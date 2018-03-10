НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта»
НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта» (по английски — aspirations) означает, что страну приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства и связанных с ним реформ. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина «не имеет формальных устремлений к членству в этой военно-политической организации.
Комментарии72
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlolox 10 марта 2018 | 20:35
Спасибо вам братья Украинцы за Крым !Если бы не ваш майдан ,случившийся благодаря вырождению вас как нации ,и полнейшему отсутствию у вас даже намека на мозг ,Крым бы до сих пор гнил бы вместе с вашей страной !
Жгите дальше ,нам без дураков скучно !)))
nelibermot16 10 марта 2018 | 20:41
Я как и все знаю главную шумерскую аксиому, что перемога неминуемо превращается в зраду. Но почему это всегда происходит столь быстро и стремительно?
Предоставление Украине статуса "страны-аспиранта" при НАТО не означает получение какого-либо конкретного места в альянсе, заявила в эфире телеканала "112 Украина" вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
oldpartizan 10 марта 2018 | 20:43
супер много ходов очка - получить дотационный "красный" безводный крым, санкции и перспективы баз под Харьковым.
вперде!!!
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:14
oldpartizan: перспективы баз под Харьковым
==================
А вот без Крыма и Донбасса на Украине как раз давно было бы НАТО.
alehan000074 10 марта 2018 | 21:26
r88w556xl4: если США/НАТО посчитают целесобразным принять Украину в НАТО, то примут с даунбасом или без:))) Запомни, балаечник - всегда ипали, ипем и будем ипать тоталитарную и авторитарную сволочь (включая путирашинскую) по всему миру.!:) God bless USA:))
shicotus_live 10 марта 2018 | 21:33
alehan000074: всегда ипали, ипем и будем ипать тоталитарную и авторитарную сволочь (..
_____________________________
Вот дурачок))) "ипать" вы можете только собственную руку. и то, если она даст)))
alehan000074 10 марта 2018 | 22:34
shicotus_live: США отпендюрили милитаристскую Японию и Германию, потом обеих восстановили, объединили Европу в один рынок и одного мощнейшего союзника НАТО и между делом отпендюрили совдепию (хотя там уже и так дошли до ручки). Отпендюрили милошевича, саддама и каддафи - все как один дружки и союзники путираши, ЛОЛ:)) Хочешь тебя отпендюрим во второй раз? или ты забыл как даже ж...пу свою вытирал по талонам? тогда был совок, а сейчас путираша...завидую тебе, скотус - у тебя еще все впереди:)))
her 10 марта 2018 | 21:31
r88w556xl4: А вот без Крыма и Донбасса на Украине как раз давно было бы НАТО.
-------------
Гыыы, "патриотические" тупицы прос**ли Украину, "новороссию", "руский мир". :-)
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:42
her: Гыыы, из-за нерешённых территориальных и военных проблем на видать Украине НАТО вплоть до самого её распада. А то нацистские рагули сразу после Майдана хотели базы НАТО в Крыму поставить. Уж как туда мчался на всех парах по Чёрному морю "Дональд Кук", которого русский истребитель на подходе и осадил. Помнишь 30 обгадившихся пиндосских вояк, которые подали после этого рапорт на увольнение? Гыыы.
nitinol 10 марта 2018 | 21:42
r88w556xl4 21:14:
///А вот без Крыма и Донбасса на Украине как раз давно было бы НАТО.///
Россия уже больше века наступает на одни и те же грабли. Вот вам информация из Википедии о Порт-Артуре: "В ноябре 1897 года на заседании российского кабинета обсуждалась записка графа Муравьёва (министра иностранных дел) с предложением занять Порт-Артур. В качестве удобного предлога использовать то, что немцы незадолго до того заняли китайский порт Циндао. На этом заседании Муравьев заявил, что считает это «весьма своевременным, так как для России было бы желательно иметь порт на Тихом океане на дальнем востоке».
Сергей Юльевич Витте протестовал против такого предложения: после российско-китайских секретных договоров об обороне, в которых мы «обязались защищать Китай от всяких поползновений Японии занять какую-либо часть китайской территории… после всего этого подобного рода захват явился бы мерою возмутительною и в высокой степени коварною. Занятие Порт-Артура, несомненно, возбудит Китай и из страны крайне к нам расположенной и дружественной сделает страну нас ненавидящую, вследствие нашего коварства».
