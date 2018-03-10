Жители Волоколамска ждут у мусорного полигона «Ядрово» кандидата в президенты Ксению Собчак
Жители Волоколамска ждут у мусорного полигона «Ядрово» кандидата в президенты Ксению Собчак в расчете на то, что она сможет повлиять на ситуацию. Об этом «Эху» сообщила представитель инициативной группы активистов, жительница города Екатерина Кольцова. Она добавила, что власти города «уже больше года кормят людей обещаниями о закрытии «Ядрово».
Комментарии8
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a_111111 10 марта 2018 | 13:10
Ну если полигон после этого закроют?! Чей она кандидат?
nikchimzwet886 10 марта 2018 | 13:16
Тут надо по полигону отдушкой побрызгать, чтобы приятно пахло.
stebinmaku 10 марта 2018 | 13:18
Королева свалки..
alo0000 10 марта 2018 | 13:55
stebinmaku: Владычица морская...
nikchimzwet886 10 марта 2018 | 13:24
Губернатор московской области и МЧС курят в сторонке: только Ксения Собчак может что-сделать со свалкой!
sneg1111 10 марта 2018 | 13:28
nikchimzwet886: Ну и ещё защитница Химкинского леса. Которая брала взятку у Клинтон.
alo0000 10 марта 2018 | 13:53
Зря убогие надеются, что затычка в каждой бочке позвонит дяде Володе.
ostanovka 10 марта 2018 | 14:05
Ждут Собчак.
Странно.
Ведь президент Путин.