Президент Путин заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их
«Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал Путин в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что не комментирует то, что говорят сотрудники администрации. Их больше двух тысяч человек. «У меня своя работа,» — сказал Путин.
Президент в интервью NBC также подтвердил, что знаком с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако не считает его своим другом. На вопрос, звонил ли он Пригожину после того, как узнал, что того обвиняют во вмешательстве в американские выборы, Путин ответил: «Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем». В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, президент сказал, что у бизнесмена могут быть интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии, «но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему. Это все его личная инициатива.» Путин подчеркнул, что Пригожин не является государственным чиновником, и власти страны не имеют к нему никакого отношения.
Высказывание президента России Владимира Путина по отношению к кремлевской администрации не стоит расценивать как критику в адрес пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» доктор политических наук Игорь Бунин.
«Это высказывание – просто такая стилистика, это такой своеобразный способ показать свою непричастность к словам спецпредставителя президента Андрея Крутских, что скоро мы будем равны с США по борьбе в сфере информации. То есть, на самом деле, .Песков тут совершенно не причем, это был перевод стрелок, никакой критики по отношению к пресс-секретарю это не содержало. Надо же понимать, что Путин – «российский царь», и он может себе позволить любую фразу. По отношению к Дмитрию Пескову ничего негативного в этом высказывании нет», — сказал Бунин.
Бунин считает, что гораздо интереснее в том заявлении было, что В.Путин не считает своим другом известного бизнесмена Пригожина, хотя и знаком с ним. «Он отрекся от Пригожина, сказав – «он мне не друг, что у него там свои есть экономические интересы, я тут вообще не причем, он там чем-то занимается». То есть он от него максимально дистанцировался — это реально интересная вещь», — отметил он.
Отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC, президент России В.Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но тот не связан с ним или с правительством РФ.
Комментарии50
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don_ballon 10 марта 2018 | 13:43
Ага... Угу... Значит, слушать пургу, что несёт Песков, только время терять? Он так, оторвавшийся громкоговоритель, тот самый щедринский органчик? Ещё бы про Лаврушу-марафетчика послушать с жёлтой от кокса мордой... Про раскосого генералиссимуса, пожожего в фураге на Чан Кайши, которому дали по жопе у реки Ефрат. Про Пчеловода, успешно торгующего госбезопасностью... Творят. что хотят, пока Папа с глобусом играется. Обитаемый остров, Неизвестные Отцы...
vladimirgornitsky 10 марта 2018 | 13:48
"Путин – «российский царь», и он может себе позволить любую фразу".
С этим нельзя не согласиться. Может позволить. А холуи тут же скажут, что "ничего негативного" в этом нет. Просто демонстрация того, как он относится даже к тем, кого сам выбрал в свое окружение. Можно представить себе, как он относится к прочим. Хотя все это видели - когда Путин ехал на предыдущую инаугурацию по абсолютно пустому городу, очищенному от людишек. Ему даже их приветствия не нужны, так он их презирает.
Но все же здоровый психически человек такого бы не сказал. Поостерегся бы.
amderma 10 марта 2018 | 13:48
Пригожин и его интересы в Сирийской нефтянке... без ведома Путина...смешно.
Путин пошел в отказ...что бы это значило?
student_ru_ru 10 марта 2018 | 13:50
И вот как-то у Белорусского вокзала останавливает меня лейтенант, говорит: ''Подкалымить хочешь?''
Ну а кто же не хочет, конечно хочу.
Едем мы с ним на пивзавод ''Бадаево'', загружают грузчики пару бочек пива мне в грузовик,
везу я их на Красную Пресню.
Сам, как дурак, помогаю разгружать, а через неделю архангелы ко мне домой завалились.
И на тебе, пожалуйста, в кутузку.
За рога, как говорится, и в стойло.
Ну!
На Петровке мне говорят: ''А куда это вы пиво подевали с вашим сообщником?''
Я говорю: ''С каким сообщником?''
Как это, с каким сообщником? С которым вы пиво по накладным фальшивым получили, якобы для штаба округа.
Так.
Я, мол, туда-сюда, знать не знаю, ведать не ведаю.
Начинаю этого лейтенанта вспоминать, что высокий, с усиками.
Лицо у него ещё было обожённое.
Ну.
А мне 4 года с конфискацией!
Ну...
Значит, выходит, ты кругом не виноват?
А вот, выходит, не виноват!
Не виноват...
Когда я Фоксу про это рассказал, так он 3 дня на нарах лежал.
Смеялся, за живот держался.
Он знает этого лейтенанта.
И не лейтенант он вовсе, а аферист, и кличка у него, это...
Жжёный.
Жжёный!
Всё!
Никуда не годится.
Что не годится?
Всё не годится, что мы с тобой придумали.
Вся версия ни к чёрту.
nestormihnenko 10 марта 2018 | 13:54
Слушать - тошно, смотреть - противно, проголосовать - заразно.
malanoff 10 марта 2018 | 14:01
Почему бы журналистом не прекратить задавать вопросы Пескову , , тем более сам президент сообщил нам , что Песков несет пургу. Время съэкономят себе и нам.
ralal 10 марта 2018 | 14:17
Воистину -- святая простота!
Наперед знает, что американцы располагают любителями грязных дел, а сам снискал всемирную славу трудяги-чистоплюя. Всем нам бы такой заряд оптимизма, да только вот такую же репутацию, как у него, навряд ли кто сподобиться заработать не более, чем за два-по-два срока подряд! Тут мог решающим образом сказаться опыт работы нелегалом в роли дрезденского завклубом. или анестезиологом при вскрытии оппозицией коррупционных гнойников.