30 человек эвакуированы из жилого дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа
По предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Обрушилась внешняя стена одной из квартир, три балкона и железобетонные перекрытия кровли. Пожара после взрыва не произошло. Отключен газ в четырех ближайших домах, несколько зданий обесточено. Как сообщает ТАСС, хозяин квартиры, где произошел взрыв, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он госпитализирован с 90% ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение тяжкого вреда по неосторожности и повреждение имущества по неосторожности.
Комментарии2
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olegleon 10 марта 2018 | 13:51
"причинение тяжкого вреда по неосторожности и повреждение имущества по неосторожности. "
т.е. он неосторожно нажрался? наверное, по мнению следователей, он хотел пропустить 40 грамм, а выпил по неосторожности бутылку, что и привело к таким последствиям
russkie_za_sverjenie 10 марта 2018 | 14:26
olegleon: ВЕЛКАМ В РУССКИЙ МИР!!