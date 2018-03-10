Россия отозвала заявку на участие в Европейской организации ядерных исследований

Однако сотрудничество продолжит.

Россия отказалась от намерения вступить в крупнейшую ядерно-физическую организацию в мире в конце прошлого года. О таком решении сказано в письме министра науки и образования Ольги Васильевой, пишет швейцарское издание Arcinfo, которое располагает текстом этого документа. Однако сотрудничество двух сторон «сильно, как никогда», и решение Москвы этого не изменит, сказали в ЦЕРНе Deutsche Welle.

Европейская организация ядерных исследований давно и успешно сотрудничает с Россией по широкому кругу вопросов и страна не обязательно должна входить в организацию, чтобы участвовать в ее проектах. Об этом рассказали интернет-изданию N+1 в пресс-службе ЦЕРН. Организацию создали в 1953 года, штаб-квартира находится в Женеве. В нее входят 20 стран ЕС. Несколько лет назад было принято решение дать и неевропейским странам право на статус ассоциированного члена. Его уже получили Индия, Пакистан, Турция и Украина. Россия подала свою заявку в 2012 году. В случае ее одобрения компании и предприятия получили бы право на заказы от ЦЕРН.

В 1996 году наша страна присоединилась к проекту Большого андронного коллайдера. На территории России расположены часть серверов распределительной сети обработки данных.