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13:04, 10 марта 2018

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью могли отравить в его собственном доме

Такая новая версия появилась у британской полиции.

Дом бывшего российского разведчика в британском городе Солсбери посещал полицейский Ник Бейли. Это случилось спустя несколько часов после того как Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были найдены на скамейке возле итальянского ресторана без сознания. Бейли также получил отравления предположительно тем же нервно-паралитическим веществом и находится в больнице в тяжёлом состоянии. Полиция по этой причине разрабатывает новую версию покушения, сообщают британские СМИ. Как пишет Daily Telegraph, информация о полицейском офицере указывает на то, что Скрипаля могли отравить не на улице, а в его доме. Скорее всего бывший полковник ГРУ с дочерью Юлией отравились за несколько часов до того как их нашли, говорят силовики.

Британские следователи также изучают обстоятельства смерти жены и сына российского разведчика. Супруга умерла в 2012 году, сын экс-полковника ГРУ в прошлом. Над их могилами в Солсбери полицейские установили тент. Специалисты в костюмах радиационной и химической защиты берут пробы с места захоронения. Некоторые таблоиды сообщили о якобы начале процедуры эксгумации, эту версию позже опровергли. Чрезвычайный комитет британского правительства Cobra через несколько часов проведет совещание и обсудит развитие дела Сергея Скрипаля, сообщает РИА «Новости».

Скрипаль был в 2006 осуждён в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 его выдали Лондону в обмен на группу российских разведчиков. Полиция не исключает, что поводом для отравления экс-сотрудника ГРУ могла стать месть.

Комментарии

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proxit 10 марта 2018 | 13:09



Отравленные оказались крепкого десятка, съездили на шоппинг и посидели на скамейке...
Похоже эти ватные совки так же, как Березовский и Немцов, хотели перебежать к Кровавому Путину, но либеральная общественность была на чеку.

xoxlolox 10 марта 2018 | 13:09

Англичане отравили хохла ,а виноваты Русские !

liberal_vulgaris 10 марта 2018 | 13:12

Возмездие к предателям приходит разными путями. Кому-то пулей на мосту, кому-то отравой в лондоне... А где-то трясется позеленевший от страха родченко :)

alxab 10 марта 2018 | 13:39

liberal_vulgaris:
А где-то трясется позеленевший от страха родченко
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Родченко-- это отважный мужик, который сдал всю вашу тайную афёру с мочой? Поймал за руку и вывесил на солнышко аферистов, несмотря на угрозу жизни? Ему надо Героя России дать, а вы на него шипите. Вы, наверное, один из аферистов.

putin_itogy 10 марта 2018 | 13:44

liberal_vulgaris: А кто-то сидит в Кремле..
Однажды отравивший Учителя.
Давшего ему дорогу на Олимп.
Такие они, предатели сумевшие сжечь все архивы, с компроматом на себя.

ha12raz 10 марта 2018 | 13:12

Месть это личные мотивы, а у нас всем на всех наплевать.
Это госслужба.

olegleon 10 марта 2018 | 13:13

так постепенно британские полицейские докопаются до того , что Гай Фокс действовал по приказу Кремля и на самом деле под парламентом были не бочки с порохом, а бочки в нервно-паралитическим газом

nikto_nikak 10 марта 2018 | 13:22

То ли жена была ядовитая, то ли скоты из ярда дебилы....)))) В обчем Береза виноват...И видимо Генрих Восьмой....))))

mystar 10 марта 2018 | 13:28

Странные факты всплывают. Судя по состоянию Скрипалей они подверглись среднему или тяжелому отравлению. Но тогда как они ходили в паб, потом в ресторан, потом в парк? Если отравление произошло в доме Скрипалей тогда как отравились еще 21 житель города? Они все побывали у Скрипаля в гостях?))
При анализе таких фактов более логичной выглядит версия что Скрипаль был сам причастен к этой атаке и сам распространял это ОВ. Отсюда и 21 пострадавший и его самого тяжелое состояние.

kantrikantri 10 марта 2018 | 13:33

Предатели,всегда плохо заканчивали..

putin_itogy 10 марта 2018 | 13:54

kantrikantri: Не всегда.
Некоторые везунчики,
даже становятся президентами.
путин изначально намеревался утекнуть на Запад. Он был сметливым мальчиком, и знал, что самый короткий путь в запдный Рай, это пойти в школу КГБ.
Выучиться на шпиона, набрать паролей, явок, адресов.
А в один прекрасный момент, когда все и не подумают,
раз - и стать "дяденькой Калугиным"..
Но ему повезло больше чем он даже видел в своих розовых снах детства.
СССР разрушился, и не стало нужды бежать в ностальгический, "тихий уютный Дрезден". И дальше, судьба-злодейка(для всей страны, не для него) судьба назначила его президентом!
Олимп.
Точка.

putin_itogy 10 марта 2018 | 13:42

Крошка Цахес вошёл в раж.
И стал со смаком отрывать лапки и крылышки пойманым птичкам и кузнечикам.
"Что, думали убежать от меня?"...

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