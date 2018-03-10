В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда общей длиной 415 м. Как передает Синьхуа, расчетная скорость нового состава составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.