Россия отозвала заявку на участие в Европейской организации ядерных исследований
Однако сотрудничество продолжит.
Россия отказалась от намерения вступить в крупнейшую ядерно-физическую организацию в мире в конце прошлого года. О таком решении сказано в письме министра науки и образования Ольги Васильевой, пишет швейцарское издание Arcinfo, которое располагает текстом этого документа. Однако сотрудничество двух сторон «сильно, как никогда», и решение Москвы этого не изменит, сказали в ЦЕРНе Deutsche Welle.
Европейская организация ядерных исследований давно и успешно сотрудничает с Россией по широкому кругу вопросов и страна не обязательно должна входить в организацию, чтобы участвовать в ее проектах. Об этом рассказали интернет-изданию N+1 в пресс-службе ЦЕРН. Организацию создали в 1953 года, штаб-квартира находится в Женеве. В нее входят 20 стран ЕС. Несколько лет назад было принято решение дать и неевропейским странам право на статус ассоциированного члена. Его уже получили Индия, Пакистан, Турция и Украина. Россия подала свою заявку в 2012 году. В случае ее одобрения компании и предприятия получили бы право на заказы от ЦЕРН.
В 1996 году наша страна присоединилась к проекту Большого андронного коллайдера. На территории России расположены часть серверов распределительной сети обработки данных.
Комментарии10
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allpha00 10 марта 2018 | 13:16
Зачем? Зачем нам самые продвинутые в мире коллайдеры и участие в мировых исследованиях атома? У нас есть ракета на ядерном двигателе, этого хватит. И ничего что технология грязней грязной бомбы и родом из 70-ых.
Понятно, что месседж в рамках послания П.. У нас самый ядерный атом в мире, вы хотите узнать наши секреты по маской мирного сотрудничества, хрен вам. Но, хотя из заметки и следует, что это не ограничивает доступ к исследовательской аппаратуре CERN, это этот доступ осложнит.
shicotus_live 10 марта 2018 | 13:21
allpha00: Зачем нам самые продвинутые в мире коллайдеры и участие в мировых исследованиях атома?...
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Действительно зачем? Если у нас есть Росатом. одна из ведущих компаний мира в своей области. И которая обладает передовыми технологиями.
equus 10 марта 2018 | 13:27
shicotus_live:
Тем больший потенциал для участия в совместных проектах!..
shicotus_live 10 марта 2018 | 13:28
equus: А вот тут уже начинается большая политика. Вопрос, на каких правах? Приставной стульчик нам не интересен. Не хотят, мы и не напрашивались.
pmasel 10 марта 2018 | 14:05
Все что надо знать о министре образования. Ядерные исследования не богоугодное дело.
mystar 10 марта 2018 | 14:08
shicotus_live: Приставной стульчик нам не интересен.
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В условиях санкций ни о каких заказах от ЦЕРН речи уже ни идет. Теперь России вполне достаточно быть просто наблюдателем. Ведь в случае принятия в ЦЕРН России пришлось бы еще и платить взносы за приставной стульчик.
sborisych 10 марта 2018 | 13:23
Васильева, богослоовка дипломированная, жги!
yakutt86 10 марта 2018 | 13:26
В ЦЕРНе запретили мельдоний ?
tora_bora66 10 марта 2018 | 13:42
Бионика - лженаука, кибернетика - служанка империализма, а ЦЕРН - гнездо антироссийских организаций. Даёшь танковые дивизии и штрафные роты на марше!!! ))))
valevy 10 марта 2018 | 13:46
В ЦЕРН просто время от времени людей надо будет отправлять, похожих на физиков, а не на Рогозина.
А где таких сейчас взять? Старые умерли, а молодые уже обучены преподавателями угрожающими тюрьмой за сбор подписей. Те у кого случайно есть голова и так уже где-то там - Они патриотическую лапшу жрать не будут, а те кто здесь это либо просто бесдари которых так никуда "в нормальную страну" не пригласили, либо просто дураки довольные нажористой лапшой.