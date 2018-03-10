Телеведущему Первого канала Артему Шеину плюнули в лицо

Это произошло в Италии.

Об инциденте рассказал в своем «Фейсбуке» украинский десантник Валерий Ананьев. По его словам, ведущего «Первого канала» он увидел в Вероне. Молодой человек начал провоцировать его на конфликт, а потом плюнул в лицо. В соцсетях он объяснил свой поступок тем, что Артем Шейнин поддерживает военный конфликт на Украине. О реакции телеведущего неизвестно. В соцсетях он инцидент пока не комментировал. Артем Шейнин известен своими резкими высказываниями и эксцентричными поступками. В октябре прошлого года он, например, набросился с кулаками на американского журналиста Майкла Бома. Кроме того, Шейнин однажды признался в эфире, что он убивал людей во время войны в Афганистане.

В подтверждение инцидента украинец опубликовал фото вместе с Шейниным.