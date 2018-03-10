Жители Волоколамска ждут у мусорного полигона «Ядрово» кандидата в президенты Ксению Собчак в расчете на то, что она сможет повлиять на ситуацию. Об этом «Эху» сообщила представитель инициативной группы активистов, жительница города Екатерина Кольцова. Она добавила, что власти города «уже больше года кормят людей обещаниями о закрытии «Ядрово».