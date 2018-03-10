В США продолжают расследование о вмешательстве России в американские выборы

По данным газеты New York Times, которая ссылается на свои источники, расследование ФБР началось после того, как перебравший алкоголя советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос наговорил лишнего в лондонском баре одному австралийскому дипломату. Пападопулос заявил, что у Москвы есть украденные электронные письма, которые нанесут ущерб репутации кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Беседа была в мае 2016 года, а спустя два месяца взломанная переписка действительно появилась в сети. После этого австралийские власти сообщили американским спецслужбам об этом разговоре, и началось расследование. Оно получило новый импульс после внезапной победы Дональда Трампа на выборах. В январе он вступил в должность, а меньше чем через месяц был уволен его советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Он покинул Белый дом из-за того, что солгал о своих контактах с послом России. После этого американские СМИ стали под лупой изучать все встречи главы дипмиссии Сергея Кисляка с американскими политиками.

В мае прошлого года Трамп внезапно уволил главу ФБР Джеймса Коми, и в прессе появились подозрения, что президент пытается что-то скрыть. Вскоре был назначен спецпрокурор по расследованию Роберт Мюллер, который до этого 12 возглавлял ФБР. Не так давно он впервые предъявил официальные обвинения 13 россиянам, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники агентства интернет-расследований, известного как фабрика троллей. Таким образом, фокус расследования сместился от хакеров к заказным постам в соцсетях.

По данным американских СМИ, предъявленные обвинения – это только начало.