Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий»
Президент Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях». Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC. Путин сказал, что ему нравится, что оппозиция вскрывает проблемы: «Это правильно, это нужно делать, но для позитивного развития страны этого не достаточно, и даже опасно. Потому что может вести к определенным разрушениям».
На вопрос, готов ли он помиловать Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты, Путин ответил, что помиловать можно любого человека, если он этого достоин. Стоит отметить, что, отвечая на вопросы об Алексее Навальном, Путин снова ни разу не назвал имени оппозиционного политика.
Комментарии62
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 10 марта 2018 | 13:00
Воровской план, что ли, не предоставили ?
trans 10 марта 2018 | 13:04
Зато у старика Кабаева есть программа - продолжать сидеть в президентском кресле до отхода в мир иной, да тешить своих друганов баблом.
sadda 10 марта 2018 | 13:08
"Я готов сотрудничать с оппозицией - сказал Путин. - Для этого у меня все есть: свой прокурор, прикормленный суд, менты-вертухаи, дубинки, водометы."
ladyirina 10 марта 2018 | 13:14
// Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий» //...................................................................................Невозможно сотрудничать с Путиным, у которого вообще нет никакой "программы действий". Почему-то Путин считается умным. Но в чём его ум-то? Научился выкручиваться, уходить от ответа, отделываясь общими фразами...С упорством фанатика всю работу президента свёл к одному: к своей прежней специальности - разработке и осуществлению диверсионной деятельности в отношении окружающих нас стран. О чём можно разговаривать с узколобым фанатиком, помешанным на страхе и недоверии к окружающему миру даже вопреки здравому смыслу. Спасать надо Россию от Путина, а не разговаривать с ним.