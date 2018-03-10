В Подмосковье задержаны участники пикетов против мусоросжигательного завода
В Подмосковье на Киевском шоссе на въезде в Наро-Фоминке задержаны участники одиночных пикетов против мусоросжигательного завода. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» одна из задержанных, общественный деятель городского округа Наро-Фоминск Татьяна Павлова. «Мы проводили одиночные пикеты вдоль Киевского шоссе. Человек 15 было, наверное. Подъехала полиция и забрала. В данный момент я нахожусь в ОВД, меня опрашивают», — рассказала она.
По словам Павловой, пока никаких обвинений ей не выдвинуто, основание для задержания не озвучено. «Говорят, что будем проверять, насколько законно вы действовали. А мы действовали абсолютно в рамках закона, у нас были одиночные пикеты, пикетчики стояли на определенном расстоянии друг от друга — больше 50 метров. Не знаю, что дальше — либо будет составлен протокол, если решат найти какие-то нарушения, либо отпустят», — заключила она.
Комментарии7
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olegleon 10 марта 2018 | 13:47
и что же так полиция вступается за мусорные свалки и мусоросжигательные заводы?
хотя, понятно, что без них жить нельзя, но такая активность у мусор... т.е. полицейских
anemon 10 марта 2018 | 13:48
Не смей выражать недовольство ничем в путинской России! Даже - угрозам своему здоровью и жизни. Представляю, что будет после переназначения этого сумасшедшего!
akademik_ugarov_56 10 марта 2018 | 13:54
anemon:
Есть установленный порядок. Получи разрешение и протестуй в отведённом месте.
Но они преступили Закон.
Вот с таких весь бардак в стране и начинается!
olegleon 10 марта 2018 | 14:20
akademik_ugarov_56: разрешение на одиночный пикет?
neon999 10 марта 2018 | 14:00
"Эксклюзив" у них - в твиттере о пикетах с задержаниями еще вчера писали.
А если считают, что это СМИ работает в интересах людей, то могли бы и выразить мнение,
что это нехорошо, когда людей травят, а потом еще избивают и сажают за то, что они этим недовольны. Так нет ведь, - сообщение составлено в нарочито "нейтральной" манере.
profi1962 10 марта 2018 | 14:22
А эти полицаи на Гаваях живут, они это гавно нюхают с большим удовольствием?
shadow68 10 марта 2018 | 14:23
//«Говорят, что будем проверять, насколько законно вы действовали. //
Провести такую проверку ДО ЗАДЕРЖАНИЯ, похоже, "господам полицейским" в головы даже не пришло