Путин в интервью NBC подтвердил, что знаком с Пригожиным, но не считает его своим другом
Президент Путин в интервью NBC подтвердил, что знаком с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако не считает его своим другом. На вопрос, звонил ли он Пригожину после того, как узнал, что того обвиняют во вмешательстве в американские выборы, Путин ответил: «Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем». В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, президент сказал, что у бизнесмена могут быть интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии, «но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему. Это все его личная инициатива.» Путин подчеркнул, что Пригожин не является государственным чиновником, и власти страны не имеют к нему никакого отношения.
Комментарии14
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andy66 10 марта 2018 | 13:47
у чекистов жесткое правило: никогда не дружить с агентами и объектами разработки
nikitin43 10 марта 2018 | 14:01
andy66: похоже здесь журналист своими подозренями плюнул в рожу нацлидеру , а он утёрся и дальше пошёл говорить о врагах и как он спасает мир.
danko1 10 марта 2018 | 14:05
nikitin43: У Путина друзей нет, одни подельники.
Еще современ своих связей с Тамбовской ОПГ он со всеми знаком и повязан.
vezdehod 10 марта 2018 | 14:12
Главное, чтобы хорошо кормил, а дружить можно и втихомолку, но не забывая друг друга.
danko_pidla 10 марта 2018 | 14:25
danko1: стараямрась ОПГ.
vaka257 10 марта 2018 | 13:48
Тогда обычный вопрос:"А где базируется в Сирии ВЧК Вагнер?...И чьи тела собирались забрать российские военнослужащие после разгрома,если ввёлся разговор с одним из офицеров российской армии?"...
pravdatut 10 марта 2018 | 13:48
Может и не друг, но хранитезь. "Бизнес".
gvs 10 марта 2018 | 13:51
Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так
То ли повар, то ли (ч)удак,..
))))
gaut 10 марта 2018 | 14:03
Ты мне больше не подружка,
Ты мне больше не дружок.
Забирай свои игрушки
И не писай в мой горшок.
bekipp 10 марта 2018 | 14:04
Я это не я, он не он, мы не мы - а что ещё можно от него услышать?
podwodnik 10 марта 2018 | 14:04
Хорошего поварюгу он себе нашёл - 12 лет лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». Знаком, но не дружит. Зато даже фамилию другого "судимого персонажа" не произносит. Хотя на том только кража кировских ёлок, да и та очень сомнительная.
spec71205 10 марта 2018 | 14:12
...кружева плетет гебяра! Так у них положено. Беспокоюс за судьбу Пригожина. До конца года не доживет!
serguei68 10 марта 2018 | 14:15
Опрометчиво первому лицу не дружить с собственным поваром! Ай-яй-яй))
idontbelieve 10 марта 2018 | 14:24
Он также подтвердил,что Ролдугин-великий музыкант-виолончелист,успешный настолько и обладатель 100миллиардов америк.зелени.Т.е. он дал понять своему другу.что сумму он контролирует,если че.Больше ничего нового М.Келли не смогла выудить с агента .