Тогда предложение графа Муравьева было отклонено, однако «через несколько дней после заседания. Государь Император (Николай II), по-видимому, немного смущенный, сказал С.Ю.Витте: «А, знаете ли, Сергей Юльевич, я решил взять Порт-Артур и направил уже туда нашу флотилию с военной силой». При этом добавил: «Я это сделал потому, что министр иностранных дел мне доложил после заседания, что, по его сведениям, английские суда крейсируют в местностях около Порт-Артура и, если мы не захватим эти порты, ТО ИХ ЗАХВАТЯТ АНГЛИЧАНЕ».
"
echo_shar 10 марта 2018 | 23:21
oldpartizan:
Этим решением Бандеростан забил последний гвоздь в свой гроб. Существование такой страны Россия не потерпит. Возможно, кстати, что Петя сделал это специально по просьбе наших. )))
zurich_106 10 марта 2018 | 20:45
Путин ранее мечтал о сближении с НАТО а в итоге своими потугами вогнал Россию под жесткие западные санкции. Украина сближается с цивилизованным миром, а Россия катится назад вслед за Северной Кореей.
nikitin43 10 марта 2018 | 20:52
zurich_106: осталось законному руководству Украины пригласить солдат НАТО , ВКС НАТО для восстановления конституционного порядка.
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:17
zurich_106: Украина сближается с цивилизованным миром
===============
Ты прав, Украина только сближается с цивилизацией, едва выйдя из эпохи рытья Чёрного моря, а в России уже давно цивилизация.
punyoshohlai 10 марта 2018 | 21:39
r88w556xl4: а в России уже давно цивилизация
Ну да, пещерные рисунки тоже цивилизация
nestor199 10 марта 2018 | 21:12
nelibermot16: Как раз "аспирант" и определяет место Украины в альянсе. Аспирант в военной терминологии это под-, унтер- ................ .
snikkersnepper 10 марта 2018 | 21:47
nestor199: shicotus_live:
Статус "аспиранта" абсолютно никаким образом не влияет на принятие в альянс. Это так - морковка. Причем, на самом деле, у Украины она еще с 2008 года.
Очередная дебильная "перемога". Ну так других-то нет...
nestor199 10 марта 2018 | 21:57
snikkersnepper: А я о чем? Украина под альянсом, ниже альянса, но никак не член альянса.
testmeter 10 марта 2018 | 22:06
snikkersnepper: Помнится ты про перспективу безвиза год назад тоже так тут говорило. Морковка-морковка, но наша. Скушаем, а вы подавитесь. И не сомневайся
snikkersnepper 10 марта 2018 | 22:07
nestor199: shicotus_live:
А вопящим жЫвотным с ЭМ (я журналистов имею в виду, называть так комментаторов было бы оскорблением. Для животных) стоило бы хотя бы раз глянуть украинские соцопросы. Например, февральский от группы Рейтинг. Там интересная картина вырисовывается. Согласно тутошним оракулам, "вероломная агрессия" России в Крыму и на Донбассе отвернула украинский народ от восточного соседа и повернула его помыслы к НАТО.
А если посмотреть результаты, то в Донецкой области (той части, что контролируется Киевом!) в Нату хотят 21% жителей, а 56% не хотят. В Луганской - 23% против 36% (подозрительный процент "неопределившихся"). В Харьковской (откуда по Кремлю ракетами шмалять собираются) - 22% против 60%. В Одесской (после Мишико и 2 мая) - 15% против 59%.
На другом конце области, более всего стонущие под гнетом оккупанта:
Ивано-Франковская - 87% против 4%.
Львовская - 73% против 12%.
Тернопольская - 71% против 14%.
И так далее. Причем если глянуть соцопрос от другого оператора - Киевского Международного Института Социологии (за сентябрь), то картина точно такая же:
на Востоке Украины 25% за Нату, 50% против.
на Юге - 29% против 40%
на Западе - 62% против 11%...
При этом, если у КМИСа число сторонников Наты немного, но подросло, то у Рейтинга - снизилось...
Но как я понимаю, либеральную абсчественность мнение украинцев волнует в самую последнюю очередь.
dsa_dsf 10 марта 2018 | 21:53
nelibermot16: вы и про безвиз так говорили, и когда Украина вступит в Нато будити сидя в говне шипеть что нато это полноя муйня.
nersesov 10 марта 2018 | 22:01
nelibermot16: Иванна Климпуш-Цинцадзе - где они берут своих министров с такими фамилиями? )))
testmeter 10 марта 2018 | 22:08
nersesov: Фамилия, как фамилия. Грузинская. А вот у вашего лысогнома фамилия, знаете-ли, ассоциации всякие-разные вызывает и рифмуется хорошо
nersesov 10 марта 2018 | 22:16
testmeter: ну да, Иванна Климпуш - это по-грузински.
