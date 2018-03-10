Украинец Валерий Ананьев плюнул в лицо российскому телеведущему, пропагандисту Артему Шейнину
Украинец Валерий Ананьев плюнул в лицо российскому телеведущему, пропагандисту Артему Шейнину. Это произошло в итальянской Вероне. На своей странице в Фейсбуке Ананьев написал, что встретил телеведущего в аптеке и понял, кто это. Сам Шейнин ничего о случившемся не сообщал.
Комментарии89
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victtim 10 марта 2018 | 13:59
Як казав мій дід: ему сцы в о очі, а він каже: "Божья роса"
leomosk16 10 марта 2018 | 14:01
И почему я не удивляюсь, что редакторы Эха как бы Москвы тащатся и кипятком писают от любой гадости, сделанной бандеровско-гитлеровскими подонками-нацистами, зоологическими русофобами.....
"Редакционная политика", однако....
gvzdk 10 марта 2018 | 14:01
А что, в Италии, боярышник тоже в аптеках продают?
liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 14:01
Опять окраинцы свинячат. Впрочем, генерировать вокруг себя хлев для них привычно :)
sprav77 10 марта 2018 | 14:01
Ведущие-патриоты пропагандистких каналов Италию любят, как Медведев.
andreyoo 10 марта 2018 | 14:01
На своей странице в Фейсбуке Ананьев написал, что встретил телеведущего в аптеке и понял, кто это. Сам Шейнин ничего о случившемся не сообщал.
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Я так понимаю, Шейнин не понял что встретил Ананьева ;-)))
И также я понимаю, что кроме самого Ананьева никто больше ничего не сообщал.
Но безусловно, это перемога, достойная трехдневного празднования. Героям слава!
harald_ 10 марта 2018 | 14:01
Хахахаха! Мега-патриот в итальянской аптеке. Чудесно. Не боится, что агенты ЦРУ подменят витаминки на цианид? А красным носом, или носом с очками и усами не маскировался? Какие же редкостные подонки, вся эта генерация роспропагандонов.
klegg 10 марта 2018 | 14:02
Однозначно лайк! Надо было еще рыло начистить
dexter86 10 марта 2018 | 14:13
klegg:
ngilmutdinov 10 марта 2018 | 14:03
Наконец-то!
dexter86 10 марта 2018 | 14:03
не плюнуть,а ведро говна на голову ему,выше ростам будет
peresvet73 10 марта 2018 | 14:03
Бывший советский народ превращается в обезьянник.
evgeniy625 10 марта 2018 | 14:04
Я бы сделал то-же самое, а в добавок, врезал в морду! Этого ублюдка, носящего в студии ведро с гавном, надо просто прогнать и забыть.
mikr 10 марта 2018 | 14:05
Вот, чего у украинцев не отнять, так это - умения плеваться в окружающих. При этом они не перестают искренне удивляться, почему их в ответ зачастую начинают бить? Прямо, как в анекдоте "А нас-то за что?".
hicat 10 марта 2018 | 14:05
Исполнил мечту многих россиян.
vladimirgornitsky 10 марта 2018 | 14:07
Ну, плюнул - и плюнул. Один гопник - в другого.
Тоже мне - событие.
Единственное, что здесь интересно, так это что делал этот Шейнин в Вероне.
Как же всю эту патриотическую гопоту тянет на Запад, который они поносят в своих гнусных передачах, выступлениях.Сверху донизу - все туда прутся. Ведь не только плюют, но и сажают некоторых. Но все равно лезут туда отдохнуть. чтоб, отдохнув, с новыми силами громить Запад.
jamba 10 марта 2018 | 14:08
Шейнин грубо нарушил ведомственную инструкцию! Согласно ей, все "телепатриоты", отдыхая за пределами горяче любимой державы, везде должны ходить с маленькой копией нац. флага - на пляж, экскурсии, в туалет, спать с ним! В таком случае, если в тебя плюют, это уже не просто плевок, а оскорбление флага! учитывая, что официальных протестов нет, балбес был без флажка!;)
aluksejsilver 10 марта 2018 | 14:08
Хохлодерьмо останется таковым и в безвизовой Италии... а европейцы мечтали, что к ним за культурой ехать будут... мечты, мечты где ваша сладость, мечты ушли - припёрлась гадость... припёрлись истеричные быдловатые селяне с низменными животными инстинктами и отсутствующим интеллектом, наглые и хамоватые, типичные представители современной убогой и нищей страны под кодовым названием Хохляндия... получайте ... Сами понапридумывают,,подвиги и ещё как малолетки скорее в соцсети бред свой занести стремятся. Подрался бы он в Италии!)) Карабинеры в одно мгновение мордой в мостовую обоих бы уложили. Здесь недавно в Кёльне тоже пару ,,хероев,,по безвизу решили мобильник у школьницы отнять. Так выходцы из России так ,,фейсы,,выправили, что их рожи не соответствовали их харям в паспортах. А в соцсетях сто процентно ,,героями,,себя объявили.))
sibiryak44 10 марта 2018 | 14:08
Либерасты бурно аплодируют банднробыдлу
vladevg 10 марта 2018 | 14:10
Подобные методы ведения дискуссий я, конечно, не поддерживаю, но в данном случае почему-то испытываю крайнюю степень удовлетворения. У бедняги Шейнина, поди, ум нараскоряку до сих пор - за что, братан?
-Как аукалось, так и откликнулось, брателла!
kiever 10 марта 2018 | 14:12
Такое чувство что новости составляют редактора цензор нет подрабатывающих здесь на полставки, и специально для аудитории упоротых рагулей, такой тооонкий душок украинского национализма стоит, можно ли представить в федеральном украинском СМИ новость с заголовком что то вроде "русский патриот" об...л галицийского пропагандиста ганапольского"?
aluksejsilver 10 марта 2018 | 14:23
kiever: можно ли представить в федеральном украинском СМИ новость с заголовком что то вроде "русский патриот" об...л галицийского пропагандиста ганапольского"?
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А рагули скачут от радости по этому поводу.)))
idontbelieve 10 марта 2018 | 14:18
Шо делает этот пропагандон Шейнин на западе? почему свой march-break он,как российский путриот,не проводит в российском мухосранске? Правильно и справедливо плюнул ему в харю украинец.Эта оценка холую из рашен-тв,Естессно ,он будет молчать об этом,ведь стыдно получить смачный плевок за усердные труды по обсиранию соседнй страны и зомбированию росс.наролонаселения.Так же болгары недавно дали правильную оценку Гундяю-агент КГБ-Варфоломеев и табачный продавец,когда тот поехал туда и начал их учить как жить.Не фиг пропагандонам ездить по миру и учить других как строить жизнь.Будете получать плевки и оплеухи от всех,кого оболгали ,обосрали,путинские шавки.Вот вам оценка ,плевок вам в харю,никто не будет церемониться с вами.