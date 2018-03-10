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13:07, 10 марта 2018

Зюганов: Власти не выполняют данные гражданам России обещания, и продолжаться так дальше не может

Власти не выполняют данные гражданам России обещания, и продолжаться так дальше не может, стране нужны перемены. Об этом на митинге «За честные и чистые выборы» сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он призвал всех прийти на выборы, даже тех, кто в предыдущие годы от голосования воздерживался.

Комментарии

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astet 10 марта 2018 | 13:12

Когда ты сдохнешь,
политическая проститутка Зюганов???

vargor 10 марта 2018 | 13:19

astet: Пшел вон. Как аукнется - так и откликнется. Что сеешь - то и пожнёшь.
Что кому-то пожелаешь - то и вернётся обратно.

puteshestvennik 10 марта 2018 | 13:30

vargor: В общем правильное высказывание - только вы бы его на себя почаще применяли.

vargor 10 марта 2018 | 13:33

puteshestvennik: Приведите пример, где я пожелал вам сдохнуть. Не найдёте - попросите у меня прощения за клевету.

pmasel 10 марта 2018 | 14:01

puteshestvennik: Треп предвыборный. Сколько лет сидит в думе и голосует за дурацкие законы, а теперь на тебе. Начитался дед социологии, что 3/4 граждан страны хотят перемен, вот и пернул.

varigor 10 марта 2018 | 14:14

pmasel: голосует за дурацкие законы
============
Врете и не стыдитесь. Разве КПРФ голосовала за 122 закон Кудрина, после которого пенсионеры перекрывали протестом все перекрёстки? Конечно, нет.
А такие как вы, эгоисты, Кудрина поддержали. И во всех других антинародных голосованиях КПРФ голосовала против.
Поддерживаем только внешнюю политику власти. Она соответствует взглядам не только наших, но и избирателей других партий. Западные прихвости не в счёт. Вас в стране кот наплакал.

piter_ug 10 марта 2018 | 13:16

//Он призвал всех прийти на выборы//

И те, кто нахапал огромные состояния, развязал войну с Украиной, по чьей вине сбили Боинг, отдадут власть на выборах, чтобы сесть в тюрьму?
Наивный дедушка!

vargor 10 марта 2018 | 13:28

piter_ug: Гражданскую войну на Украине и карательное АТО начал Турчинов.
Боинг сбили ВСУ под руководствоим ЦРУ - одна из провокаций в информационной войне против России.
Кто нахапал огромные состояния при Грудинине и власти левых больше хапать не смогут. И уже украденным во благо народа поделиться придётся.
Если большинство россиян проголосуют за Грудинина, ни скрыть этот факт, ни воспрепятствовать смене власти никто не сможет. Времена и ситуация меняются быстро.
Сажать в тюрьму Путина левые не будут. У Путина много заслуг во внешней политике, восстановлении армии и суверенитета страны. Он должен оставить свой пост за отказ от левого поворота и ошибок во внутренней политике приведших к несправедливости и обнищанию большинства.
В истории же, Путин останется как уважаемый и позитивный политик.

matsuvi 10 марта 2018 | 13:36

vargor: "Успехи во внешней политике...., привёл к обнищанию большинства". Обнищание есть, даже Путин признал. А успехи во внешней политике? Стать страной- изгоем-это успех? Вы, коммуняки, больные на голову люди.

vargor 10 марта 2018 | 13:53

matsuvi: "Стать страной изгоем"
Для кого стать изгоем? Для разных русофобских маккнйнов? Так это заслуга, за которую Путин и имеет большой рейтинг в народе. Вам, плохишам, лишь бы сдать страну под внешнее управление и радоваться когда вас гладили бы по головке иностранные хозяева. Не дождётесь, вороги.

cattt 10 марта 2018 | 13:36

vargor: и продолжаться так дальше не может=================
теперь я и продолжаться так дальше не может...
и продолжаться так дальше не может...
и продолжаться так дальше не может.....

vargor 10 марта 2018 | 13:55

cattt: И что?

russianfromdonetsk 10 марта 2018 | 13:40

vargor: В истории же, Путин останется как уважаемый и позитивный политик.
--------------------------------------------------------
Любишь фашню? Ну это понятно. Муссолини тоже сначала социалистом был.

varigor 10 марта 2018 | 14:00

russianfromdonetsk: Не путай меня с бандеровцами и прочей нацистской швалью, лукавый.

ha12raz 10 марта 2018 | 13:16

И с этими зажигательными словами бросил свой свечной заводик....в Госдуре.

