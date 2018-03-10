Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко напал на арбитра

Во время матча для ветеранов, который прошел накануне в Одинцово. Видеозапись инцидента опубликовал «Спорт-Экспресс». Коваленко удалили на 2 минуты за удар клюшкой. Вернувшись на площадку, хоккеист ударил арбитра Владислава Киселева в голову. Киселев был госпитализирован с сотрясением мозга. Арбитр написал заявление в полицию. Он также отметил, что Коваленко перед ним не извинился. В свою очередь хоккеист заявил, что действовал в пылу эмоций из-за несогласия с судейским решением.