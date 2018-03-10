Сегодня в Берлине открывается турнир претендентов на мировую шахматную корону

В турнире примут участие 8 гроссмейстеров. Это участник матча на первенство мира – Сергей Карякин, победитель и финалист Кубка мира Левон Аронян из Армении и представитель Китая Дин Лижень, победитель и второй призер Гран-при Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и россиянин Александр Грищук, обладатели самого высокого рейтинга из оставшихся американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, а также россиянин Владимир Крамник, которого выбрали организаторы. Шахматисты дважды сыграют друг с другом черными и белыми, и набравший наибольшее количество очков будет объявлен победителем и соответственно претендентом на мировую шахматную корону, который в ноябре этого года получит право сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. Символический первый ход сделает президент Армении Серж Саргсян, который находится с официальным визитом в Германии.



Турнир претендентов на мировую шахматную корону продлится до 28 марта.