pro_hanov 10 марта 2018 | 13:18

Можно подумать, что товарищи Зюганова по партии выполняли когда-нибудь свои обещания. Мы уже с 1980 года должны жить при коммунизме, если верить их обещаниям. Лучше бы папаша Зю покаялся в том, как он слил протест по поводу фальсификаций на выборах в Госдуму. Тогда ведь его партию тоже лишили мандатов.

vargor 10 марта 2018 | 13:39

pro_hanov: А вы Зюганова с Хрущовым и другими стариками из Политбюро не равняйте. Он с ними не имеет ничего общего. И времена не те. И врать не надо. Зюганов никаких протестов не сливал. Всегда открыто возмущался фальсификациями и подавл в суд, который естесственно вставал на сторону власти, а не Зюганова. Устраивать майдан и хаос с кровью Зюганов не собирался и не собирается. Хватит нашей стране бардака и хаоса. Смена власти только через выборы!

nikto_nikak 10 марта 2018 | 13:19

И что Зю, ты априори обосрался идти на выборы, теперь лажешь звать на баррикады? И накрена такой коммунист-засранец нужен?))))

vargor 10 марта 2018 | 13:41

nikto_nikak: Сам ты обосрался, засранец. Кандидата от всех левых, коммунистов и националистов избрали на едином праймериз. И Зюганов молодец, что согласился этим выбором.

nikto_nikak 10 марта 2018 | 13:56

vargor: Так отсасывай, дебил.))))

varigor 10 марта 2018 | 14:02

nikto_nikak: Отсасывать и быть дебилом твоя участь, несчастный.

arbat51 10 марта 2018 | 13:21

Дошло как до малюсенькой головки динозавра, и двадцати лет не прошло.

ostanovka 10 марта 2018 | 13:24

Зюганов орал таким голосом, с таким злобным истерическим накалом, что осталось ему. Только в конце крикнуть "зиг-хайль!!" Полная аналогия с фашистскими сходками тридцатых годов прошлого века.

varigor 10 марта 2018 | 14:04

ostanovka: Аптека за углом, или в псих-лечебнице. Там ваша остановка.

vargor 10 марта 2018 | 13:31

Явка будет большой, это очевидно. И даже прозападные оппозиционеры проголосуют за Груд нина. У них только одна цель: свалить Путина и только кандидату от левых это по силам. Но пусть не надеются, что при левых Россия во внешней политике вернётся в 90-е.

babich174 10 марта 2018 | 13:40

vargor: Это ты - то левый? Ты то, что болтается между ног.

vargor 10 марта 2018 | 13:44

babich174: Не суди по себе, болезный.

kail34 10 марта 2018 | 13:34

Блин! У папы Зю раскрылись глазенки? 20 лет он лижет жопу властям и вдруг сегодня прозрел? Какое же они все дерьмо!

vargor 10 марта 2018 | 13:46

kail34: 20 лет он лижет властям
==========
Ты что совсем спятил? Когда это Зюганов лизал властям? КПРФ в Думе всегда голосовала против антинародной политики и призывала к социализму. Общее с властью есть только внешней политике. И соответсвует взглядам избирателей.

babich174 10 марта 2018 | 13:37

Как этот полумертвый старик боится назвать фамилию Путин. Ведь это он многое нам обещал.

vargor 10 марта 2018 | 13:48

babich174: Ведь он много нам обещал
=============
Тебе он ничего не обещал. Иди нахрен ко всяким парнасам и маккейнам.

point3d 10 марта 2018 | 13:42

Ты смотри, как интересно. То Рыбка что то заявляет, то Зюганов )))))

varigor 10 марта 2018 | 14:06

point3d: То Рыбка, то ты бредишь.

lapsha 10 марта 2018 | 13:54

Перемены всегда нужны. Как без перемен. Однако живем без них благодаря Зюганову и его товарищам.

varigor 10 марта 2018 | 14:08

lapsha: живём без перемен благодаря Зюганову и его товарищам
=================
Кто Вас обманул? У Зюганова нет большинства в Думе и потому до сих пор нет левого поворота. Даже когда в 90-е КПРФ объединилась с яблочниками ради импичмента Ельцину, голосов не хватило.

lapsha 10 марта 2018 | 14:18

varigor: Голосов тогда не хватило. Жирик соскочил. Так и живем: то один соскочит то другой. Но в целом жизнь продолжается и она у ваших товарищей из Думы гораздо приятней, чем моя или чья-то другая.

lapsha 10 марта 2018 | 14:26

lapsha: Не пытайтесь ответить разом за всех своих сотоварищей. Пустое занятие. У них было все: трибуна в доме, оклад в несколько сотен тысяч(сопоставьте с пенсией рабочего) рублей и они не сдвинулись даже на шаг (шаг вперед, два шага назад) в вопросах защиты интересов трудящихся.

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