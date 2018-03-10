Телеведущему Первого канала Артему Шеину плюнули в лицо
Это произошло в Италии.
Об инциденте рассказал в своем «Фейсбуке» украинский десантник Валерий Ананьев. По его словам, ведущего «Первого канала» он увидел в Вероне. Молодой человек начал провоцировать его на конфликт, а потом плюнул в лицо. В соцсетях он объяснил свой поступок тем, что Артем Шейнин поддерживает военный конфликт на Украине. О реакции телеведущего неизвестно. В соцсетях он инцидент пока не комментировал. Артем Шейнин известен своими резкими высказываниями и эксцентричными поступками. В октябре прошлого года он, например, набросился с кулаками на американского журналиста Майкла Бома. Кроме того, Шейнин однажды признался в эфире, что он убивал людей во время войны в Афганистане.
В подтверждение инцидента украинец опубликовал фото вместе с Шейниным.
Комментарии65
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sir_sar 10 марта 2018 | 14:20
Как-то по бабски.
Артем наверное и не заметил этого героя.
sir_sar 10 марта 2018 | 14:26
sir_sar: Десантник с косичкой. Чуть не упал со стула от смеха.
Это Украина, Карл.
engelbert 10 марта 2018 | 14:21
А что подонок и шибко поцреот Шеин делел в Италии? В рассаднике то ли рантности, то ли не рантности, демократии, лесбиянства, гейства и проституции, а так же - подумать страшно - свободы слова!, а? В Крым, блеять! На Северный Кавказ! Не хрен пополнять казну Евросоюза, поднимать благосостояние бездуховной Гейропы!
zurrog_ 10 марта 2018 | 14:22
"Патриотам" в Европе мёдом что ли намазано? Гоните этих крыс оттуда с....аными тряпками, и пинками под зад.
Ждём видео с нетерпением.
sab171 10 марта 2018 | 14:24
одного(Норкина) повалял украинец, второму плюнул в рожу украинец, за что же они так нас не любят? Предлагаю на три месяца по всем каналам тему: "униженные и обплеванные".
oleggg70 10 марта 2018 | 14:24
Плюнул в лицо, от чего потерял сознание и произошло непроизвольное опорожнение кишечника...
prostovanya 10 марта 2018 | 14:24
Надо было бросок через плечо, да ногой с разворота в рожу.
И посмотрели бы, что этот телевизионный чёртушка может в натуре, так сказать...
udavimliberala 10 марта 2018 | 14:25
демократичненько так ! поступил не доваренный в котле укроп.
forum_participant 10 марта 2018 | 14:26
Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:
-Дай миллион, дай миллион, дай миллион!...