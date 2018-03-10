Зюганов: Власти не выполняют данные гражданам России обещания, и продолжаться так дальше не может

Власти не выполняют данные гражданам России обещания, и продолжаться так дальше не может, стране нужны перемены. Об этом на митинге «За честные и чистые выборы» сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал всех прийти на выборы, даже тех, кто в предыдущие годы от голосования воздерживался.