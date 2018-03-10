Путин в интервью NBC подтвердил, что знаком с Пригожиным, но не считает его своим другом

Президент Путин в интервью NBC подтвердил, что знаком с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако не считает его своим другом. На вопрос, звонил ли он Пригожину после того, как узнал, что того обвиняют во вмешательстве в американские выборы, Путин ответил: «Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем». В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, президент сказал, что у бизнесмена могут быть интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии, «но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему. Это все его личная инициатива.» Путин подчеркнул, что Пригожин не является государственным чиновником, и власти страны не имеют к нему никакого отношения.