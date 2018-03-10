Президент Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях». Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC. Путин сказал, что ему нравится, что оппозиция вскрывает проблемы: «Это правильно, это нужно делать, но для позитивного развития страны этого не достаточно, и даже опасно. Потому что может вести к определенным разрушениям».

На вопрос, готов ли он помиловать Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты, Путин ответил, что помиловать можно любого человека, если он этого достоин. Стоит отметить, что, отвечая на вопросы об Алексее Навальном, Путин снова ни разу не назвал имени оппозиционного политика.