибанутый, определил
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:33
Что страна, которую предал шпион, что страна, которая его купила - обе никогда не испытывают к нему никакого уважения, и если то нужно, без всякого сожаления убивают.
aleksandr39 10 марта 2018 | 22:01
r88w556xl4: ОТравили бандиты из ОПГ " днр -лугандон " ,приехавшие в " отпуск " вы Англию и купившие яд в музее .
sg72 10 марта 2018 | 21:44
Всем иудам, проживающим на западе, следует давно уяснить. Стоит только Путину выступить, нужно сразу каким то безболезненным способом уходить из жизни. Иначе их хозяева в бессильно злобе сделают это неприятным способом. Литва, например, подыхал красиво, но мучительно.. Хорошы бы девку откачали, чтобы она успела сказать кто из МИ-6 их дуста подсыпал, а папаня мучительно склеил ласты..
anatolr 10 марта 2018 | 22:47
sg72: Вошьдю нужно уяснить, что все люди смертны!
Вполне может такое случиться, что кто-то из миллиардеров не пожалеет пару миллиардов, чтобы повторить смерть и похороны Сралина. Как любят говорить в Рашке-говняшке (#цитата), - если нужно повторим!
А такая ситуация не за горами. Не может долго продолжаться состояние, когда украденное непосильным трудом и сложенное в виолончели в оффшоры, в одном месте, а хозяин томится в Рашке-говняшке (#цитата) безо всякой надежды слинять с галеры. Если "галера" мешает работе, топи "галеру"! :-))
Галерист Аnatoлий
nestor199 10 марта 2018 | 21:45
Как не определили?
Да и зачем определять если ответственный уже назначен - заказчик и исполнитель В.В.Путин.
salut__521 10 марта 2018 | 21:46
Круг подозреваемых ясен без определения - берёшь карту, циркуль, втыкаешь в Кремль и рисуешь кружок по Лубянке...
bervalano 10 марта 2018 | 21:53
Дело ясное, что дело темное!
boseal 10 марта 2018 | 21:56
передал британской разведке весь телефонный справочник ГРУ /// А домовую книгу СВР он им не передал?))). Судя по всему сей покойный знатно дурил британскую и прочие разведки, за что собственно мог и поплатиться.
anatolr 10 марта 2018 | 22:51
boseal: //знатно дурил британскую и прочие разведки,//
Легко писать безнаказанные благоглупости, с головой без мозгов и с методичкой в руках. Поздравляю вас, господин совравши! :-)))
Прямолинейный Anatoлий
boseal 10 марта 2018 | 23:00
anatolr: Уважаемый Анатолий, у Булгакова был "гражданин соврамши". Кроме того, я выразил свое мнение, которое строится на определенных фактах, а Вы всего лишь сотрясли воздух, написав вышеупомянутую Вами "безнаказанную благоглупость". Если Вы желали возразить, то Вам стоило аргументировать свою позицию, а не оскорблять собеседника - именно так строится дискуссия между умными людьми.
P.S. Я так понимаю, что Вы и в лицо бы мне плюнули, аки "герой" Украины Ананьев.
practolog 10 марта 2018 | 21:57
А что они в Британии хотели, чтобы ледорубом? Нет, растет у нас в стране наука и техника.
abuvgrobu 10 марта 2018 | 22:00
Он слишком много знал. Наверное подал какой-то знак, что может начать выкобениваться. Вот его хозяева от греха подальше и отравили. А под это дело разработали хорошую историю про причастность России. Не пропадать же дерьму просто так.
prade 10 марта 2018 | 22:11
abuvgrobu: "Вот его хозяева от греха подальше и отравили"
Не зря его отравили именно сейчас. США уже вводят санкции против друзей-миллиардеров Путина. Путин же отравлением бывшего шпиона дает знак своим друзьям что будет с предателями. Поверьте мне, друзья Путина этот намек уже поняли.
spec71205 10 марта 2018 | 22:09
...вообщем в этот раз пацаны с Лубянки не стали повторят прошлых ошибок... и решили одним махом всю семейку накрыть! -да я ненавижу режим Путина! А этого придателя еще больше! получил по заслугам!
anatolr 10 марта 2018 | 22:53
spec71205: //А этого придателя// Может прюдателя, или прядателя, не говоря уж о прыдателе! :-)))
Вас что, на Лубянку, специально неграмотных набирают?
Грамотный Anatoлий :-)))
practolog 10 марта 2018 | 23:01
anatolr:
Брат с Дагестана, он сам на другой ветке признался. Дайте горцу выговорится так, как он может!