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12:31, 10 марта 2018

Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий»

Президент Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях». Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC. Путин сказал, что ему нравится, что оппозиция вскрывает проблемы: «Это правильно, это нужно делать, но для позитивного развития страны этого не достаточно, и даже опасно. Потому что может вести к определенным разрушениям».

На вопрос, готов ли он помиловать Алексея Навального, чтобы после снятия судимости тот мог баллотироваться в президенты, Путин ответил, что помиловать можно любого человека, если он этого достоин. Стоит отметить, что, отвечая на вопросы об Алексее Навальном, Путин снова ни разу не назвал имени оппозиционного политика.

Комментарии

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ha12raz 10 марта 2018 | 13:00

Воровской план, что ли, не предоставили ?

trans 10 марта 2018 | 13:04

Зато у старика Кабаева есть программа - продолжать сидеть в президентском кресле до отхода в мир иной, да тешить своих друганов баблом.

sadda 10 марта 2018 | 13:08

"Я готов сотрудничать с оппозицией - сказал Путин. - Для этого у меня все есть: свой прокурор, прикормленный суд, менты-вертухаи, дубинки, водометы."

ladyirina 10 марта 2018 | 13:14

// Путин заявил, что мог бы сотрудничать с оппозицией, если бы у нее была «ясная, четкая программа действий» //...................................................................................Невозможно сотрудничать с Путиным, у которого вообще нет никакой "программы действий". Почему-то Путин считается умным. Но в чём его ум-то? Научился выкручиваться, уходить от ответа, отделываясь общими фразами...С упорством фанатика всю работу президента свёл к одному: к своей прежней специальности - разработке и осуществлению диверсионной деятельности в отношении окружающих нас стран. О чём можно разговаривать с узколобым фанатиком, помешанным на страхе и недоверии к окружающему миру даже вопреки здравому смыслу. Спасать надо Россию от Путина, а не разговаривать с ним.

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