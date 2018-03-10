Президент Путин заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их

«Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал Путин в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что не комментирует то, что говорят сотрудники администрации. Их больше двух тысяч человек. «У меня своя работа,» — сказал Путин.

Президент в интервью NBC также подтвердил, что знаком с бизнесменом Евгением Пригожиным, однако не считает его своим другом. На вопрос, звонил ли он Пригожину после того, как узнал, что того обвиняют во вмешательстве в американские выборы, Путин ответил: «Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем». В ответ на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, президент сказал, что у бизнесмена могут быть интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии, «но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему. Это все его личная инициатива.» Путин подчеркнул, что Пригожин не является государственным чиновником, и власти страны не имеют к нему никакого отношения.

Высказывание президента России Владимира Путина по отношению к кремлевской администрации не стоит расценивать как критику в адрес пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» доктор политических наук Игорь Бунин.

«Это высказывание – просто такая стилистика, это такой своеобразный способ показать свою непричастность к словам спецпредставителя президента Андрея Крутских, что скоро мы будем равны с США по борьбе в сфере информации. То есть, на самом деле, .Песков тут совершенно не причем, это был перевод стрелок, никакой критики по отношению к пресс-секретарю это не содержало. Надо же понимать, что Путин – «российский царь», и он может себе позволить любую фразу. По отношению к Дмитрию Пескову ничего негативного в этом высказывании нет», — сказал Бунин.

Бунин считает, что гораздо интереснее в том заявлении было, что В.Путин не считает своим другом известного бизнесмена Пригожина, хотя и знаком с ним. «Он отрекся от Пригожина, сказав – «он мне не друг, что у него там свои есть экономические интересы, я тут вообще не причем, он там чем-то занимается». То есть он от него максимально дистанцировался — это реально интересная вещь», — отметил он.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC, президент России В.Путин заявил, что знает Евгения Пригожина, обвиняемого американскими властями во вмешательстве в выборы в США, но тот не связан с ним или с правительством РФ.