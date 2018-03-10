Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко во время матча среди ветеранов нокаутировал главного судью
Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко во время матча среди ветеранов нокаутировал главного судью. Арбитр получил сотрясение мозга и написал заявление в полицию.
Хоккейный матч Кубка вызова среди ветеранов в Одинцово, он прошёл вчера, был омрачён неспортивным поведением одного из игроков, главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко. Он напал на главного арбитра в третьем периоде после того как отсидел двухминутный штраф за удар соперника клюшкой. Крупный спортивный функционер, выйдя на площадку, подъехал к Владиславу Киселёву и сильно ударил его кулаком в лицо. Судья упал на лёд, долго не мог подняться, видео опубликовало издание Спорт-экспресс. Глава профсоюза получил 50 минут дисциплинарного штрафа. И не вышел на площадку до конца игры. У пострадавшего арбитра, матч он досудил, медики обнаружили сотрясение мозга и отвезли в больницу. Сайту Чемпионат.ком Киселёв позже сказал: «Думал, что такой игрок, который столько лет поиграл в хоккей и ответственен за профсоюз, должен подавать пример игрокам, болельщикам. Глава профсоюза КХЛ по словам арбитра даже не извинился. Киселёв заявил в полицию на драчуна. Сам же Коваленко сказал что сожалеет по поводу случившегося. По его мнению, история с нападением на арбитра раздута и не стоит выеденного яйца.
Команда Газпром экспорт, за которую выступал Коваленко, была очень недовольна судейством главного арбитра. По мнению участников матча, он делал всё, чтобы не пропустить хоккеистов в финал турнира ветеранов, пишет издание Спорт-экспресс. При этом в команде признают, что действия главы профсоюза КХЛ ничем оправдать нельзя.
Комментарии5
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zloy_sok 10 марта 2018 | 14:13
Подтверждение принципа чем выше чиновник тем больше в нем гов*на и ненависти....
gregor 10 марта 2018 | 14:14
Невежество ,оно и есть невежество .
Наверно с Путиным поздоровался однажды ,а это пропуск в беспредел .
keg 10 марта 2018 | 14:17
быдло оно и есть быдло...
olegleon 10 марта 2018 | 14:23
"такой хоккей нам не нужен" (Н.Озеров)
profi1962 10 марта 2018 | 14:25
Пусть отвечает и не надо отмазывать, не нравится судейство, не играй, деньги большие дают, так держи себя. Так играют и в КХЛ воспитаники Назарова, вы ему жопу лижите. Получайте.