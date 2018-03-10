В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда общей длиной 415 м
В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда общей длиной 415 м. Как передает Синьхуа, расчетная скорость нового состава составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.
Комментарии28
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ts 10 марта 2018 | 20:42
Ездил я на таком поезде в Шанхае. Впечатление -- как будто летишь на самолете. Такие же звуковые ощущения...
djuga 10 марта 2018 | 20:51
ts: Впечатление -- как будто летишь на самолете.
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Всего-то 90-100 м/с. Фигня. Даже до одного "маха" не дотягивают.
А вот у нас-то - сам Путин рассказывал! - то ли пять, то ли десять "махов" делают! То ли ракеты, то ли подводные торпеды... Или пятьдесят?.. Что-то я в нолях запутался.
nikitin43 10 марта 2018 | 20:58
djuga: за 18 лет китай резко по всем позициям обогнал россию , в том числе и по вооружениям . нацлидер пока откупается сдачей в аренду земли россии на 49 лет , китай себя считает в исторических границах почти до урала .
astet 10 марта 2018 | 21:20
nikitin43: Чем ответит старшему брату Китаю
младший брат Россия?
Прокремлевские патриоты
ещё плотнее сплотятся
вокруг великого Путина,
станут ещё больше презирать всё российское
и с удвоенной энергией
скупать высокотехнологичные товары
презираемой Гейропы, Пиндостана и Восточной Азии?
midnightblues 10 марта 2018 | 22:03
nikitin43: Ну-уж и не так
Это все еще отсталая страна,делающая копии
хотя-при их дикости они живут лучше еще больших дикарей-россиян
raffal 10 марта 2018 | 22:52
nikitin43: ts:
Довелось и мне ехать на поезде Maglev из аэропорта Pudong в Шанхай. Здорово! Но причём тут Китай? Это немецкая фирма Siemens.
А планы строительства такой трассы Transrapid из аэропорта Мюнхена в город, так и остались планами. Нет средств. А Китай пыль в глаза умеет пускать. В общем, тема успеха Китая непростая. Это не путь настоящего успеха.
nikitin43 11 марта 2018 | 00:47
raffal: наверное Вы правы , при нарастании проблем китая вероятно часть из них получит и россия .
raffal 11 марта 2018 | 00:57
nikitin43:
Проблемы Китая нарастают в геометрической прогрессии. Причин много и все они не в циклическом, а в системном кризисе. А подобострастное заигрывание Москвы с Пекином это жалкое и трусливое непонимание проблемы. Но это обширная тема.
idshoohov 10 марта 2018 | 21:34
djuga:
Получается, что это как бы замена самолёту. Он будет идти без остановок?
andre_klimov 10 марта 2018 | 21:59
idshoohov:
Прикиньте расстояние между Пекином и Бангкоком, к примеру...
gavana 10 марта 2018 | 21:58
djuga: 20 махов... руками в туалете
bordij 10 марта 2018 | 20:54
ts: надо лучше слушать доклад Пу. вот где ощущения даже сверх звуковые , а Вы поезд.
ki000999 10 марта 2018 | 20:45
ХаХаХа, насмешили))) Да у нас, во вставшей сколен России, уже километровые поезда ездиют, со скоростью 918 км/ч, в плазменной обертке!!! Сфотографировать никак не могут, потому что скоростной, и не могут догнать!!!!!!
dvch_nic 10 марта 2018 | 21:05
ki000999: А если спереди притаиться попробовать? Ослепляет и воздушной волной сносит, да?
Тогда надо мультик рисовать срочно. Лучшее свидетельство достижений это мультик.
kablukov 10 марта 2018 | 20:55
А мы зато яблоки бульдозером давим!
gavana 10 марта 2018 | 22:01
kablukov: Китайскими бульдозерами
katamaran 10 марта 2018 | 21:05
А мы... Да мы... Мы ща как повысим производительность труда!
world_nail 10 марта 2018 | 21:06
Путин:
"Ну ... эта ..., но мы всё равно найдем кого-нить, кого догоним и перегоним"
aallttoo 10 марта 2018 | 21:14
Паааадумаешь, ерунда какая - высокоскоростной поезд длиной полкилометра.
У нас ракета из говна есть. Вот !
wuwer 10 марта 2018 | 21:17
А обнищавший народ РФ стоит на обочине истории...набычившись смотрит на пролетающие мимо них страны...и с гордостью щипит вслед..вот вдарю вам вслед ракетой с ядрёным пропелером..чтоб у вас все коровы передохли
glebbalbesov 10 марта 2018 | 21:18
Вот повезет кому то если нумерация вагонов с хвоста)))
comanchero 10 марта 2018 | 21:20
Зато Россия - хранительница самых дорогих виолончелей в мире!
putin_itogy 10 марта 2018 | 21:22
В России тоже успехи: путин испытал макет украинской ракеты Сатана,
пока только выброс из шахты трубы.
Чё-то не получается как у украинцев, сарамтом назвали, а оно летать не хочет..
Ну ничиго, вот переназначим путина на очередные 18 лет, и за это время доведём летающую цистерну для гептила.
sabotage_nik 10 марта 2018 | 21:29
За то у Нас есть БОмба !И если Нас не будут любить то такие поезда не понадобятся !
art1955 10 марта 2018 | 21:40
Ау, Вагонзавод...
wuwer 10 марта 2018 | 21:49
art1955: Да на Вагонзаводе набор болтов с гайками для сборки БТР как стоимость китайского поезда
ugiazov 10 марта 2018 | 21:52
art1955: Там уже 500 метров вагонов стоит. С танками. В кредит в Африку улетят со скоростью звука.
dmi3tum 10 марта 2018 | 21:58
10 махов дает? Ядерный двигатель имеет? Нет??? Тьфу, отстой...