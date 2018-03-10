НАТО предоставило Украине статус «страны-аспиранта Как отмечают в альянсе, статус «аспиранта» (по английски — aspirations) означает, что страну приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства и связанных с ним реформ. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина «не имеет формальных устремлений к членству в этой военно-политической организации.