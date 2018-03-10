Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью могли отравить в его собственном доме

Такая новая версия появилась у британской полиции.

Дом бывшего российского разведчика в британском городе Солсбери посещал полицейский Ник Бейли. Это случилось спустя несколько часов после того как Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были найдены на скамейке возле итальянского ресторана без сознания. Бейли также получил отравления предположительно тем же нервно-паралитическим веществом и находится в больнице в тяжёлом состоянии. Полиция по этой причине разрабатывает новую версию покушения, сообщают британские СМИ. Как пишет Daily Telegraph, информация о полицейском офицере указывает на то, что Скрипаля могли отравить не на улице, а в его доме. Скорее всего бывший полковник ГРУ с дочерью Юлией отравились за несколько часов до того как их нашли, говорят силовики.

Британские следователи также изучают обстоятельства смерти жены и сына российского разведчика. Супруга умерла в 2012 году, сын экс-полковника ГРУ в прошлом. Над их могилами в Солсбери полицейские установили тент. Специалисты в костюмах радиационной и химической защиты берут пробы с места захоронения. Некоторые таблоиды сообщили о якобы начале процедуры эксгумации, эту версию позже опровергли. Чрезвычайный комитет британского правительства Cobra через несколько часов проведет совещание и обсудит развитие дела Сергея Скрипаля, сообщает РИА «Новости».

Скрипаль был в 2006 осуждён в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 его выдали Лондону в обмен на группу российских разведчиков. Полиция не исключает, что поводом для отравления экс-сотрудника ГРУ могла стать месть.