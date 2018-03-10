Украинец Валерий Ананьев плюнул в лицо российскому телеведущему, пропагандисту Артему Шейнину. Это произошло в итальянской Вероне. На своей странице в Фейсбуке Ананьев написал, что встретил телеведущего в аптеке и понял, кто это. Сам Шейнин ничего о случившемся не сообщал.