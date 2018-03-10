Сборная России на Кубке мира по биатлону в Финляндии осталась сегодня без медалей
Россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт пришли пятыми в сингл-миксте . В смешанной гонке наши также не вошли в тройку призеров.
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Россияне Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт пришли пятыми в сингл-миксте . В смешанной гонке наши также не вошли в тройку призеров.
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Комментарии6
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gonduras_on_kolima 10 марта 2018 | 20:37
А почему бы не сказать, что в смешанной эстафете серебро взяли украинцы?
Духовные скрепы не позволяют?
И да, Шипулин со своими понтами, мол, отбрили от олимпиады суперстар - может идти туда, куда скоро пойдёт вся Высокодуховная.
malanoff 10 марта 2018 | 20:39
Что , опять без флага выступали или Губерниев слабенько визжал ?
kinnlade 10 марта 2018 | 21:28
malanoff:Жизнь прожил а ума не нажил, даже не ума а разума, уезжал бы ты из страны, ведь ненавидишь все кругом,
aleksandr39 10 марта 2018 | 21:05
Опять не смогли встать с колен .
world_nail 10 марта 2018 | 21:17
Шипулин:
"Финики нас не любят ..."
uxo41 10 марта 2018 | 22:03
надо было с утра очередь занимать, а не дрыхнуть до обеда ...