testmeter 10 марта 2018 | 23:33
nersesov: Открою тебе секрет, портянь. В этом мире имена и фамилии разные бывают. Не все родом с мокшанских болот Сидоровы-Петровы-Водкины. Твоё фамилиё тоже кому-нибудь смешным может показаться - это признак придурочности, характерной для российской быдломассы
nikitin43 10 марта 2018 | 20:45
xoxlolox: эт ты в вологде не был , приезжай поднимать брат , там тебя ждут ...
bordij 10 марта 2018 | 20:51
xoxlolox: ответ вателох так вы сами и дураки , так что скучно вам точно не будет
aleko_1 Александр Королев 10 марта 2018 | 20:55
xoxlolox: A сейчас он гниет вместе с Россией. Вот радость-то...
sergei_tn 10 марта 2018 | 21:05
xoxlolox: Дурак ты.
Гнить-то не Украине, а России. Под санкциями, под недоверием развитых стран. Без денег, потому что никто не дает.
Нашел чему радоваться :)
dobro_vam_v_dom 10 марта 2018 | 21:24
НАТО желает иметь Украину своим членом?
vsveter 10 марта 2018 | 21:36
xoxlolox: С вами трудно согласиться. На Украине ведь не только майдауны и бандеровцы. Очень много тех, кто от нынешней националистической власти страдает и даже при оголтелой украинской пропаганде за дружбу с Россией.
kiev2014 10 марта 2018 | 22:30
xoxlolox: да-да,Крым успел запрыгнуть на уходящий "Титаник"
kinnlade 10 марта 2018 | 20:38
Страна аспирант, супер аграрная держава, как пиндосы назовут окраину через годик?
r88w556xl4 10 марта 2018 | 21:19
kinnlade: Через год в границах 404-го региона скорее всего не будет того, что можно было бы назвать одним словом.
bereshukrasehaivpesch 10 марта 2018 | 20:39
Лучше пионерки все ребятам примерки.
halifax 10 марта 2018 | 20:44
"Лед тронулся, господа присяжные заседатели"
zztop1960 10 марта 2018 | 20:44
Странам Балтии пришлось 8 лет проводить реформы и т.д. чтобы вступить в НАТО, это процесс не скорый. Сколько лет займут преобразования в Украине , зависит от Украины
liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 21:17
zztop1960: Таки да. И теперь гордым литовцам приходится придерживать под локоток пьяного американского солдата когда ему приспичит поссать на литовский флаг в клайпеде :)
bazilgu 10 марта 2018 | 20:49
Победная поступь гениальной путинской внешней политики. Хотел привязать Украину к России в экономике- теперь Украина спит и видит себя в ЕС. Хотел воспрепятствовать появлению баз Нато на Украине- теперь такие базы будут там непременно- вопрос только времени. Что ни сделает наш славный гэбэшный майор- результаты в итоге диаметрально противоположные.
wrongway1 10 марта 2018 | 20:53
bazilgu: следущие года правления дикаря ,будут ещё веселей
nikvol 10 марта 2018 | 20:54
bazilgu: теперь Украина спит и видит себя в ЕС
==============================
Она может и в ОПЕК себя видеть. :)
теперь такие базы будут там непременно- вопрос только времени
===================================
Есть более простые способы начать войну.
dvch_nic 10 марта 2018 | 21:15
nikvol: Ты с НАТО воевать собрался? Какой храбрый стал.
Ты от Турции получил по морде и усрался. Теперь ей С-400 продаешь и ботинки Эрдогану лижешь.
А он твоих союзников в Сирии колошматит. И самолеты российские продолжает сбивать.
nikvol 10 марта 2018 | 22:06
dvch_nic: Дурачок, Турция - наш сосед, партнер и союзник. А на всё НАТО хватит десятой части нашего ядерного арсенала.
dvch_nic 10 марта 2018 | 22:24
nikvol: Я понимаю, что сосед, поэтому ставит раком и бьет по морде регулярно.
И союзник, явный, иначе кто бы ей позволил русские самолеты сбивать и летчиков убивать.
Только союзники и могут это делать.
