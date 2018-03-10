Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко напал на арбитра
Во время матча для ветеранов, который прошел накануне в Одинцово. Видеозапись инцидента опубликовал «Спорт-Экспресс». Коваленко удалили на 2 минуты за удар клюшкой. Вернувшись на площадку, хоккеист ударил арбитра Владислава Киселева в голову. Киселев был госпитализирован с сотрясением мозга. Арбитр написал заявление в полицию. Он также отметил, что Коваленко перед ним не извинился. В свою очередь хоккеист заявил, что действовал в пылу эмоций из-за несогласия с судейским решением.
Комментарии12
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gvs 10 марта 2018 | 12:40
Самое время возродить бои гладиаторов в древнеримском стиле ))) По менталитету приближаемся )))
world_nail 10 марта 2018 | 12:44
"из-за несогласия с судейским решением" - дак ща можно и всех федеральных судей метелить под девизом "в пылу эмоции и пароксизме страсти"?
grigorcar 10 марта 2018 | 13:12
world_nail:
ну да, отсидел свое, набрался эмоций, отметелил судью, отсидел свое...
aleksandr39 10 марта 2018 | 12:45
Насмотрелся программ Вована Соловьева ,Митьки Киселева ,Дебила Шейнина .
aleksandr39 10 марта 2018 | 12:47
Типичный член бандит из ОПГ " днр - лугандон " .
dunai10 10 марта 2018 | 12:57
aleksandr39: Типичный член бандит из ОПГ " днр - лугандон " .
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"Рыбак рыбака видит из далека".
nikto_nikak 10 марта 2018 | 12:51
Это не хоккеист - это педераст по жизни и дебил с диагнозом..Хотя может и психопат....Просто еще видимо не обследовался...)))) Одним словом запутинцы чистой волы....
dunai10 10 марта 2018 | 13:00
nikto_nikak: Это не хоккеист - это педераст по жизни ...
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Нетрадиционная сексуальная озабоченность.
nikto_nikak 10 марта 2018 | 13:10
dunai10: Ну что ты! Это среди спортсменов нынче модно!))))
kliff 10 марта 2018 | 12:57
Арбитр забыл кого судит. Представьте если бы Путина удалил?
falcao66 10 марта 2018 | 13:01
У этого дебила на роже диагноз написан....Давно.
a_111111 10 марта 2018 | 13:05
Ну теперь надеюсь посидит...