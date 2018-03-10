30 человек эвакуированы из жилого дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа

По предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Обрушилась внешняя стена одной из квартир, три балкона и железобетонные перекрытия кровли. Пожара после взрыва не произошло. Отключен газ в четырех ближайших домах, несколько зданий обесточено. Как сообщает ТАСС, хозяин квартиры, где произошел взрыв, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он госпитализирован с 90% ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение тяжкого вреда по неосторожности и повреждение имущества по неосторожности.