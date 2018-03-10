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13:30, 10 марта 2018

Украинец Валерий Ананьев плюнул в лицо российскому телеведущему, пропагандисту Артему Шейнину

Украинец Валерий Ананьев плюнул в лицо российскому телеведущему, пропагандисту Артему Шейнину. Это произошло в итальянской Вероне. На своей странице в Фейсбуке Ананьев написал, что встретил телеведущего в аптеке и понял, кто это. Сам Шейнин ничего о случившемся не сообщал.

Комментарии

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victtim 10 марта 2018 | 13:59

Як казав мій дід: ему сцы в о очі, а він каже: "Божья роса"

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leomosk16 10 марта 2018 | 14:01

И почему я не удивляюсь, что редакторы Эха как бы Москвы тащатся и кипятком писают от любой гадости, сделанной бандеровско-гитлеровскими подонками-нацистами, зоологическими русофобами.....

"Редакционная политика", однако....

gvzdk 10 марта 2018 | 14:01

А что, в Италии, боярышник тоже в аптеках продают?

liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 14:01

Опять окраинцы свинячат. Впрочем, генерировать вокруг себя хлев для них привычно :)

sprav77 10 марта 2018 | 14:01

Ведущие-патриоты пропагандистких каналов Италию любят, как Медведев.

(комментарий скрыт)

andreyoo 10 марта 2018 | 14:01

На своей странице в Фейсбуке Ананьев написал, что встретил телеведущего в аптеке и понял, кто это. Сам Шейнин ничего о случившемся не сообщал.
---
Я так понимаю, Шейнин не понял что встретил Ананьева ;-)))
И также я понимаю, что кроме самого Ананьева никто больше ничего не сообщал.
Но безусловно, это перемога, достойная трехдневного празднования. Героям слава!

harald_ 10 марта 2018 | 14:01

Хахахаха! Мега-патриот в итальянской аптеке. Чудесно. Не боится, что агенты ЦРУ подменят витаминки на цианид? А красным носом, или носом с очками и усами не маскировался? Какие же редкостные подонки, вся эта генерация роспропагандонов.

klegg 10 марта 2018 | 14:02

Однозначно лайк! Надо было еще рыло начистить

dexter86 10 марта 2018 | 14:13

klegg:

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ngilmutdinov 10 марта 2018 | 14:03

Наконец-то!

dexter86 10 марта 2018 | 14:03

не плюнуть,а ведро говна на голову ему,выше ростам будет

peresvet73 10 марта 2018 | 14:03

Бывший советский народ превращается в обезьянник.

evgeniy625 10 марта 2018 | 14:04

Я бы сделал то-же самое, а в добавок, врезал в морду! Этого ублюдка, носящего в студии ведро с гавном, надо просто прогнать и забыть.

mikr 10 марта 2018 | 14:05

Вот, чего у украинцев не отнять, так это - умения плеваться в окружающих. При этом они не перестают искренне удивляться, почему их в ответ зачастую начинают бить? Прямо, как в анекдоте "А нас-то за что?".

hicat 10 марта 2018 | 14:05

Исполнил мечту многих россиян.

vladimirgornitsky 10 марта 2018 | 14:07

Ну, плюнул - и плюнул. Один гопник - в другого.
Тоже мне - событие.
Единственное, что здесь интересно, так это что делал этот Шейнин в Вероне.
Как же всю эту патриотическую гопоту тянет на Запад, который они поносят в своих гнусных передачах, выступлениях.Сверху донизу - все туда прутся. Ведь не только плюют, но и сажают некоторых. Но все равно лезут туда отдохнуть. чтоб, отдохнув, с новыми силами громить Запад.

jamba 10 марта 2018 | 14:08

Шейнин грубо нарушил ведомственную инструкцию! Согласно ей, все "телепатриоты", отдыхая за пределами горяче любимой державы, везде должны ходить с маленькой копией нац. флага - на пляж, экскурсии, в туалет, спать с ним! В таком случае, если в тебя плюют, это уже не просто плевок, а оскорбление флага! учитывая, что официальных протестов нет, балбес был без флажка!;)

aluksejsilver 10 марта 2018 | 14:08

Хохлодерьмо останется таковым и в безвизовой Италии... а европейцы мечтали, что к ним за культурой ехать будут... мечты, мечты где ваша сладость, мечты ушли - припёрлась гадость... припёрлись истеричные быдловатые селяне с низменными животными инстинктами и отсутствующим интеллектом, наглые и хамоватые, типичные представители современной убогой и нищей страны под кодовым названием Хохляндия... получайте ... Сами понапридумывают,,подвиги и ещё как малолетки скорее в соцсети бред свой занести стремятся. Подрался бы он в Италии!)) Карабинеры в одно мгновение мордой в мостовую обоих бы уложили. Здесь недавно в Кёльне тоже пару ,,хероев,,по безвизу решили мобильник у школьницы отнять. Так выходцы из России так ,,фейсы,,выправили, что их рожи не соответствовали их харям в паспортах. А в соцсетях сто процентно ,,героями,,себя объявили.))

sibiryak44 10 марта 2018 | 14:08

Либерасты бурно аплодируют банднробыдлу

vladevg 10 марта 2018 | 14:10

Подобные методы ведения дискуссий я, конечно, не поддерживаю, но в данном случае почему-то испытываю крайнюю степень удовлетворения. У бедняги Шейнина, поди, ум нараскоряку до сих пор - за что, братан?
-Как аукалось, так и откликнулось, брателла!

kiever 10 марта 2018 | 14:12

Такое чувство что новости составляют редактора цензор нет подрабатывающих здесь на полставки, и специально для аудитории упоротых рагулей, такой тооонкий душок украинского национализма стоит, можно ли представить в федеральном украинском СМИ новость с заголовком что то вроде "русский патриот" об...л галицийского пропагандиста ганапольского"?

aluksejsilver 10 марта 2018 | 14:23

kiever: можно ли представить в федеральном украинском СМИ новость с заголовком что то вроде "русский патриот" об...л галицийского пропагандиста ганапольского"?
____________________________________

А рагули скачут от радости по этому поводу.)))

(комментарий скрыт)

idontbelieve 10 марта 2018 | 14:18

Шо делает этот пропагандон Шейнин на западе? почему свой march-break он,как российский путриот,не проводит в российском мухосранске? Правильно и справедливо плюнул ему в харю украинец.Эта оценка холую из рашен-тв,Естессно ,он будет молчать об этом,ведь стыдно получить смачный плевок за усердные труды по обсиранию соседнй страны и зомбированию росс.наролонаселения.Так же болгары недавно дали правильную оценку Гундяю-агент КГБ-Варфоломеев и табачный продавец,когда тот поехал туда и начал их учить как жить.Не фиг пропагандонам ездить по миру и учить других как строить жизнь.Будете получать плевки и оплеухи от всех,кого оболгали ,обосрали,путинские шавки.Вот вам оценка ,плевок вам в харю,никто не будет церемониться с вами.

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