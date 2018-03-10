В Подмосковье задержаны участники пикетов против мусоросжигательного завода

В Подмосковье на Киевском шоссе на въезде в Наро-Фоминке задержаны участники одиночных пикетов против мусоросжигательного завода. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» одна из задержанных, общественный деятель городского округа Наро-Фоминск Татьяна Павлова. «Мы проводили одиночные пикеты вдоль Киевского шоссе. Человек 15 было, наверное. Подъехала полиция и забрала. В данный момент я нахожусь в ОВД, меня опрашивают», — рассказала она.

По словам Павловой, пока никаких обвинений ей не выдвинуто, основание для задержания не озвучено. «Говорят, что будем проверять, насколько законно вы действовали. А мы действовали абсолютно в рамках закона, у нас были одиночные пикеты, пикетчики стояли на определенном расстоянии друг от друга — больше 50 метров. Не знаю, что дальше — либо будет составлен протокол, если решат найти какие-то нарушения, либо отпустят», — заключила она.