остальной твой бред даже не смешон.
nikvol 10 марта 2018 | 22:41
dvch_nic: Ну так и ступайте себе дальше, тут и без Вас клоунов хватает.
shakhtar 10 марта 2018 | 22:45
nikvol: ТУРЦИЯ член НАТО ,дурачек ты и неуч !!!!!
nikvol 10 марта 2018 | 23:01
shakhtar: Слово "дурачок" пишется через "О", так что насчет "неуча" безграмотному клоуну лучше бы помолчать. :)
liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 21:21
bazilgu: Видеть себя в ес во сне украинде предстоит ближайшие лет 100-150 :)
testmeter 10 марта 2018 | 22:11
liberal_vulgaris: И безвиза нам не дадут никогда, конечно же...
midnightblues 10 марта 2018 | 22:14
bazilgu: А они и не могли быть другими,тк эти ребята двоечники с периферии
ys171717 10 марта 2018 | 20:50
Урфин Джюс хотел со всеми дружить и всех защищать? Ну-ну. Дозащищался и сидит в кольце врагов, врагов не своих жителей, а своих личных.
rico76 10 марта 2018 | 20:52
У Окраины всегда был, есть и будет только один статус - страна проститутка!)
sg72 10 марта 2018 | 20:55
Это что же, НАТО сразу приступит к АТО. Ну правильно, раз скакловские десантники только плеваться и умеют. Ну одних аспирантов уже научили бегать, научат и этих..
testmeter 10 марта 2018 | 23:40
sg72: Ну вас ведь там нет. Не правда ли? Значит вам там нечего опасаться... Примерно как в провинции Дейр-эз-Зор
ihor_syvoryj 10 марта 2018 | 21:05
Ватаны!
Ваш Сцарь намедни обещал пятилетку ох...ослепительных пАбед!
Эта - первая!
boseal 10 марта 2018 | 21:20
А НАТО полезет разбираться на Донбасс? Там ведь придется не только красиво говорить, а еще и некрасиво умирать...
punyoshohlai 10 марта 2018 | 21:43
boseal: еще и некрасиво умирать...
Напомни, что там случилось с вагнерцами в Сирии?
boseal 10 марта 2018 | 21:52
punyoshohlai: А, прошу прощения, кто такие "вагнерцы"? Возможно Вы имели в виду "вагнеровцев", которые "по некоторым данным" погибли в Сирии? Так вот, во-первых, сии погибшие господа к тому, что я озвучил ранее отношения не имеют, а, во-вторых, вопрос- Вы уверены, что это были участники ЧВК "Вагнер", которые аки химера давно будоражат ранимый "либеральный" разум?
testmeter 10 марта 2018 | 23:42
boseal: Ну, тогда вам нечего опасаться. Не правда ли? Вастамнет, значит вастамнет. Примерно как в провинции Дейр-эз-Зор
bratec_kot 10 марта 2018 | 21:21
После Крыма и ДНР с ЛНР сближение Украины и НАТО стало вопросом времени((((
liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 21:28
bratec_kot: Таки да. А нато, усиленное обученными боевому гопаку украинскими верблюдами-парашютистами, станет просто непобедимо
bratec_kot 10 марта 2018 | 21:40
liberal_vulgaris:
Может быть, правда не они а мы своих холопцев из Сирии хороним, и самолетики теряем, и репутация у нас ниже плинтуса.... А вы смейтесь дальше...
sadda 10 марта 2018 | 21:22
Да, Украине и Грузии надо стремиться в НАТО, Путя против НАТО никогда не попрет. Вон Прибалтика в свое время вступила и как бы Путя и его шобла не крысились на страны Прибалтики, как бы не шипели и не воняли, но сунуть туда свой поганый нос даже и не думают.
liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 21:25
sadda: Вообще-то, это в трибалтики шипят когда слышать, что их армии страшны России как второе Купично (есть такой район в СПб) :)
ramun 10 марта 2018 | 21:25
Ничего,ЛНР и ДНР дадут достойный отпор любому НАТО.
За ними Россия,отступать некуда.
captaingeorge 10 марта 2018 | 21:27
Через три годика защита диссертации?
riots 10 марта 2018 | 21:30
А что у Украины есть много вариантов по укреплению своей безопасности ?
Однажды, под аплодисменты кремля, Украина заявила о внеблоковом статусе и
нейтралитете. Чем это закончилось всем известно.
lvovjanin 10 марта 2018 | 21:35
Полагаю, это лучше, чем страны изгоя
volkov_25 10 марта 2018 | 21:36
Что за ревность скрепоносные гундяевцы? У Вас и Чечня и Абхазия и Крым, ну пошто вам Украина. Может Вы как нибудь сами в дерьме поживете а......
estate_photo 10 марта 2018 | 22:19
Устав НАТО напрямую запрещает прием новых членов, находящихся в состоянии войны или имеющих нерешенные территориальные вопросы.
testmeter 10 марта 2018 | 23:45
estate_photo: Например Турции и Кипра, Великобритании и Аргентины и т.д.? Буквы ты уже выучило, теперь читать научись, чтобы прочитать устав НАТО
ua_bank 10 марта 2018 | 23:58
Идем за этим НАТО, как козлы за морковкой. Избавились от москальского ярма, лезем в натовское. Раньше надо было думать, пока Донбасс и Крым не просрали.