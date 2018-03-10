Следствие по делу об  отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери еще не определило круг подозреваемых

Следствие по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии еще не определило круг подозреваемых. Как заявила в эфире «Скай ньюс» глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд, еще слишком рано для расследования подобного масштаба. В нем, по словам министра, задействованы более 250 человек. Отравленный в Солсбери бывший российский разведчик Сергей Скрипаль передал британской разведке весь телефонный справочник ГРУ. Во всяком случае так утверждает The Times. По сведениям издания, Скрипаль был высокооплачиваемым и особо ценным агентом MI-6 и снабжал своих кураторов информацией на протяжении 10 лет. Накануне британские следователи обследовали кладбище, где похоронены жена Скрипаля Людмила и их сын Александр. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена арестованными по обвинению в шпионаже.